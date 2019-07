Ne asteapta 37 de grade la umbra, dar nu scapam nici de furtuni - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In primele doua zile vremea se va incalzi, devenind caniculara la amiaza (36 de grade) . Va urma o racorire, care va face ca in intervalul 4 - 14 iulie maximele sa fie intre 29 si 31 de grade.Si noaptea se va incalzi, inregistrandu-se 18...19 grade pe 2 si 3 iulie, iar apoi vor fi 16 grade.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala cu precadere dupa data de 9 iulie, iar in restul intervalului doar pe arii restranse vor fi averse.Intervalul de prognoza va debuta cu vreme calduroasa, local caniculara in orele amiezilor, cand vor fi 35 de grade. Pe 3 iulie vremea se va racori, astfel incat, intre 4 si 14 iulie vor fi 28...30 de grade.Regimul termic nocturn va marca o crestere la inceputul intervalului, cand se vor inregistra minime nocturne de 17...18 grade, in medie, iar dupa data de 4 iulie vor fi temperaturi minime de 14...15 grade.Temporar vor fi manifestari ale instabilitatii atmosferice, mai frecvente si pe arii mai extinse in intervalul 9 - 13 iulie.Vremea se va incalzi la inceputul primei saptamani devenind calduroasa, caniculara indeosebi in dupa-amiaza zilei de 2 iulie, cand vor fi 35...36 de grade. Ulterior, regimul temperaturii aerului va marca o scadere pana la 28 de grade, in intervalul 4 - 14 iulie.Media minimelor termice va fi de 16 grade in dimineata zilei de 3 iulie, apoi se va situa intre 12 si 14 grade.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala cu precadere intre 3 si 5 iulie si, din nou, in intervalul 9-14 iulie.Va fi vreme calduroasa in primele doua zile, izolat caniculara in dupa-amiaza zilei de 2 iulie, cand se vor atinge 34...35 de grade. Pe 3 iulie vremea se va racori si se vor inregistra 27...28 de grade.Temperaturile minime vor avea o evolutie relativ asemanatoare, cele mai ridicate medii vor fi in primele dimineti, cand nu vor cobori sub 17 grade, iar cele mai scazute se vor inregistra intre 4 si 14 iulie, cand se vor atinge 13...14 grade.Vor fi intervale cu manifestari specifice instabilitatii atmosferice, cu o probabilitate mai mare pe 2 iulie si, din nou, dupa data de 9 iulie.Dupa primele doua zile caniculare (35...36 de grade), vremea se va racori, astfel incat intre 4 si 14 iulie vor fi in jur de 28 de grade.Media temperaturilor minime va avea o evolutie similara, cea mai ridicata medie va fi de 19 grade, pe 2 si 3 iulie, iar cele mai scazute valori, de 15...16 grade, se vor inregistra in intervalul 4 - 14 iulie.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai mare spre jumatatea primei saptamani si, din nou, dupa 9 iulie.Prima saptamana de prognoza va debuta cu vreme calduroasa (34 de grade), dar ulterior se va racori si vor fi temperaturi normale punct de vedere termic. Astfel, in intervalul 4 - 14 iulie vor fi aproximativ 28 de grade.Minimele nocturne se vor situa in jurul a 19 grade, marcand o scadere fata de media de 21 de grade din dimineata zilei de 3 iulie.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai mare intre 3 si 5 iulie, iar in restul intervalului de prognoza doar pe arii restranse vor fi ploi trecatoare.Vremea va fi calduroasa in primele zile ale intervalului de prognoza, cu temperaturi ce vor ajunge la 37 de grade in dupa-amiaza zilei de 2 iulie. Va urma o racorire a vremii, ce va determina scaderea temperaturii pana la 30...31 de grade, ce se va mentine relativ constanta pe tot parcursul intervalului 4 - 14 iulie.Noaptea, cea mai ridicata temperatura va fi de 19 grade si se va inregistra la inceputul intervalului, iar apoi aceasta o sa scada in jurul a 17 grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi ridicata in primele zile ale intervalului, respectiv intre 3 si 5 iulie si, din nou, dupa data de 10 iulie.Vremea va fi local caniculara la amiaza in primele zile, cand vor fi 37 de grade, apoi se va racori, astfel incat, in intervalul 4 - 14 iulie vor fi intre 29 si 31 de grade.Media temperaturilor minime va avea o evolutie similara, cea mai ridicata valoare medie va fi de 19 grade si se va inregistra in dimineata zilei de 3 iulie, apoi vor fi temperaturi nocturne de aproximativ 17 grade, in medie.Vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, pe arii mai extinse in zilele de 3, 4 si 5 iulie si, ulterior, intre 10 si 13 iulie.La inceputul primei saptamani va fi mai cald si se vor inregistra 26...27 de grade. Apoi temperaturile diurne vor marca o scadere si, intre 4 si 14 iulie, se vor situa in mod constant in jurul unei valori de 18 grade.Temperaturile minime vor fi de aproximativ 10 grade, in medie, exceptand primele nopti ale intervalului, cand nu vor scadea sub o valoare medie in jurul a 16 grade.Vor fi intervale cu manifestari specifice instabilitatii atmosferice aproape in fiecare zi, dar pe arii mai extinse acestea se vor semnala in intervalele 3 - 5 iulie si, respectiv, 10 - 14 iulie.A.G.