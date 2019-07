Trei zile de vreme calda, apoi se racoreste - Prognoza meteo pe urmatoarele doua saptamani

Ziare.

com

Saptamana viitoare se incalzeste din nou, dar nu vom avea temperaturi extrem de ridicate, se arata in prognoza meteo pe doua saptamani emisa de ANM. Vor fi si zile cu vreme instabila, dar momentan nu sunt anuntate ploi puternice.Temperaturile cresc treptat pana miercuri, cand maximele ajung la 31 de grade. Apoi urmeaza o racorire a vremii, iar la sfarsitul saptamanii nu se vor inregistra mai mult de 26 de grade. La inceputul saptamanii viitoare se incalzeste iar si temperaturile maxime se vor incadra intre 28 si 30 de grade.Vremea va fi instabila intre 2-4 august si 6-7 august.Si in aceasta regiune se incalzeste. Daca luni maxima nu a trecut de 29 de grade, miercuri vor fi 31 de grade. Va urma o racorire, care va dura pana la sfarsitul saptamanii, cand temperatura nu va trece la amiaza de 25 de grade.De lunea viitoare mercurul din termometre urca iar, astfel ca pana la finalul saptamanii temperaturile maxime vor avea, in medie, valori intre 27 si 29 de grade.Va fi foarte cald in Transilvania in primele zile ale acestei saptamani, meteorologii anuntand maxime de 32 de grade pentru miercuri. In urmatoarele patru zile temperatura va scadea cu aproximativ 6 grade, vremea devenind racoroasa.Nici saptamana viitoare nu vor fi temperaturi extrem de ridicate, astfel ca maximele se vor situa intre 25 si 28 de grade. Vremea va fi instabila indeosebi in intervalele 31 iulie-4 august si 6-9 august.In primele trei zile din aceasta saptamana temperatura maxima se va situa in jurul a 30 de grade. Apoi, pana la finalul saptamanii, vremea se va racori, iar maximele nu trec de 24 de grade.Saptamana viitoare, maramuresenii nu vor avea la pranz mai mult de 26 de grade Celsius. Mai mult, de marti si pana la finalul saptamanii viitoare, vremea va fi instabila aproape in fiecare zi.Pana miercuri temperaturile maxime se vor situa in jurul a 31 de grade. Insa de joi si pana la finalul saptamanii se racoreste, astfel ca la amiaza maximele nu mai trec de 26 de grade.Saptamana viitoare temperaturile urca doar usor, situandu-se in jurul valorii de 28 de grade. Intre 2 si 4 august vremea va fi instabila.In aceasta zona temperaturile urca spre 32 de grade pana miercuri. Si aici se racoreste de miercuri, astfel ca maximele coboara pana la 26 de grade.Nici saptamana viitoare nu va fi foarte cald: 28 de grade la pranz.Temperaturi foarte ridicate vor fi in Muntenia pana miercuri, cand termometrele vor indica 34 de grade Celsius. Apoi va urma o racorire a vremii, iar maximele nu mai trec de 27 de grade pana la finalul saptamanii.De lunea viitoare se incalzeste si se vor inregistra maxime de aproximativ 30 de grade toata saptamana. De miercuri si pana duminica vremea va fi instabila.Temperaturile cresc pana miercuri, ajungand spre 33 de grade Celsius. Va urma o racorire treptata a vremii, astfel ca in weekend nu vor fi mai mult de 27 de grade. Ulterior se incalzeste, astfel ca maximele de saptamana viitoare se vor situa in jurul valorii de 29 de grade.Aici vor fi 21 de grade in primele 3 zile din aceasta saptamana, apoi temperaturile scad si nu mai trec de 15 grade in weekend.