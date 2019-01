Meteo: Vin ninsorile si va fi mai frig decat in mod obisnuit

Ziare.

Sunt anuntate ninsori in special in partea de vest, centru si nord a tarii.Meteorologii spun ca un val de aer polar acopera Romania incepand de astazi, temperaturile urmand sa coboare pe timpul noptii chiar si la -16 grade Celsius, urmand sa revenim la normal dupa data de 6 ianuarie.Pana atunci insa, incepand de joi vorbim de valori termice sub -10 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si din nordul Moldovei, unde este posibil sa avem si precipitatii sub forma de ninsori. In special in zonele montane vor avea loc intensificari ale vantului.Vremea se raceste si, unde ne asteptam in perioada urmatoare la innorari temporare, dar si la precipitatii predominant sub forma de ploi si lapovita. Valorile de temperatura vor fi mai coborate, cu maxime de -0 grade pana la 1 grad si minime intre -6, -7 grade.- 1 grad-2 grade- 1 grad4 grade2 grade-1 grad1 grad2 grade2 gradeTemperaturi mai scazute decat cele normale se vor inregistra in intreaga prima decada a lunii ianuarie, cand maximele vor fi cuprinse intre -7 grade pana la 1 grad, in timp ce minimele se vor situa intre -16 grade in estul Transilvaniei si -3 grade pe litoral.