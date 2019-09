Toamna isi intra in drepturi si urmeaza zile friguroase - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In prima saptamana, temperaturile diurne vor fi in scadere, fiind mai frig fata de normalul perioadei (18...20 de grade). Ulterior datei de 28 septembrie, sunt prognozate maxime de 20...23 de grade, iar o usoara racire a vremii este estimata dupa data de 4 octombrie.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de referinta si temporar, in special in zilele de 23, 24 si 26 septembrie, vor fi cantitati de apa in general moderate.In primele zile, temperaturile vor fi apropiate sau usor sub cele normale pentru ultima decada a lunii septembrie (19...21 de grade). In perioada 28 septembrie - 3 octombrie sunt prognozate ridicate fata de normalul perioadei, cu maxime de 20...23 de grade si o usoara racire a vremii este estimata dupa data de 4 octombrie.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de referinta si temporar, in special in zilele de 23 si 26 septembrie, vor fi cantitati de apa in general moderate.In cea mai mare parte a urmatoarelor doua saptamani, valorile termice vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta perioada din an, cu maxime de 18...21 de grade, in medie regionala. Pentru perioada 29 septembrie - 2 octombrie este estimata o crestere a temperaturilor, ce pot fi chiar si peste normalul perioadei. Ulterior acestui interval de timp, se estimeaza o usoara racire a vremii.Probabilitatea pentru aparitia ploilor va fi relativ ridicata, insa acestea vor fi in general slabe cantitativ, doar pentru perioada 26-27 septembrie fiind posibile si cantitati de apa mai insemnate.Intervalul va debuta cu un regim termic caracterizat de valori peste cele normale in ultima decada a lunii septembrie, cu maxime de 21...23 de grade. Dupa 25 septembrie, desi vor fi usoare variatii termice de la o zi la alta, temperaturile vor fi in general apropiate de cele climatologic specifice (18...20 de grade). O usoara racire a vremii este estimata dupa data de 4 octombrie.Probabilitatea de aparitie a ploilor - slabe si moderate cantitativ - va fi relativ ridicata, in special in perioada 25-27 septembrie si in jurul datei de 30 septembrie.Desi vor avea usoare variatii de la o zi la alta, valorile de temperatura se vor situa in general in jurul celor normale pentru aceasta perioada din an (18...22 de grade), mai rece urmand a fi ziua de 27 septembrie. Dupa o usoara crestere de temperatura prognozata pentru perioada 28 septembrie - 2 octombrie, este estimata o racire a vremii spre sfarsitul intervalului.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in intervalul 25-27 septembrie si in data de 30 septembrie.Desi valorile vor avea usoare variatii de la o zi la alta, regimul termic va fi in general apropiat de cel normal pentru sfarsit de septembrie si inceput de octombrie. Astfel, media maximelor va fi de 20...22 de grade. Valori de temperatura usor mai mari, 22...24 de grade cele diurne, sunt posibile in jurul datei de 30 septembrie, iar pentru finalul celor doua saptamani de prognoza este estimata o racorire a vremii.Probabilitatea pentru aparitia ploilor va fi mai ridicata in intervalul 24-26 septembrie.Racorirea vremii din zilele de 24 si 25 septembrie va determina valori diurne usor sub cele normale in aceasta perioada din an, cu maxime de 18...21 de grade, in medie, urmate de o incalzire a vremii pentru data de 26 septembrie. Ulterior, desi vor fi usoare fluctuatii de la o zi la alta, temperaturile se vor mentine in general apropiate de cele climatologic specifice, cu maxime de 20...23 de grade, mediat regional.Probabilitatea pentru aparitia ploilor va fi mai ridicata in intervalul 24-26 septembrie.Racorirea vremii din zilele de 24 si 25 septembrie va determina valori diurne usor sub cele normale in aceasta perioada din an, cu maxime de 18...20 de grade, in medie, urmate de o incalzire a vremii pentru 26 si 27 septembrie. Ulterior, desi vor fi usoare fluctuatii de la o zi la alta, temperaturile se vor mentine in general apropiate de cele climatologic specifice, cu maxime de 20...23 de grade, mediat regional.Probabilitatea pentru aparitia ploilor va fi mai ridicata in intervalul 24-26 septembrie, cand acestea se vor semnala pe arii extinse si vor fi in general moderate cantitativ.Regimul termic nu va avea variatii semnificative pe parcursul primei saptamani de prognoza si va fi apropiat de cel normal in aceasta perioada din an - ziua vor fi valori de 8...15 grade. Dupa usoara incalzire din perioada 29 septembrie - 1 octombrie, sunt estimate temperaturi in scadere catre finalul celor doua saptamani de prognoza.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata in mare parte a intervalului de referinta, dar cu precadere in perioada 24-27 septembrie si in jurul datei de 30 septembrie.A.G.