Ne incalzim putin, dar nu pentru multa vreme - prognoza meteo pe doua saptamani

Valorile din timpul zilei vor continua sa creasca, astfel incat marti vor fi 10 grade, apoi vor marca o scadere, pana in jur de 6 grade si din nou o crestere usoara spre data de 8 decembrie, pana la 8 grade. Apoi temperaturile vor fi in scadere (0...2 grade).Temperaturile nocturne vor fi si ele in crestere la inceputul perioadei, cand se vor atinge 2...4 grade. In intervalul 6 - 9 decembrie, media acestora va fi de 0...2 grade, dupa care scaderea va fi treptata, astfel ca pentru mijlocul lunii decembrie sunt prognozate minime in jur de -6 grade.Se vor semnala precipitatii pe tot parcursul intervalului, insa cu o probabilitate mai mare de aparitie si in cantitati mai insemnate in intervalul 8 - 13 decembrie.Pana pe 4 decembrie se incalzeste (10 grade ziua), apoi se va raci usor, spre valori de 4...6 grade. Ulterior se incalzeste iar, astfel ca, pe 8 decembrie, vor fi 6...8 grade, iar pana la sfarsitul intervalului de prognoza se va raci continuu, pana la valori ce nu vor mai depasi 0 grade.Noptile vor fi calde, cu valori pozitive pana in 5 decembrie, cand minimele vor fi de 3...4 grade, dar se va raci accentuat in noaptea imediat urmatoare, spre valori in jurul a -2 grade. Vor urma nopti usor mai calde pana in 9 decembrie, dar apoi scaderea de temperatura prognozata va determina minime in medie de -6 grade pe data de 16 decembrie.Se vor semnala precipitatii pe aproape tot parcursul intervalului, insa pe arii mai extinse si mai insemnate cantitativ vor fi intre 8 si 10 decembrie.Intre 4 si 7 decembrie temperaturile vor scadea de la 6 la 2 grade si apoi vor creste usor spre 4 grade pe 8 decembrie, urmand o scadere treptata si continua pana la valori de -2 grade spre finalul celei de a doua saptamani.Noaptea se va incalzi, de la -8 grade la inceputul intervalului, pana la valori in jurul a 0 grade. In intervalul 6 - 9 decembrie vor fi variatii intre -4 si -2 grade, apoi se va raci semnificativ, culminand cu medii de -10 grade.Se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a intervalului, dar cu probabilitatea sa cuprinda arii mai extinse in perioada 8 - 13 decembrie.In prima saptamana valorile diurne vor avea usoare fluctuatii, cu crestere pana la 6...7 grade in data de 4 decembrie, scadere spre 2...3 grade si din nou crestere la 4 grade in data de 8 decembrie. In intervalul 10 - 16 decembrie vor fi in jur de -2 grade.Temperaturile minime vor marca o crestere pana la medii in jurul a 2 grade in data de 5 decembrie, vor varia putin in intervalul 6 - 9 decembrie, la valori intre -4 si 0 grade, apoi vor scadea semnificativ, atingand in medie -8 grade.Se vor semnala precipitatii, ce se estimeaza a fi chiar moderate cantitativ, in perioada 3 - 10 decembrie.In prima saptamana de prognoza, temperaturile vor oscila intre 2 si 5 grade si minime cuprinse, in general, intre -4 si 0 grade. Dupa 10 decembrie se raceste, de la o medie a valorilor maxime de 4...5 grade, pana spre valori negative de -4...-2 grade la finalul intervalului. Noptile vor fi tot mai reci, incat pentru finalul intervalului media regionala va ajunge la -8 grade.Probabilitate pentru precipitatii va creste dupa 4 decembrie, dar pe arii mai extinse si posibil insemnate cantitativ acestea vor fi in perioada 9 - 12 decembrie.In prima saptamana vor fi variatii de temperatura, de la 7...8 grade in primele doua zile, pana spre 4 grade la mijlocul saptamanii, apoi se va incalzi, incat pe 9 decembrie vor fi 10 grade. Apoi se raceste, astfel incat la mijlocul lunii decembrie termometrele vor indica 0 grade.Temperaturile minime se vor situa in jurul valorii de 0 grade, nopti mai calde urmand sa se inregistreze in perioada 9 - 11 decembrie, cand media acestora va fi pozitiva, de 3...4 grade, dar spre finalul perioadei, dupa 13 decembrie, sunt prognozate minime usor negative de -2...-4 grade.Probabilitate pentru precipitatii pe arii mai extinse si posibil insemnate cantitativ va fi mai mare in perioada 9 - 12 decembrie.Intre 3 si 9 decembrie, temperaturile maxime vor avea variatii de la o zi la alta (3 si 6 grade), In a doua saptamana temperaturile medii diurne scad pana la 0 grade.Saptamana incepe cu valori nocturne negative (-7...-5 grade) . Intre 5 si 8 decembrie, temperatura minima medie va fi mai ridicata, in jurul unei medii de -2 grade. In a doua saptamana minimele termice vor fi in scadere, pana la o medie de -6 grade in zilele de 15 si 16 decembrie.Temporar vor fi precipitatii, cu o probabilitate mai mare de aparitie in intervalul 9 -12 decembrie.In prima saptamana vor intre 3 si 8 grade, iar in cea de-a doua, mai ales spre sfarsit, va fi mai frig, in jur de 0...2 grade.In primele zile noaptea vor fi -6...-4 grade, apoi se va incalzi, iar pe 5 decembrie va fi 1 grad. In intervalul 6 - 8 decembrie termometrele vor indica -1 grad. Incepand cu 9 decembrie, cand se vor inregistra minime in jur de 0 grade, si pana la sfarsitul intervalului, scaderea va fi continua, pana la valoarea medie de -6 grade (in zilele de 15 si 16 decembrie).Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in intervalul 8 - 12 decembrie.In zilele de 3 si 4 decembrie se vor inregistra 3 grade, apoi temperatura va scadea pana la -1 grad si se va mentine pana pe 7 decembrie, urmand ca pe 8 decembrie sa fie 1 grad. Incepand de pe 9 decembrie, temperatura maxima medie va marca o scadere treptata pana la -7 grade, in zilele de 13 si 14 decembrie, apoi, pana la sfarsitul intervalului, va creste pana la -5 grade.Si temperatura minima nocturna va avea variatii in prima saptamana, astfel ca media va fi cuprinsa intre -7 si -2 grade, insa dupa 9 decembrie noptile vor fi tot mai reci, media minimelor urmand sa scada spre -12...-10 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in cea mai mare parte a intervalului, insa cantitati mai insemnate vor fi posibile in intervalul 8 - 12 decembrie.A.G.