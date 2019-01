Primele zile din februarie vin cu vreme deosebit de calda - prognoza meteo pe doua saptamani

Banat

Crisana

Transilvania

Maramures

Moldova

Dobrogea

Muntenia

Oltenia

La munte

Ziare.

com

Iata cum vor evolua temperaturile in fiecare regiune a tarii:Temperaturile se vor incadra in normalul acestei perioade din an in primele zile ale intervalului de prognoza, cu maxime intre 3 si 6 grade. Dupa 2 februarie se va incalzi semnificativ, iar maximele vor fi cuprinse intre 9 si 12 grade.Ulterior, valorile termice vor marca o scadere si se vor apropia din nou de cele normale pentru aceasta perioada. Temperaturile nocturne se vor mentine in jurul valorii de 0 grade.Temperaturile maxime vor fluctua intre 4 si 6 grade Celsius in intervalele 28 ianuarie - februarie si 6 - 10 februarie. Intre 2 si 5 februarie se va incalzi, iar maximele vor fi cuprinse intre 10 - 14 grade.Temperaturile minime se vor situa intre -2 si 0 grade pe tot parcursul intervalului, exceptand noptile de 3, 4 si 5 februarie, cand se vor inregistra medii regionale mai ridicate, cuprinse intre 2 si 4 grade.Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice acestei perioade din an in intervalele 28 ianuarie - 1 februarie si 6 - 10 februarie, cand maximele se vor situa intre 2 si 6 grade. In intervalul 2 - 5 februarie, un proces de incalzire va determina o vreme deosebit de calda pentru debutul lunii februarie, cand mediile maximelor se vor incadra intre 8 si 12 grade.Noaptea se vor inregistra, in general, intre -6 si -1 grad, mai putin in perioada 3 - 5 februarie, cand media va fi cuprinsa 0 si 2 grade.Media temepraturilor maxime va fi cuprinsa intre 3 si 5 grade in intervalele 28 ianuarie - 1 februarie si 6 - 10 februarie, iar minimele nocturne se vor situa, in medie, intre -4 si -1 grad.Va fi mai cald in perioada 2 - 5 februarie, cand mediile temperaturilor maxime vor fi de 8 - 11 grade si ale celor minime de 1 - 3 grade.Intervalul va debuta cu o usoara incalzire, astfel incat se va ajunge la o medie de 4 - 5 grade Celsius, pana pe 4 februarie. Dupa aceasta data se va raci, iar media maximelor va scadea la 0 grade.Aceeasi evolutie va fi valabila si pentru regimul nocturn: pentru prima jumatate a intervalului, media minimelor se va situa in jur de 0 grade, iar dupa 5 februarie va scadea treptat, pana spre -6...-5 grade.Vremea va fi calda in perioada 28 ianuarie - 4 februarie. Media temperatuilor va fi cuprinsa intre 9 si 12 grade. In acest interval temperaturile minime vor fi pozitive, cu o medie regionala de 3 - 5 grade.Dupa aceasta perioada, este prognozata o racire treptata, iar media temperaturilor maxime va fi de 3...4 grade, iar a celor minime de -1...0 grade.MunteniaPrimele zile ale intervalului vor fi calde, maximele variind intre 5 si 8 grade. Pe 3 si 4 februarie, valorile maxime de temperatura ar putea fi chiar mai ridicate, media prognozata fiind de 10 grade.Dupa aceasta perioada, urmeaza o racire treptata, iar pana la finalul intervalului prognozat se va ajunge la o medie a temperaturii maxime de 3 - 4 grade. Temperaturile minime vor prezenta mici variatii in prima jumatate a intervalului, dar in general media va fi usor pozitiva, de 1 - 2 grade.Pana pe 1 februarie, dar si in intervalul 6-10 februarie, media temperaturilor maxime va fi de 4-5 grade. Intre 2 si 5 februarie vremea se va incalzi si se vor inregistra valori cuprinse intre 8 si 10 grade, in medie.Evolutia temperaturilor minime va fi asemanatoare: pana pe 2 februarie, media regionala se va situa in jurul valorii de 0 grade, in urmatoarele 3 zile va creste la 4 grade, iar dupa 5 februarie va fi in scadere treptata.In zonele montane, media temperaturilor maxime va deveni usor pozitiva mai ales la inceputul lunii februarie, cand va fi de 2-4 grade.Dupa 5 februarie, vremea se va raci treptat, iar pana la finalul celor doua saptamani de prognoza se vor atinge valori intre -4 si -2 grade, in medie.Minimele termice se vor situa in jurul valorii de -4 grade pana pe 2 februarie, iar dupa 5 februarie, se va resimti o scadere treptata a regimului termic ce se va concretiza prin valori minime, in medie, de -9...-8 grade.