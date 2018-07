Nu scapam de ploi, dar se mai incalzeste putin - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In primele zile, va fi racoare (26 de grade) . Ulterior, vremea se va incalzi de la o zi la alta, devenind apropiata termic de normal in intervalul 29 iulie - 5 august, cand se vor inregistra medii ale temperaturilor maxime de 30...31 de grade.Local si temporar va ploua in fiecare zi a intervalului de prognoza, dar mai intense si mai frecvente vor fi aversele din primele doua zile.Si aici va fi racoare in primele zile, dar apoi se va incalzi. Astfel, temperaturile vor creste de la 26 de grade, spre 29 de grade pe 27 si 28 iulie. Intre 29 iulie si 5 august, vor fi 30...31 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe tot parcursul celor doua saptamani, dar aversele vor fi mai importante cantitativ si se vor semnala pe arii mai extinse in jurul datelor de 23, 27 si 28 iulie.In primele doua zile vremea va fi racoroasa, cu medii termice regionale diurne de aproximativ 25 de grade. Din 25 iulie, va avea loc o usoara si treptata incalzire, astfel incat pe 28 si 29 iulie se vor atinge valori medii de 27...28 de grade. In intervalul 30 iulie - 5 august, vor fi 29 de grade.Pe tot parcursul celor doua saptamani va ploua; mai mult pe 24 iulie.Maximele diurne vor fi mai scazute decat normele perioadei la inceputul primei saptamani de prognoza (26...27 de grade) . Apoi vremea se va incalzi, iar intre 25 si 28 iulie vor fi maxime termice de 28...29 de grade, iar in intervalul 29 iulie - 5 august se vor inregistra, in medie, 31 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in fiecare zi, dar acestea vor fi mai frecvente si mai importante cantitativ in jurul datelor de 24 si 28 iulie.In prima saptamana vor fi intre 26 si 28 de grade, caracterizind o vreme relativ racoroasa pentru aceasta perioada. Apoi se incalzeste, iar intre 30 iulie si 5 august se vor inregistra 30...31 de grade, valori apropiate de normele perioadei.Va ploua in cele doua saptamani, dar ploi mai importante cantitativ si pe arii mai extinse vor fi intre 24 si 28 iulie.In primele zile vor fi 26 de grade, iar apoi se va incalzi si la sfarsitul primei saptamani vor fi 28...29 de grade. In ultimele zile ale intervalului se vor inregistra medii in jurul a 30 de grade.In prima saptamana, mai ales in intervalul 23-26 iulie, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se vor semnala ploi mai insemnate cantitativ. Ulterior, probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in scadere.In prima saptamana vremea va fi racoroasa, desi temperatura creste de la 27 la 29 de grade. In a doua saptamana, procesul de incalzire a vremii va continua pana la 30...31 de grade. Media temperaturilor minime va avea usoare variatii, pe tot parcursul intervalului, intre 17 si 19 grade.In prima saptamana, temporar va ploua si se vor cumula cantitati de apa mai insemnate. Probabilitatea de ploaie se va mentine si in restul intervalului, dar la cote mai reduse.In prima jumatate a intervalului, valorile termice diurne se vor situa sub normele perioadei, desi media regionala va fi in crestere de la 27 la 29 de grade. In a doua saptamana, vremea va continua sa se incalzeasca si se vor inregistra medii ale valorilor maxime de 30...31 de grade.In prima saptamana, temporar va ploua, iar cantitatile de apa cumulate vor fi mai insemnate. Probabilitatea de ploaie se va mentine ridicata si in a doua parte a intervalului.In prima saptamana, se incalzeste, temperatura crescand de la 17 grade, la 19...20 de grade. Ulterior, variatiile temperaturilor diurne vor fi nesemnificative, media acestora mentinandu-se in jurul a 20 de grade.Temporar va ploua pe aproape tot parcursul intervalului si se vor cumula cantitati de apa mai insemnate, indeosebi in prima saptamana.