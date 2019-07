Se schimba vremea si in Bucuresti: Prognoza meteo pentru duminica si luni

Ziare.

Meteorologii ANM au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila duminica, de la ora 10.00, pana luni la ora 22.00."Duminica, 7 iulie, vremea va fi calduroasa, caniculara dupa-amiaza, cand temperatura maxima se va situa in jurul a 35 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati", au precizat meteorologii.Totodata, acestia au transmis ca se vor inregistra schimbari treptate de temperatura in cursul noptii de duminica spre luni, intre 29-30 de grade, cu intensificari ale vantului. Luni vor fi momente in care se vor inregistra descarcari electrice, ploaie, vant puternic si posibil grindina."Instabilitatea atmosferica se va accentua treptat si se va manifesta in cursul noptii de duminica spre luni (7/8 iulie) indeosebi prin intensificari ale vantului. Pe parcursul zilei de luni vor fi perioade cu descarcari electrice, averse torentiale, intensificari ale vantului si posibil, grindina. Temperatura maxima va fi de 29-30 de grade", au mai adaugat meteorologii ANM.