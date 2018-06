Temperaturi caniculare si putine ploi in iulie si august. Cum va fi vremea in septembrie - prognoza meteo pe 3 luni

Ziare.

Potrivit prognozei ANM, in luna iulie, temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decat in mod normal, indeosebi in regiunile sudice, sud-estice si vestice. Conform masuratorilor de specialitate, media multianuala lunara pentru a doua luna de vara este de 20,2 grade Celsius, raportat la parametrii monitorizati in intervalul 1981-2010. In ceea ce priveste valorile termice medii, specialistii ANM estimeaza, in perioada analizata, valori medii de temperatura de pana la 21 de grade Celsius in Maramures si Transilvania, intre 15 si 23 grade in Moldova, respectiv pana la 24 de grade in Oltenia si Muntenia.In acelasi timp, precipitatiile totale lunare valabile pentru iulie, acestea se vor situa sub mediile climatologice in toate regiunile, deficitul cel mai pronuntat fiind de asteptat in sud-est si sud. Media multianuala a perioadei este stabilita la 77,8 l/mp. Cele mai mari cantitati de precipitatii sunt estimate in Moldova - de pana la 112 litri/metru patrat, Maramures si Muntenia (pana la 102 litri/mp), Transilvania si Oltenia (pana la 100 litri/mp) . Valori medii mai scazute, cuprinse intre 16 si 59 l/mp, sunt prognozate in Dobrogea.In august, temperatura aerului va avea valori peste norma climatologica, in cea mai mare parte a tarii, in conditiile in care media multianuala valabila pentru aceasta luna este de 19,7 grade Celsius. Cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra in zona Maramuresului si Transilvaniei (de pana la 20 de grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate, de pana la 23 de grade Celsius, se vor consemna in Oltenia, Muntenia, Banat, Dobrogea si Moldova.Tot pe parcursul lunii august, precipitatiile totale lunare vor fi, in general, deficitare, sub media de 64,7 l/mp. Cele mai mari cantitati de precipitatii se vor consemna in Muntenia (pana la 95 l/mp) si Transilvania (90 l/mp), iar cele mai deficitare in Dobrogea, intre 28 si 40 l/mp.Potrivit ANM, in septembrie, temperatura aerului va avea valori apropiate de media multianuala, in nord si centru, si mai ridicate in restul teritoriului. Media valorilor termice pentru intervalul analizat se situeaza la 14,8 grade Celsius. Temperaturile medii vor fi cuprinse intre 10 si 17 grade Celsius in Moldova, respectiv intre 11 si 16 grade Celsius in Transilvania, dar vor ajunge pana la 19 grade Celsius in Dobrogea.La nivel de precipitatii, in luna septembrie, meteorologii estimeaza ca acestea vor fi apropiate de normal in regiunile nordice si centrale, dar deficitare in rest, in comparatie cu media multianuala, stabilita la 55 l/mp. Cu toate acestea, in zona Crisanei, Maramuresului, Olteniei si Banatului sunt prognozate cantitati medii de precipitatii ce vor depasi 70 l/mp. Totodata, in Moldova si Dobrogea, cantitatile medii de precipitatii sunt estimate a se incadra intre 23 si 59 l/mp.Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading (Anglia) si au un grad de realizare de aproximativ 60%.ANM precizeaza ca fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs de prognoza.