Prognoza meteo de la Craciun pana la Boboteaza

Precipitatiile vor fi slabe cantitativ si isi vor face aparitia atat in prima saptamana de prognoza, cat si dupa 1 ianuarie, reiese din estimarile de specialitate, publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabile pentru intervalul 24 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2018.In, la inceputul intervalului, vremea se va raci, astfel in prima zi de Craciun, media regionala a temperaturii maxime va fi de 1 grad.Ulterior, temperatura va creste usor, iar pe 28 - 29 decembrie se va atinge o medie a valorilor maxime de 4 - 5 grade.In a doua jumatate a intervalului, tendinta va fi de racire usoara si treptata, pana la o medie a temperaturilor maxime de 0 - 1 grad.Vor fi precipitatii insemnate cantitativ in prima zi a intervalului, iar apoi probabilitatea pentru precipitatii slabe cantitativ se va mentine pe parcursul intregului interval.In, la inceputul perioadei de prognoza, vremea se va raci, astfel de la o medie a temperaturilor maxime de 5 - 6 grade, se va ajunge la zero grade.Ulterior, temperatura va creste usor, iar pe 28 si 29 decembrie se va atinge o medie a valorilor maxime de 3 - 4 grade.Precipitatiile vor fi insemnate cantitativ la inceputul intervalului, dar ulterior probabilitatea pentru acestea, slabe cantitativ, se va mentine ridicata in cea mai mare parte a intervalului.In zona, vremea va intra intr-un proces de racire la inceputul perioadei. Media valorilor maxime va scadea, astfel, de la 3 - 4 grade pana spre -3 grade pe 25 decembrie.Dupa aceasta zi mai rece, pana la finalul saptamanii, media maximelor va creste la 1 - 2 grade si nu vor mai fi variatii semnificative. La inceputul lunii ianuarie este prognozata o noua scadere a temperaturii, ce va aduce maxime usor negative, in medie, de la -3 la -2 grade.Vor fi precipitatii insemnate cantitativ la inceputul intervalului, dar dupa aceea probabilitatea se va mentine ridicata in cea mai mare parte a intervalului, dar mai ales in prima saptamana.In, prima zi a intervalului va debuta cu valori termice diurne apropiate de normalul perioadei, in medie de 3 grade, dar in zilele de Craciun vremea va fi rece cu medii ale maximelor intre -2 si zero grade, si ale minimelor in jurul valorii de -4 grade.Apoi, pana la finalul primei saptamani temperatura aerului va fi constanta, in medie cu valori diurne de 1 - 2 grade si nocturne de la -2 si -1 grad.In saptamana 31 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019, vremea va intra intr-un proces de racire treptata, astfel incat media maximelor va fi in scadere de la zero grade spre -3 grade, iar cea a minimelor de la -4 pana in jurul a -8 grade.In prima zi vor fi precipitatii insemnate cantitativ, dar probabilitatea ca temporar sa apara precipitatii, in general slabe cantitativ, si in restul intervalului va fi ridicata.In, in prima saptamana, valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice perioadei, maximele se vor situa in medie intre 1 si 3 grade, iar minimele intre -3 si -1 grad.Exceptie va face prima zi de Craciun si noaptea de 25 spre 26 decembrie, cand temperaturile vor fi putin mai scazute, cele diurne in jur de -1 grad, iar cele nocturne spre -6 grade.In saptamana 31 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019, vremea va intra intr-un proces de racire treptata, astfel incat media maximelor va fi in scadere de la zero grade spre o oscilatie de la -3 la -2 grade, iar cea a minimelor de la ecartul cuprins intre -4 si -3 grade, spre -8 grade.Precipitatii local moderate cantitativ se vor semnala in prima zi, dar probabilitatea ca temporar sa apara precipitatii slabe cantitativ si in restul intervalului va fi ridicata.In zona, prima zi a intervalului va debuta cu valori termice diurne usor mai ridicate decat normalul perioadei, in medie in jurul valorii de 7 grade, dar in zilele de Craciun vremea se va raci, astfel incat se vor inregistra medii ale maximelor de 2 - 3 grade si ale minimelor, in noaptea de 25 spre 26 decembrie, in jurul valorii de -4 grade.Pana la inceputul anului 2019, temperatura aerului va fi constanta, in medie cu valori diurne de 2 - 4 grade si nocturne intre de -2 si zero grade.Dupa data de 2 ianuarie este posibila o usoara scadere a regimului termic, spre medii ale maximelor de 0 - 1 grad si ale minimelor intre -4 si -3 grade.Precipitatii slabe cantitativ vor fi in prima zi, dar trecator si pe arii restranse, precum si in zilele de 28 si 29 decembrie si in perioada 2 - 5 ianuarie.In, in prima zi a intervalului, vor fi valori termice diurne usor mai ridicate decat normalul perioadei, in medie in jurul valorii de 6 grade, urmand ca in prima zi de Craciun si in noaptea de 25 spre 26 decembrie, temperatura aerului sa scada usor spre medii ale maximelor de doua grade, respectiv ale minimelor in jurul a -6 grade.Apoi, pana la inceputul anului 2019, regimul termic nu va avea variatii semnificative si va fi apropiat de cel specific perioadei, cu maxime in medie intre 2 si 4 grade, si minime intre -4 si -1 grad.Dupa data de 2 ianuarie este posibila o racire usoara, astfel ca valorile diurne sa tinda spre medii de zero grade, iar cele nocturne spre o medie in jurul valorii de -6 grade.Precipitatii slabe cantitativ vor fi in prima zi, dar trecator si pe arii restranse si in zilele de 28 si 29 decembrie, respectiv in perioada 2 - 5 ianuarie.Pentru regiunea, prognoza releva ca prima zi a intervalului va debuta cu valori termice diurne usor mai ridicate decat normalul perioadei, in medie in jurul valorii de 6 grade, dar in prima zi de Craciun si in noaptea de 25 spre 26 decembrie vremea se va raci, astfel incat se vor inregistra medii ale maximelor de 1 grad, respectiv ale minimelor in jurul valorii de -5 grade.Ulterior, pana la inceputul anului 2019, temperatura aerului nu va avea variatii semnificative si va fi apropiata de cele specifice perioadei, in medie cu valori diurne de 3 - 5 grade si nocturne intre -3 si -1 grad.Dupa data de 2 ianuarie este posibila o usoara scadere a regimului termic, spre medii ale maximelor de 0 - 2 grade si ale minimelor intre -5 si -4 grade.Vor fi precipitatii slabe cantitativ in prima zi, dar trecator si pe arii restranse, posibil, si in zilele de 28 si 29 decembrie, dar si in perioada 2 - 5 ianuarie., pe tot parcursul intervalului de prognoza, vremea va fi rece, cu temperaturi negative, atat pe timpul zilelor, cat si in cursul noptilor.Astfel, maximele vor fi cuprinse, in medie, intre -10 si -2 grade, cu cele mai scazute valori in prima zi de Craciun, iar media minimelor se va incadra intre -12 si -6 grade, noptile cele mai reci fiind cele din 25 spre 26 decembrie, 26 spre 27 decembrie, dar si cele din perioada 4 - 6 ianuarie.Precipitatii insemnate cantitativ se vor semnala in prima zi a intervalului de prognoza, dar temporar si pe arii restranse si in restul intervalului.