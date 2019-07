Temperaturile scad simtitor. Cand se incalzeste iar si cand mai ploua - prognoza pe doua saptamani

Ziare.

In primele trei zile vremea va deveni racoroasa si temperaturile scad pana la 22 de grade pe 10 iulie. In intervalul 11-16 iulie vor fi intre 24 si 26 de grade, iar vremea se va apropia de cea normala. Intre 17 si 21 iulie vremea va deveni treptat calduroasa, temperatura urmand sa atinga 32 de grade.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) vor fi posibile zilnic, dar cu probabilitate mai mare in intervalul 12-15 iulie.In primele trei zile vremea va deveni racoroasa, astfel ca pe 10 si 11 iulie vor fi in jur de 23 de grade. In intervalul 12-16 iulie se anunta 25 de grade, iar intre 17 si 21 iulie temperatura va creste spre 30 de grade.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) vor fi posibile zilnic, dar cu probabilitate mai mare in intervalul 12-15 iulie.In intervalul 8-11 iulie se racoreste si temperatura va ajunge la 22 de grade. In intervalul 12-16 iulie se anunta in jur de 23 de grade, iar intre 17 - 21 iulie vremea se va incalzi (29 de grade).Manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) vor fi posibile zilnic, dar cu probabilitate mai mare in intervalul 13-17 iulie.In intervalul 8-11 iulie vremea va deveni racoroasa (22 de grade) . In intervalul 12 - 16 iulie se anunta 23 de grade, iar intre 17 - 21 iulie vor fi 29 de grade.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) vor fi posibile zilnic, dar cu probabilitate mai mare in intervalul 13-17 iulie.Pe fondul racoririi vremii din intervalul 8-11 iulie, temperaturile ajung la 23 de grade, iar intre 12 si 17 iulie vor oscila in jurul valorii de 25 de grade. In intervalul 18-21 iulie vremea se va incalzi, anuntandu-se 30 de grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) va fi mai mare in intervalul 13-16 iulie.Vremea se va racori in intervalul 8-11 iulie (23 de grade) . In intervalul 12-18 iulie vor fi 25 de grade, iar intre 17-21 iulie, pe fondul incalzirii vremii, temperatura va ajunge la 28 de grade.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) vor avea o probabilitate mai mare in intervalele 8-11 si 13-16 iulie.Vremea se va racori in intervalul 8-11 iulie, astfel incat temperatura va ajunge la 24 de grade. In intervalul 12-17 iulie se anunta 26 de grade, iar intre 18 - 21 iulie se va incalzi pana la 31 de grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) va fi mai mare in intervalele 8-11 si 13-16 iulie.Vremea se va racori in intervalul 8-10 iulie, astfel incat temperatura ajunge la 24 de grade. In intervalul 11-17 iulie vor fi 25 de grade, iar intre 18-21 iulie se anunta 31 de grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) va fi mai mare in intervalele 8-11 si 13-16 iulie.In intervalul 8-10 iulie, media regionala a temperaturilor maxime va scadea de la 17 la 13 grade, iar in intervalul 11-17 iulie aceasta medie va oscila in jurul a 14 de grade, urmand ca intre 18-21 iulie, pe fondul incalzirii vremii, sa ajunga la 19 grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului) va fi mai mare in intervalele 8-11 si 13-17 iulie.A.G.