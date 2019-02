Meteo: Temperaturile cresc incet, dar sigur

Ziare.

Luni si in special marti se anunta temperaturi chiar mai ridicate pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in nord-estul teritoriului.In, cerul va senin, in timp ce valorile termice vor fi cuprinse intre 6 grade C si -4 grade C.: 3 grade maxima, -6 grade minima: 6 grade maxima, -2 grade minima: 6 grade maxima, -2 grade minima: 5 grade maxima, -5 grade minima: 4 grade maxima, -4 grade minima: 6 grade maxima, -4 grade minima: 4 grade maxima, -3 grade minima: 2 grade maxima, -7 grade minima: 9 grade maxima, 1 grad minima: 7 grade maxima, -2 grade minima: 6 grade maxima, -4 grade minima: 7 grade maxima, -3 grade minima: 6 grade maxima, -4 grade minima: 2 grade maxima, -7 grade minima: 4 grade maxima, -4 grade minima: 6 grade maxima, -4 grade minimava continua sa se incalzeasca, valorile maxime ajungand pana la 9 grade C, iar cele minime la -1 grad C. Cerul va fi partial noros in Capitala.: 4 grade maxima, -1 grad minima: 9 grade maxima, 1 grad minima: 8 grade maxima, 1 grad minima: 3 grade maxima, -3 grade minima: 4 grade maxima, -2 grade minima: 7 grade maxima, -1 grad minima: 9 grade maxima, -1 grad minima: 4 grade maxima, -2 grade minima: 7 grade maxima, 2 grade minima: 8 grade maxima, 1 grad minima: 8 grade maxima, -1 grad minima: 10 grade maxima, 0 grade minima: 9 grade maxima, 0 grade minima: 7 grade maxima, -4 grade minima: 9 grade maxima, -2 grade minima: 9 grade maxima, -1 grad minima