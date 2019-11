Se raceste. Cum va fi vremea pe 1 decembrie - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

Vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal la inceputul intervalului cand vor fi 17...18 grade. Apoi, se va raci treptat incepand cu data de 20 noiembrie. Astfel, pe 22 noiembrie se vor atinge 11...12 grade.Ulterior, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, astfel ca pana spre sfarsitul intervalului de prognoza maximele se vor incadra intre 10 si 12 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe 19 si 20 noiembrie, apoi va fi in crestere incepand cu data de 25 noiembrie.In primele zile se vor inregistra temperaturi maxime in jurul a 18 grade in medie, valori cu mult peste cele normale. Apoi, vremea se va raci, astfel ca pe 22 noiembrie se vor inregistra 12...13 grade. Incepand cu 22 noiembrie si pana la sfarsitul intervalului de prognoza, variatiile de la o zi la alta vor fi in general nesemnificative, urmand a se inregistra valori de 10...12 grade.Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata pe 20 noiembrie, apoi in intervalul 25 noiembrie - 1 decembrie.Vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal la inceputul intervalului, cand vor fi 16 grade, apoi se va raci, maximele urmand a scadea spre temperaturi in jurul a 8 grade in data de 22 noiembrie. Pana spre sfarsitul intervalului de prognoza, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, urmand a se inregistra in jur de 9 grade.Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in datele de 18, 20 si 21 noiembrie si din nou dupa 25 noiembrie.Vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal la inceputul intervalului cand vor fi 17 grade. Apoi se va raci, maximele urmand a scadea spre 10...11 grade, in data de 23 noiembrie. Pana la sfarsitul intervalului de prognoza, variatiile de la o zi la alta nu vor fi notabile si se vor inregistra intre 9 si 11 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe 18 si 19 noiembrie, apoi in intervalul 25 noiembrie - 1 decembrie.In intervalul 18-20 noiembrie se vor inregistra temperaturi mai ridicate decat cele specifice perioadei, intre 12 si 15 grade. Apoi este estimata o racire accentuata a vremii, spre 1...2 grade. Dupa 23 noiembrie, usor si treptat, temperaturile vor creste, astfel ca, pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, se vor atinge 7....8 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata in intervalul 18-22 noiembrie, apoi va creste din nou incepand cu 25 noiembrie.La inceputul intervalului, valorile de temperatura diurne se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei (17 grade). Apoi vremea va intra intr-un proces de racire ce va conduce la inregistrarea, in data de 22 noiembrie, a unor valori maxime medii in jurul a 6 grade. Pana la sfarsitul intervalului temperaturile maxime vor creste usor de la o zi la alta, spre 10....11 grade.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata in perioada 20-28 noiembrie.In primele zile ale intervalului, valorile maxime se vor mentine peste cele climatologic specifice perioadei (17 grade). Dupa 20 noiembrie vor fi aproximativ 5 grade. Ulterior datei de 22 noiembrie, temperaturile maxime vor creste usor de la o zi la alta, spre valori in jurul a 10...12 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in intervalul 18-28 noiembrie.Temperaturile maxime vor scadea de la o medie de 15...16 grade, la inceputul intervalului, spre valori in jurul a 6 grade in data 23 noiembrie, apoi vor creste usor de la o zi la alta, urmand ca pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza sa se inregistreze 12 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in intervalul 18-28 noiembrie.Temperaturile diurne vor scadea spre 2 grade in data de 22 noiembrie, pornind de la 9...10 grade in primele zile ale intervalului. Apoi, variatiile de la o zi la alta vor fi in general nesemnificative si se vor inregistra temperaturi maxime de 3...4 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in intervalul 18-22 noiembrie, apoi in intervalul 24-30 noiembrie.A.G.