Nu va speriati de schimbarea vremii, nu dureaza mult - prognoza meteo pe doua saptamani

Apoi, urmeaza o usoara scadere a temperaturilor, dar tot vor fi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada din an, conform prognozei meteorologilor pentru 11-24 martie.In perioada 11-15 martie vor fi 9...11 grade. Apoi se va incalzi, astfel incat pe 17 si 18 martie vor fi 19 grade, iar pana pe 24 martie se anunta 15...17 grade, vremea fiind mai calda fata de normal. Noaptea vor fi intre 2 si 6 grade, exceptand intervalul 12-15 martie, cand se anunta intre -3 si 1 grad.Va ploua in perioada 11-12 martie, 14-15 martie, dar si in unele zile ale celei de-a doua saptamani.Pana pe 15 martie vor fi 9...11 grade, adica valori normale pentru a doua parte a lunii martie. Apoi se incalzeste, iar pe 18 martie vor fi 18 grade, iar pana pe 24 martie se anunta intre 14 si 16 grade, fiind mai cald decat in mod normal.Noaptea se anunta intre 2 si 6 grade, exceptand intervalul 12-15 martie, cand se anunta intre -3 si 1 grad.Meteorologii anunta ploi in intervalul 14-16 martie si in unele zile din cea de-a doua saptamana.Pana pe 15 martie se anunta 7...9 grade. Apoi, in intervalul 16-18 martie, vremea se va incalzi (17...18 grade) . Ulterior, vor fi 14...15 grade, dar si asa va fi mai cald decat in mod normal. Noaptea se vor inregistra intre -2 si 3 grade, exceptand perioada 12-14 martie, cand vor fi -5...-2 grade.Se anunta precipitatii predominant sub forma de ploaie in intervalele 11-12 martie si 14-16 martie, dar si in unele zile ale celei de-a doua saptamani.Meteorologii anunta 7...9 grade pana pe 15 martie. In intervalul 16-18 martie, vremea se va incalzi (16...17 grade) . Apoi, se racoreste, dar tot va fi mai cald decat in mod normal (13...15 grade) . Noaptea se anunta intre -1 si 4 grade, exceptand 13 martie, cand se vor inregistra -5 grade.Va ploua in intervalele 11-12 martie si 14-16 martie, dar si in unele zile ale celei de-a doua saptamani.Se anunta 7...9 grade pana pe 15 martie. Intre 16 si 18 martie, vremea se va incalzi (18...19 grade) . Apoi, se racoreste putin, dar tot va fi mai cald decat in mod normal, inregistrandu-se 12...14 grade. Noaptea mercurul din termometre va indica intre -1 si 4 grade, exceptand 13 martie, cand vor fi -3 grade.Se anunta precipitatii predominant sub forma de ploaie, cu probabilitate mai mare pe 11 si 12 martie si intre 14 si 16 martie, dar si in unele zile ale celei de-a doua saptamani.In intervalul 11-15 martie se vor inregistra 6...9 grade. Apoi se va incalzi, pe 18 si 19 martie vor fi 17 grade. Ulterior, se va inregistra o usoara scadere a temperaturilor, fiind 11...13 grade. Noaptea vor fi intre 2 si 6 grade, ceva mai reci fiind pe 13 si 14 martie, cand se va inregistra 1 grad minima.Temporar vor fi precipitatii sub forma de ploaie in intervalele 11-13 martie, 14-16 martie precum si, local, in unele zile ale celei de-a doua saptamani.In intervalul 11-15 martie se vor inregistra 8...10 grade, valori apropiate de normalul perioadei. Urmeaza un proces de incalzire ce va dura pana pe 18 martie, cand vor fi 19 grade. Apoi se racoreste usor (14...16 grade), dar tot va fi mai cald decat in mod normal.Noaptea vor fi intre 0 si 5 grade, cele mai reci nopti fiind cele de 13 si 14 martie, cu temperaturi sub pragul de inghet.Temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie in intervalele 11-13 martie, 14-16 martie, precum si, local, in unele zile ale celei de-a doua saptamani.Pana pe 15 martie vor fi 9...11 grade. In intervalul 16 -18 martie, vremea se va incalzi (19 grade) . Apoi, se racoreste usor, meteorologii anuntand 15...16 grade, ceea ce va fi tot mai cald decat in mod normal. Noaptea se vor inregistra intre 0 si 5 grade, 13 si 14 martie, cand vor fi -2 grade.Temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie in intervalele 11-13 martie, 14-15 martie, precum si, local, in unele zile ale celei de-a doua saptamani.In intervalul 11-16 martie vor fi aproximativ 0 grade, dar intre 17 si 19 martie se anunta 5...6 grade. Apoi, temperaturile vor scadea usor, insa va fi mai cald decat in mod normal pentru aceasta perioada (3...5 grade) . Noaptea vor fi intre -6 si 0 grade, exceptand 13 martie, cand se anunta -9 grade.Temporar vor fi ninsori in intervalele 11-12 martie si 14-16 martie, iar in a doua saptamana va ploua.A.G.