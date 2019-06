Temperaturi de pana la 31 de grade si ploi aproape in fiecare zi - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In, pana spre sfarsitul saptamanii, vremea va fi in general in incalzire, astfel ca media temperaturilor maxime va creste de la 24 la 30-31 de grade, iar cea a minimelor de la 14 la 16 grade. Ulterior, valorile termice nu vor mai avea variatii semnificative, media maximelor va fi intre 27 si 29 de grade, iar cea a minimelor de 15 - 16 grade.Vor fi averse aproape in fiecare zi, mai frecvente si pe arii mai extinse in prima saptamana.In, valorile termice vor fi in crestere de la o medie de 24 de grade, in prima zi, pana la 29 de grade in data de 8 iunie, apoi nu se vor mai modifica semnificativ, iar media pe intreaga regiune va oscila intre 28 si 30 de grade.Aversele vor fi prezente aproape in fiecare zi, mai frecvente si pe arii mai extinse in prima saptamana.In, in prima saptamana de prognoza, vremea se va incalzi treptat, astfel ca, la inceputul acesteia, media maximelor termice va fi de 22 de grade, iar la final va atinge 27 de grade.In cea de-a doua saptamana, maximele termice se vor situa, in medie pe intreaga regiune, intre 26 si 28 de grade. Temporar, vor fi averse in fiecare zi.In, in primele cinci zile ale intervalului, media maximelor termice se va situa in jurul valorii de 25 de grade, pe 8 iunie va creste cu aproximativ doua grade, iar pana in 12 iunie va ramane relativ stationara. Intre 13 si 16 iunie, temperaturile maxime vor scadea usor, astfel ca, in ultima zi, vor atinge in medie 26 de grade.La nivel de precipitatii, acestea vor aparea, temporar, aproape zilnic.In, pana pe 8 iunie, valorile termice diurne vor fi in crestere de la medii de 24-25 la 28 de grade. In intervalul 8-11 iunie, nu vor exista variatii semnificative ale maximelor termice, media acestora urmand a fi de 28-29 de grade. Pana la sfarsitul intervalului, valorile diurne vor fi in scadere usoara spre medii de 27 de grade.Vor fi averse aproape in fiecare zi, mai importante cantitativ la inceputul intervalului si in intervalul 7-10 iunie.In, temperaturile maxime vor fi in crestere, pana in data de 12 iunie, de la medii in jurul a 24 de grade, la valori de 28-29 de grade. Ulterior, pana la sfarsitul intervalului, temperaturile diurne vor avea tendinta de scadere, spre medii regionale de 27 de grade.Manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala aproape in fiecare zi, iar cantitati de apa mai insemnate vor fi la inceputul intervalului si in jurul datei de 8 iunie.In, pana pe 8 iunie, valorile termice vor fi in crestere, de la medii de 24 de grade, spre 29 de grade, dupa care pana la sfarsitul intervalului nu vor mai exista variatii semnificative ale maximelor termice, media acestora urmand a fi de 29-30 de grade.Vor fi averse aproape in fiecare zi, mai insemnate cantitativ mai ales la inceputul intervalului.In, valorile termice diurne vor fi in crestere semnificativa, in cursul acestei saptamani, de la medii de 22-23 de grade, la valori de 29-30 de grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, variatiile vor fi nesemnificative, media urmand a fi de 28-29 de grade.Aversele isi vor face aparitia aproape in fiecare zi a intervalului, mai insemnate cantitativ in prima saptamana., in prima saptamana de prognoza, vremea se va incalzi, astfel ca, in weekend, media temperaturilor maxime va ajunge sa se situeze in jurul valorii de 18 grade, iar minimele de 10 - 11 grade. In cea de-a doua saptamana, valorile termice vor scadea foarte usor, cu pana la doua grade, in medie.Temporar, vor fi averse in fiecare zi.