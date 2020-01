Temperaturile scad, dar tot raman ridicate pentru ianuarie - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

Vremea se incalzeste, cresterea temperaturii fiind de la 5 grade pe 13 ianuarie la 10 grade pe 15 ianuarie. In intervalul 16-18 ianuarie se va racori, dar apoi pana pe 26 ianuarie, vremea se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (2...4 grade).Regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales in prima saptamana, apoi in unele zile vor fi posibile precipitatii in general slabe, cu o probabilitate mai ridicata de aparitie in intervalul 21-24 ianuarie.La inceputul intervalului de prognoza, vor fi in jur de 4 grade, iar pana pe 15 ianuarie se estimeaza o crestere spre 9 grade. Ulterior, se racoreste, astfel incat in perioada 18-26 ianuarie temperaturile vor deveni apropiate de valorile obisnuite (1...3 grade) pentru a doua parte a lunii ianuarie in aceasta regiune.Regimul pluviometric va fi deficitar mai ales in prima saptamana, apoi in unele zile vor fi posibile precipitatii in general slabe, cu o probabilitate mai ridicata dupa data de 21 ianuarie.Media regionala a maximelor termice va fi in crestere de la 3 grade pe 13 ianuarie la 6 grade pe 16 ianuarie. In intervalul 17-19 ianuarie, aceasta medie va marca o scadere, iar ulterior, pana pe 26 ianuarie, se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (0...2 grade).Regimul pluviometric va fi deficitar mai ales in prima saptamana, apoi in unele zile vor fi posibile precipitatii in general slabe, cu o probabilitate mai ridicata de aparitie in intervalul 21-24 ianuarie.In intervalul 13-16 ianuarie, se incalzeste de la 3 la 7 grade, valorile fiiind mai ridicate decat in mod normal in aceasta perioada din an. In intervalul 17-19 ianuarie, se va inregistra o racorire, iar ulterior, pana pe 26 ianuarie, temperatura se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (0...3 grade).Indeosebi in intervalul 21-24 ianuarie, probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata.In intervalul 13-18 ianuarie, temperatura o sa scada treptat de la 7 la 2 grade, devenind apropiata de normalul aceastei perioade din an. In continuare, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media regionala a temperaturilor maxime se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, osciland intre 1 si 4 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa in prima saptamana, iar apoi, in unele zile, vor fi posibile precipitatii in general slabe.In intervalul 13-15 ianuarie, temperatura o sa scada de la 7 la 4 grade, fiind usor mai ridicata decat in mod normal in aceasta perioada din an. In continuare, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, osciland intre 2 si 5 grade.Trecator vor fi conditii pentru precipitatii slabe mai ales in cea de-a doua saptamana.In intervalul 13-17 ianuarie, temperatura o sa scada treptat de la 8 la 3 grade, fiiind mai ridicata decat in mod normal indeosebi in primele zile. In continuare, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media regionala a temperaturilor maxime va fi apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, osciland intre 1 si 5 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa in prima saptamana, apoi in unele zile vor fi posibile precipitatii in general slabe.In intervalul 13-17 ianuarie, media temperaturilor maxime va scadea treptat de la 7 la 2 grade, fiiind mai ridicata decat in mod normal indeosebi in primele zile. In continuare, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media regionala a temperaturilor maxime va fi apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, osciland intre 2 si 5 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa in prima saptamana, apoi in unele zile vor fi posibile precipitatii in general slabe.In intervalul 13-16 ianuarie, media temperaturilor maxime va fi in crestere de la 1 la 4 grade, fiiind mai ridicata decat in mod normal in aceasta perioada din an. In intervalul 17-20 ianuarie, aceasta medie va marca o scadere, spre -2 grade, iar ulterior, pana pe 26 ianuarie, se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (-4...-2 grade).Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa pana pe 18 ianuarie, dar incepind cu data de 19 ianuarie, temporar vor fi precipitatii in general slabe.A.G.