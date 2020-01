Temperaturi de primavara in mijlocul iernii - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In primele doua zile, temperatura va creste de la 5 la 9 grade, urmand sa scada usor, la 7 grade, pe 30 ianuarie. In intervalul 31 ianuarie - 5 februarie, ea va oscila intre 9 si 12 grade, iar pana pe 9 februarie, aceeasi medie se va situa in jurul a 7 grade.Precipitatii slabe se pot semnala zilnic, dar vor avea o probabilitate mai ridicata de aparitie in intervalele 27-29 ianuarie si 31 ianuarie-3 februarie, cand local vor fi moderate cantitativ.In primele doua zile, temperatura va creste usor, de la 5 la 7 grade, urmand sa revina la 5 grade, pe 29 si 30 ianuarie. In intervalul 31 ianuarie - 5 februarie, ea va oscila intre 7 si 10 grade, iar pana pe 9 februarie, aceeasi medie se va situa in jurul a 6 grade.Precipitatii slabe se pot semnala zilnic, dar vor avea o probabilitate mai ridicata de aparitie in intervalele 27-29 ianuarie si 31 ianuarie-4 februarie, cand local vor fi moderate cantitativ.Intre 27 - 31 ianuarie, temperatura va oscila intre 3 si 6 grade. In intervalul 1 - 5 februarie, ea va fi de 6...7 grade, iar pana pe 9 februarie se va situa in jurul a 4 grade.Regimul pluviometric va fi in general deficitar, dar in intervalele 27-29 ianuarie si 31 ianuarie-3 februarie precipitatiile vor avea o probabilitate mai ridicata de aparitie si local vor fi moderate cantitativ.Intre 27 - 31 ianuarie, temperatura va oscila intre 3 si 5 grade. In intervalul 1 - 5 februarie, ea va fi in jur de 6 grade, iar pana pe 9 februarie vor fi in jur de 4 - 5 grade.Precipitatii slabe se pot semnala zilnic, dar vor avea o probabilitate mai ridicata de aparitie in intervalele 28-29 ianuarie si 31 ianuarie-4 februarie, cand local vor fi moderate cantitativ.Intre 27 - 31 ianuarie, media va fi de 5...6 grade, iar in intervalul 1 - 5 februarie va oscila usor in jurul a 7 grade. Ulterior, pana pe 9 februarie, aceasi medie va fi de 4...6 grade.Regimul pluviometric va fi deficitar, insa in unele zile ale primei saptamani vor fi posibile precipitatii slabe.Pe parcursul celor doua saptamani, vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime, in medie, de 7...9 grade. In intervalul 1-5 februarie se estimeaza ca media va fi usor mai ridicata si se va situa in jurul a 10 grade.Regimul pluviometric va fi deficitar, insa la inceputul primei saptamani vor fi posibile precipitatii in general slabe.Pe parcursul celor doua saptamani, vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime, in medie, de 6...9 grade. In intervalul 1-5 februarie se estimeaza ca media temperaturilor maxime va fi mai ridicata si se va situa in jurul a 11 grade.Regimul pluviometric va fi deficitar, insa in unele zile vor fi posibile precipitatii in general slabe.Pe parcursul celor doua saptamani, vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime, in medie, de 5...8 grade. In intervalul 1-5 februarie se estimeaza ca media temperaturilor maxime va fi mai ridicata si se va situa in jurul a 10 grade.Regimul pluviometric va fi deficitar, insa in unele zile vor fi posibile precipitatii in general slabe.In intervalele 27-29 ianuarie si 1-5 februarie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsa intre 1 si 3 grade, fiind mai ridicata decat in mod normal in aceasta perioada din an. In celelalte zile ale celor doua saptamani, aceasta medie se va mentine la valori negative, cele mai reci zile urmand a se inregistra pe 29 si 30 ianuarie.Precipitatii slabe se pot semnala zilnic, dar vor avea o probabilitate mai ridicata de aparitie in intervalele 27-29 ianuarie si 31 ianuarie-4 februarie, cand local vor fi moderate cantitativ.A.G.