Prognoza meteo pentru Bucuresti: Vine poleiul, dupa care temperaturile cresc pana la 9 grade

Conform sursei citate,, innorarile vor fi persistente, trecator va burnita, iar in zona preoraseneasca vor fi conditii de polei. Vantul va sufla slab. Temperatura minima va fi de -1...0 grade., cerul va avea innorari in mare parte din interval, trecator vor fi fulguieli sau burnita, iar in zona preoraseneasca vor fi posibile depuneri de polei. Vantul va sufla in general slab. Temperatura maxima va fi de 2...3 grade, iar cea minima de -4...-2 grade.La nivelul zilei de, cerul va avea innorari temporare, la inceputul zilei trecator va fulgui, iar in cursul noptii va creste probabilitatea de aparitie a cetii. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul a 4 grade, iar cea minima va fi de -7...-4 grade.Potrivit meteorologilor,, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 4...6 grade, iar cea minima de -5...-3 grade. Noaptea vor fi conditii de ceata.Ulterior,, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima, mai ridicata decat in mod caracteristic datei, va fi de 8...9 grade, iar cea minima de -3...-1 grad. Dimineata vor fi conditii de ceata.In ceea ce priveste ziua de, valorile termice, in special cele diurne, vor fi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada si chiar vor mai creste la finalul intervalului.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in prima zi.