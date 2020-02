Sfarsit de februarie foarte calduros - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

Desi zilele cu temperaturi ridicate vor alterna cu intervale in care vremea se va raci, regimul termic al urmatoarelor doua saptamani se va mentine peste cel normal in luna februarie. Astfel, in data de 17 februarie si in special in perioada 23 - 25 februarie vor fi maxime de 15...18 grade. In celelalte zile, vor fi temperaturi maxime de 7...12 grade.Precipitatiile -predominant ploi- vor fi mai frecvente si local moderate cantitativ in perioada 19-20 februarie, in jurul datei de 23 februarie si posibil intre 26 si 28 februarie.Va fi mult mai cald decat in mod normal in a doua jumatate a lunii februarie. In medie, maximele vor fi de 9...12 grade, insa vor fi si zile cu 6...8 grade ziua.Precipitatiile -predominant ploi- vor fi mai frecvente in perioada 19-20 februarie, posibil si in jurul datei de 23 februarie si intre 26 si 28 februarie.Si aici vor fi valori peste cele normale in aceasta perioada din an, cu maxime de 8...12 grade, posibil mai ridicate in perioada 24-25 februarie (exceptie vor face zilele de 20, 21 si 22 februarie cand media regionala a temperaturilor diurne va fi de 5...9 grade).Temporar, cu precadere in perioadele 19-20, 23-24 si 26-28 februarie, vor fi precipitatii locale, in general slabe cantitativ, predominant ploi sau mixte.In perioada 20-22 februarie si posibil pe 27 februarie se vor inregistra temperaturi apropiate de cele specifice lunii februarie (maxime de 4...7 grade). Restul intervalului va fi caracterizat de o vreme mai calda decat normal, cu valori diurne de 8...11 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in data de 18 februarie si dupa 21 februarie.In cea mai mare parte a intervalului de prognoza vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit in a doua jumatatea a lunii februarie. Vor fi totusi variatii de regim termic, astfel ca in zilele cele mai calde (perioada 17-18 si cu probabilitate mare intre 24 si 26 februarie) valorile maxime vor fi de 10...15 grade. In restul intervalului sunt estimate temperaturi diurne de 6...9 grade.Regimul pluviometric se va mentine in general deficitar pe tot parcursul celor doua saptamani, doar temporar fiind posibile precipitatii slabe cantitativ.Pe parcursul intervalului de prognoza, regimul termic se va mentine peste cel normal in doua jumatate a lunii februarie. Zilele cu abateri pozitive semnificative fata de norma climatologica, respectiv perioadele 17-18 si 23-26 februarie (maximele vor fi de 10...14 grade), vor alterna cu perioade in care regimul de temperatura va fi mai ponderat, respectiv 7...10 grade ziua.Regimul pluviometric se va mentine deficitar pe tot parcursul celor doua saptamani, ploi locale, slabe cantitativ, fiind posibile in jurul datelor de 20 si 26 februarie.Pe parcursul celor doua saptamani de prognoza, vremea se va mentine mai calda decat normal in luna februarie. Totusi, vor fi alternante de regim termic intre intervale in care abaterile pozitive fata de specificul climatologic vor fi semnificative si cele cu temperaturi mai ponderate. Astfel in zilele de 17 si 18 februarie, dar si in perioada 23 - 26 februarie, maximele vor fi de 13...17 grade. In restul intervalului sunt estimate valori diurne de 7...10 grade.Regimul pluviometric se va mentine in general deficitar in mare parte a regiunii, ploi locale, dar slabe cantitativ, urmand a fi in perioada 19-20 februarie si posibil intre 26 si 28 februarie.In cea mai mare parte a intervalului, vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit in a doua jumatatea a lunii februarie. Vor fi totusi variatii de regim termic, astfel ca in zilele cele mai calde (perioada 17-18 si cu probabilitate mare intre 23 si 26 februarie) valorile maxime vor fi de 12...15 grade. In restul intervalului sunt estimate, mediat regional, temperaturi diurne de 8...12 grade.Exceptand perioada 19-20 februarie cand va ploua pe spatii mai extinse, local moderat cantitativ, in restul timpului nu vor fi precipitatii.Intervalul va debuta cu valori mult mai ridicate decat cele normale, cu maxime, in medie, de 4...9 grade. Incepand cu 19 februarie, racirea vremii va determina un regim de temperaturi apropiat de cel normal, cu valori negative chiar si pe timpul zilei.Ulterior, dupa data de 23 februarie temperaturile vor creste din nou si vor depasi mediile multianuale ale perioadei.In perioada 19-20 februarie, precipitatiile, la inceput mixte, apoi predominant ninsori, se vor semnala pe arii mai extinse si local vor fi moderate cantitativ. Si in restul intervalului, vor fi zile in care probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata.A.G.