Se incalzeste putin, dar nu scapam de ninsori - prognoza meteo pe doua saptamani

Temperatura va avea, pana spre sfarsitul lunii ianuarie, fluctuatii de la valori normale (maxime 1...4 grade si minime -4...-2 grade) la valori peste cele normale - cel mai probabil in zilele de 23 si 24 ianuarie cand vor fi 4...7 grade ziua si 0...2 grade noaptea.Probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata pe tot parcursul intervalului de referinta, iar in perioada 23-25 ianuarie va ploua mai mult.Pana spre sfarsitul lunii ianuarie, vor fi fluctuatii in regimul mediu de temperatura, de la valori in jurul celor climatologic specifice perioadei (maxime 1...3 grade si minime -6...-4 grade) la valori peste cele normale - cel mai probabil in zilele de 23 si 24 ianuarie cand vor fi 3...6 grade ziua si -2...1 grad noaptea.Probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata pe tot parcursul intervalului de referinta, iar in perioada 24-25 ianuarie vor fi mai ales ploi sau lapovita.Pana spre sfarsitul lunii ianuarie, se anunta fluctuatii de la valori in jurul celor climatologic specifice perioadei (maxime 0...3 grade si minime -8...-2 grade) la valori peste cele normale - cel mai probabil in zilele de 23, 24 si 25 ianuarie cand vor fi 3...7 grade ziua si -3...0 grade noaptea.Se anunta ploi si ninsori slabe.Pana spre sfarsitul lunii ianuarie, vor fi fluctuatii de temperatura, de la valori in jurul celor climatologic specifice perioadei (maxime 0...2 grade si minime -7...-5 grade) la valori peste cele normale - cel mai probabil in zilele de 24 si 25 ianuarie cand vor fi 3...5 grade ziua si -2...0 grade noaptea.Se anunta precipitatii in general slabe (predominant ninsori, dar temporar si lapovita sau ploaie).Se anunta fluctuatii, dar cu temperaturi in jurul celor normale in aceasta perioada din an, respectiv -2...1 grad, maxime mai ridicate fiind posibile pe 25 ianuarie, mai ales in sudul regiunii. Noaptea sunt estimate valori peste cele normale, intre -4 si 2 grade, iar in noaptea de 21/22 ianuarie vor fi posibile temperaturi mai coborate, local in jurul pragului de ger (-10 grade).Probabilitatea pentru precipitatii slabe si local moderate cantitativ (ninsori, lapovita si ploaie) va fi mai mare in intervalul 23-25 ianuarie.In cea mai mare parte a celor doua saptamani vor fi valori peste cele normale in aceasta perioada din an, cele mai ridicate urmand a se inregistra intre 23 si 25 ianuarie, respectiv maxime de 6...10 grade si minime de 2...6 grade.In cele mai reci perioade, modelul - desi prezentand un grad destul de ridicat de incertitudine pentru cea de-a doua saptamana - anticipeaza temperaturi apropiate de regimul mediu climatologic (ziua 1...4 grade, noaptea -4...-2 grade).Probabilitatea pentru precipitatii (predominant ploi, temporar moderate cantitativ) va fi mai ridicata in intervalul 23-26 ianuarie.Intervalul debuteaza cu un regim termic apropiat de cel climatologic specific (maxime 1...4 grade si minime -5...-3 grade), apoi pana spre 28 ianuarie sunt anticipate temperaturi peste cele normale in ultima decada a lunii ianuarie, cu 4...8 grade ziua si -1...3 grade noaptea.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in perioada 23-26 ianuarie, atunci cand va predomina forma lichida a acestora si vor fi si cantitati de apa local mai insemnate.In prima saptamana vor fi temperaturi normale pentru aceasta perioada (maxime 1...3 grade si minime -5...-3 grade), apoi pana spre 28 ianuarie se anunta valori peste cele normale, ziua fiind 3...7 grade si noaptea -1...3 grade.In ultimele doua zile de ianuarie si inceputul lunii februarie va fi un regim termic apropiat sau usor peste cel normal al perioadei.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in perioada 22-25 ianuarie, atunci cand va predomina forma lichida a acestora si vor fi si cantitati de apa local mai insemnate.Desi vor fi variatii de la un interval la altul, valorile termice se vor situa -in cea mai mare parte a intervalului- in jurul celor normale acestei perioade din an (maxime -6...-2 grade, minime -12...-7 grade), iar in perioada 23-25 ianuarie temperaturile se vor situa peste mediile climatologice (sunt de asteptat valori diurne usor pozitive, iar nocturne in medie -8...-4 grade).Probabilitatea pentru precipitatii va ridicata in mare parte a intervalului, dar cu precadere in perioada 23-26 ianuarie, cand vor predomina ninsorile, dar vor fi si precipitatii mixte, local moderate si insemnate cantitativ.A.G.