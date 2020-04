Meteo: Vant puternic si nopti si sub pragul inghetului la inceput de saptamana

Ziare.

Un cod galben de vant, valabil intre orele 06:00 si 20:00, a fost emis pentru judetul Constanta si estul judetului Tulcea, unde vitezele la rafala vor ajunge pana la 55...60 km/h, precum si pentru zona montana si submontana a judetelor Caras-Severin si Mehedinti, unde vitezele in rafala vor atinge la 75...80 km/h.temperatura maxima va fi 16 grade, in scadere fata de ziua precedenta, iar cerul va fi mai mult noros.: Maxima zilei este de 16 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei este de 10 grade Celsius, minima de 6 grade: Maxima zilei este de 9 grade Celsius, minima de 6 grade: Maxima zilei este de 16 grade Celsius, minima de 0 grade: Maxima zilei e de 15 grade Celsius, minima de 0 grade: Maxima zilei e de 15 grade Celsius, minima de -1 grad: Maxima zilei e de 17 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 15 grade Celsius, minima de -3 grade: Maxima zilei e de 16 grade Celsius, minima de 1 grad: Maxima zilei e de 15 grade Celsius, minima de 3 gradetemperaturile pe timp de zi mai cresc cu 1-2 grade, insa noptile vor fi mai reci in majoritatea tarii. La Sibiu, chiar minima noptii va fi de -6 grade.: Maxima zilei este de 17 grade Celsius, minima de 1 grade: Maxima zilei este de 11 grade Celsius, minima de 5 grade: Maxima zilei este de 11 grade Celsius, minima de 6 grade: Maxima zilei este de 18 grade Celsius, minima de 0 grade: Maxima zilei e de 17 grade Celsius, minima de 0 grade: Maxima zilei e de 16 grade Celsius, minima de -1 grad: Maxima zilei e de 18 grade Celsius, minima de 1 grad: Maxima zilei e de 16 grade Celsius, minima de -6 grade: Maxima zilei e de 17 grade Celsius, minima de -1 grad: Maxima zilei e de 16 grade Celsius, minima de 0 grade