Sa ne bucuram de vremea calda, pentru ca in curand vine frigul - prognoza meteo pe doua saptamani

BANAT

CRISANA

TRANSILVANIA

MARAMURES

MOLDOVA

DOBROGEA

MUNTENIA

OLTENIA

LA MUNTE

Ziare.

com

Mai mult, apar si ploile, anunta Administratia Nationala de Meteorologie.Saptamana aceasta temperaturile vor fi mult mai ridicate decat cele specifice perioadei, inregistrandu-se valori medii in jurul a 26 de grade. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de racire treptata, urmand astfel ca maximele sa scada, in medie, de la 23 de grade, pe 27 octombrie, spre 11 grade in intervalul 31 octombrie - 3 noiembrie.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere incepand cu data de 27 octombrie.Temperaturile in aceasta saptamana se vor incadra intre 24 si 26 de grade. De duminica, vremea se va raci, astfel ca spre finalul saptamanii viitoare se vor inregistra, in medie, maxime mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada din an, in jurul a 10 grade.Pana vineri, temperaturile vor fi mult mai ridicate decat cele specifice datei, urmand a se inregistra maxime de 23...24 de grade, in medie. Apoi, vremea va intra intr-un proces de racire treptata de la o zi la alta, urmand a se inregistra maxime sub cele normale. Astfel, de martea viitoare ele vor cobori spre 9 grade. Saptamana viitoare sunt asteptate si ploi.Vremea va fi, in aceasta saptamana, cu mult mai calda decat in mod normal, urmand a se inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 23 si 25 de grade. De duminica se raceste, iar spre sfarsitul saptamanii viitoare temperaturile maxime vor fi in jurul a 9 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere incepand cu data de 27 octombrie.Temperaturile se mentin mult mai mari decat este normal in aceasta perioada, pana vineri, cu maxime de 21...22 de grade. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de racire treptata, urmand a se inregistra maxime sub cele normale. De lunea viitoare ele vor cobori spre 9 grade. Sunt asteptate si ploi saptamana viitoare.Temperaturile vor fi in aceasta saptamana usor mai ridicate decat cele normale perioadei, in jurul a 19 grade. Saptamana viitoare, insa, coboara pana la 11 grade, sub cele normale pentru aceasta perioada a anului. Probabilitatea de aparitie a ploilor va creste treptat, in cea de-a doua saptamana de prognoza.Si in aceasta regiune temperaturile vor fi mult mai ridicate decat cele specifice perioadei, inregistrandu-se valori medii de 22...24 de grade. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de racire, urmand astfel ca maximele sa scada, in medie, de la 20 de grade, pe 28 octombrie, spre 12...13 grade incepand cu data de 30 octombrie, astfel incat pana la sfarsitul intervalului de prognoza vor fi valori mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada din an.In aceasta saptamana vremea va fi cu mult mai calda decat in mord normal, astfel ca maximele se vor incadra intre 23 si 25 de grade. Incepand din 28 octombrie, vremea se va raci si vor fi temperaturi maxime sub cele normale in ultimele 5 zile de prognoza, cand vor fi cuprinse, in medie, intre 12 si 14 grade.Vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal, in aceasta saptamana, maximele urmand astfel a se incadra intre 17 si 19 grade. Apoi, racirea vremii va determina inregistrarea unor maxime sub cele normale, acestea situandu-se intre 2 si 4 grade, in medie, in ultimele 5 zile de prognoza. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, predominant sub forma de ploaie si lapovita, va fi in crestere in intervalul 27 octombrie - 3 noiembrie.