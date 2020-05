Se anunta mai frig decat in mod normal - cand revine caldura si cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Ziare.

com

In primele zile se anunta vreme racoroasa, cu maxime de 17...20 de grade, iar pe 6 mai va fi chiar rece pentru prima decada a lunii mai, cu 10...13 grade la orele amiezii. Din 8 mai, vremea se va incalzi apreciabil, fiind mai cald decat in mod normal in aceasta perioada (25...28 de grade).Ulterior, dupa 12 mai, desi vor fi unele variatii termice de la o zi la alta, se anunta valori normale pentru mijlocul lunii mai.Va ploua pe spatii mai extinse in jurul datei de 6 mai, apoi probabilitatea de ploaie va fi in crestere incepand din 11 mai.In primele zile se anunta vreme racoroasa, cu maxime de 16...19 de grade, iar ziua de 6 mai va fi chiar rece pentru prima decada a lunii mai, cu 2...4 grade dimineata si 9...12 grade la orele amiezii.Din 8 mai, temperaturile vor creste semnificativ, vremea devenind mai calda decat normalul perioadei, cu maxime de 23...27 de grade. Apoi, dupa 12 mai, vor fi unele oscilatii termice de la o zi la alta, dar se anunta valori normale pentru mijlocul lunii mai.Va ploua pe spatii mai extinse in jurul datei de 6 mai, apoi probabilitatea de ploaie va fi in crestere incepand din 11 mai.Se anunta vreme racoroasa in primele zile, cu medii ale valorilor maxime de 14...19 grade. Ziua de 6 mai va fi chiar rece pentru prima decada a lunii mai, cu 8...12 grade la orele amiezii. Din 8 mai, temperaturile vor fi in crestere semnificativa, pana la 21...26 de grade, cu mult peste normal. Vor fi unele variatii termice de la zi la alta in perioada 12-17 mai, insa estimarile indica o probabilitate mare ca regimul termic sa fie apropiat de cel obisnuit pentru mijlocul lunii mai.In primele zile, va ploua pe spatii extinse, local in cantitati mai insemnate, apoi probabilitatea de ploaie va creste din nou incepand din 11 mai.Debutul perioadei de referinta va fi caracterizat de o vreme racoroasa (maxime termice de 14...17 grade), chiar mult mai rece decat in mod obisnuit. Pe 6 mai vor fi 9...11 grade. Apoi, urmeaza o incalzire substantiala a vremii din 8 mai, cand vor fi 24...26 de grade. Pentru perioada 12-17 mai se anunta valori normale pentru mijlocul lunii mai.Vor fi ploi frecvente, in general moderate cantitativ, in primele zile, apoi probabilitatea sa ploua va creste din nou dupa 11 mai.In prima parte a intervalului de referinta va fi vreme racoroasa, cu medii ale valorilor maxime de 15...19 grade, iar in data de 6 mai vremea va fi chiar rece pentru prima decada a lunii mai, cu 10...14 grade la orele amiezii. Din data de 8 mai, temperaturile vor creste treptat, dar semnificativ, vremea devenind mai calda decat normalul perioadei, cu maxime de 25...27 de grade in 11 mai.Apoi, sunt de asteptat unele oscilatii termice de la o zi la alta, dar valori normale pentru acea perioada.Va ploua pe spatii extinse, local in cantitati mai importante, in perioada 4 - 7 mai, apoi probabilitatea pentru ploi locale va fi in crestere dupa 12 mai.In prima saptamana vor fi valori de temperatura apropiate de cele climatologic specifice (maxime de 17...21 de grade), iar in zilele de 6 si 7 mai vremea va fi rece, 13...16 grade. Va urma o perioada (11 - 13 mai) de vreme foarte calda, cu precadere in partea continentala a regiunii, cu valori diurne de 19...22 de grade pe litoral si 24...27 de grade in rest, apoi, conform estimarilor, cel mai probabil va fi un regim termic apropiat de cel obisnuit la mijlocul lunii mai.In perioada 4-7 mai, ploile vor fi frecvente si local mai insemnate cantitativ, ulterior probabilitatea de ploaie fiind relativ redusa.Primele zile ale intervalului de referinta vor fi caracterizate de o vreme in general racoroasa, cu medii ale valorilor maxime de 16...19 grade, iar ziua de 6 mai va fi chiar rece pentru prima decada a lunii mai, cu 13...16 grade in orele amiezii.Din 8 mai, temperaturile vor creste semnificativ, vremea devenind deosebit de calda, astfel ca intre 10 si 12 mai maximele vor fi de 25...28 de grade. Apoi, vor fi usoare variatii.La inceputul intervalului va ploua pe spatii extinse, pe alocuri mai insemnat cantitativ, apoi probabilitatea pentru ploi locale va fi din nou in crestere dupa 12 mai.Pana in data de 8 mai, temperaturile se vor situa in general in jurul celor climatologic specifice perioadei, cu maxime de 18...22 de grade, fiind mai frig pe 6 mai. Apoi, insa, vremea se va incalzi semnificativ, ajungand in jurul datei de 11 mai la valori diurne de 26...28 de grade, mediat regional.Pana la sfarsitul intervalului de referinta estimarile indica un regim termic in general in jurul celui normal la mijlocul lunii mai.In primele zile vor mai fi averse locale, in general slabe, apoi probabilitatea de ploaie va fi in crestere incepand din 12 mai.Debutul perioadei de referinta va fi caracterizat de o vreme in general mai rece decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului (maxime termice de 4...8 grade), in special in jurul datei de 6 mai, cand vor fi 1...4 grade, iar minimele negative.Dupa 8 mai urmeaza o incalzire substantiala a vremii, cu maxime de 12...16 grade si minime de 3...8 grade. Ulterior, desi cu variatii usoare de la o zi la alta, temperaturile se vor mentine in general apropiate de cele normale la mijlocul lunii mai.Pana in data de 7 mai, precipitatiile vor fi frecvente si local insemnate cantitativ; in data de 6 mai vor predomina ninsorile, iar in celelalte zile vor fi ploi si precipitatii mixte la altitudini mari. Probabilitatea de ploaie va fi din nou in crestere dupa data de 11 mai.A.G.