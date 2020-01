Mini-vacanta de Ziua Unirii: Meteorologii anunta temperaturi de 11 grade in Capitala

Ziare.

Vineri, in Bucuresti, vremea va fi frumoasa, cu cer mai mult senin si valori termice diurne mai ridicate decat in mod caracteristic acestei date. Vantul va sufla slab pana la moderat."Temperatura maxima va fi in jur de 8 grade, iar cea minima de -6...-3 grade", potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).In ce priveste ziua de sambata, valorile termice, in special cele diurne, vor fi cu mult mai ridicate fata de mediile climatologice specifice perioadei."Cerul va fi variabil spre senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 10...11 grade, iar cea minima de -4...-1 grad", precizeaza sursa citata.Duminica, valorile termice vor fi in continuare cu mult mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu innorari. In noaptea de duminica spre luni, va creste probabilitatea de ploaie slaba."Vantul va sufla in general slab. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 9 grade, iar cea minima va fi de 0...2 grade", explica meteorologii.