Ne bucuram de soare, dar apoi vremea se raceste - prognoza meteo pe doua saptamani

In perioada 4 - 9 februarie nu vor fi schimbari semnificative, inregistrandu-se maxime de 6...8 grade si minime intre -2 si 2 grade. Intre 10 si 12 februarie se va incalzi si vor fi 9...11 grade si minime de 0...2 grade, dar incepand cu 13 februarie, tendinta temperaturii aerului va fi de usoara scadere spre maxime de 7...8 grade si minime de -2...-1 grad.Se anunta precipitatii slabe cantitativ, pe arii restranse in 4 si 5 februarie si cu caracter local si temporar, incepand cu 11 februarie.In perioada 4 - 9 februarie vor fi maxime de 6...8 grade si minime intre -2 si 1 grad. In intervalul 10 - 12 se va incalzi, fiind maxime de 8...11 grade si minime de 0...2 grade, dar incepand cu 13 februarie, tendinta temperaturii aerului va fi de usoara scadere spre maxime de 6...7 grade si minime de -3...-2 grade.Vor fi precipitatii slabe cantitativ, pe arii restranse in 4 si 5 februarie si cu caracter local si temporar, incepand cu 11 februarie.Vremea se va raci treptat pana pe 7 februarie, cand vor fi 4 grade. In urmatoarele 3 zile temperaturile nu vor mai avea variatii semnificative, apoi, pana in 11 februarie vor creste cu 4...5 grade. In cea de a doua saptamana temperaturile din timpul zilei vor scadea usor si treptat, astfel ca in ultimele zile, vor fi 4 grade.Exceptand primele doua dimineti din interval, temperaturile minime vor fi preponderent negative, iar media lor va oscila intre -6 si -1 grad.Vor fi precipitatii in general slabe cantitativ, izolat in prima saptamana si local si temporar in cea de-a doua.Temperatura din timpul zilei o sa scada de la o medie de 8 grade in prima zi, pana la 5 grade in jurul datei de 9 februarie. Vor urma doua zile de incalzire, apoi se va raci din nou, astfel ca spre sfarsitul intervalului vor fi 4 grade.Treptat temperaturile minime vor deveni negative, iar intre 5 si 17 februarie media lor se va situa, in general, intre 0 si -4 grade.Trecator se vor semnala precipitatii in general slabe cantitativ, mai frecvente dupa data de 10 februarie.Temperaturile scad pana pe 7 februarie, cand vor fi 2 grade. Va urma o scurta perioada de incalzire, iar pe 11 februarie se vor inregistra 8...9 grade. Din 12 februarie se va raci din nou, cu aproximativ 4 grade. Media minimelor termice va fi pozitiva in primele doua dimineti, apoi va avea variatii in general intre -1 si -5 grade.Vor fi precipitatii in general slabe cantitativ, izolat in prima saptamana si local si temporar in cea de a doua.Pana pe 8 februarie valorile termice vor scadea cu aproximativ 10 grade. In urmatoarele 4 zile vremea se va incalzi, astfel ca in jurul datei de 12 februarie vor fi 8...9 grade. Din 13 februarie se va raci, iar temperaturile diurne vor scadea pana spre 4 grade.Noaptea, temperaturile vor fi in general pozitive, exceptand intervalul 8...10 februarie si data de 17 februarie, cand vor cobori sub zero grade.Dupa 6 februarie, trecator, vor fi precipitatii in general slabe cantitativ.Luni vremea va fi mult mai calda decat in mod normal la aceasta data (15 grade) . Pana pe 8 februarie temperatura o sa scada cu 12 grade, apoi se va incalzi usor si treptat, astfel ca pe 12 februarie media regionala a temperaturilor maxime va urca spre 10...11 grade.In ultimele zile de prognoza se va resimti din nou o scadere de temperatura, de 4...5 grade. Scaderea de temperatura se va remarca si pe perioada noptilor, media minimelor termice va scadea de la 4 grade la inceputul intervalului, pana spre -3 grade in intervalul 9....11 februarie. In cea de a doua saptamana temperaturile nocturne vor fi cuprinse in medie, in general, intre 0 si -2 grade.Probabilitatea de precipitatii va fi mai ridicata in jurul datei de 7 februarie si dupa data de 12 februarie.Vremea se va raci pana in data de 8 februarie, cand vor fi 3 grade. In urmatoarele 3 - 4 zile temperatura va creste cu aproximativ 5...6 grade, apoi se va raci din nou, usor si treptat, pana la o medie a maximelor de temperatura de 6..7 grade la sfarsitul intervalului. Media regionala a minimelor termice va fi intre 1 si 4 grade pana in data de 7 februarie, apoi va avea variatii intre 1 si -3 grade.Temporar vor fi precipitatii mai ales in intervalul 4 - 7 februarie si dupa data de 12 februarie.Aici se raceste, de la 5...6 grade la inceputul intervalului, pana spre -3...-2 grade in ultimele zile de prognoza. Aceeasi tendinta o vor avea si temperaturile minime, media lor va scadea de la 2 grade in prima dimineata, pana la -9...-8 grade in ultima.Vor fi precipitatii in fiecare zi, mai frecvente dupa data de 11 februarie.A.G.