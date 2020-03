Urmeaza cateva zile friguroase si apoi se incalzeste - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In primele trei zile vremea se va raci, iar in 31 martie si in 1 aprilie va deveni deosebit de rece, inregistrandu-se 6 grade. Ulterior, se va incalzi treptat, iar acest trend se va mentine pana spre mijlocul celei de a doua saptamani de prognoza, atunci cand temperaturile maxime vor fi intre 16 si 18 grade. In ultimele zile variatiile termice nu vor fi semnificative.Trecator vor fi precipitatii, pe arii relativ extinse in jurul datei de 31 martie, posibil dupa 9 aprilie si izolat in restul intervalului.In primele doua zile, vremea se va raci accentuat si va deveni deosebit de rece, cu o medie a temperaturilor maxime ce va atinge, la sfarsitul lunii martie, 5...6 grade. Din prima zi a lunii aprilie si pana in data de 8 aprilie, media valorilor termice maxime va creste cu 10...12 grade, apoi nu va mai avea variatii importante.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalul 23-25 martie si, din nou, intre 1 si 5 aprilie.Prima saptamana va debuta cu o racire accentuata a vremii, astfel incat in 31 martie vor fi 3 grade, apoi se va incalzi treptat, iar intre 7 si 12 aprilie maximele termice se vor incadra intre 14 si 18 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in ultimele zile ale lunii martie si din nou, dupa 9 aprilie.In primele doua zile, vremea se va raci accentuat, iar in 31 martie vor fi 4...5 grade. In intervalul urmator, pana in data de 7 aprilie, valorile termice maxime vor fi in crestere, apoi nu se vor mai modifica semnificativ si se vor situa in medie intre 15 si 18 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi in crestere din 9 aprilie. In restul intervalului doar izolat si trecator vor fi posibile ploi slabe.Temperaturile maxime scad semnificativ, de la 12...13 grade in prima zi, la 3...4 grade in cea de a doua, apoi vor fi in crestere si vor ajunge sa se situeze intre 16 si 18 grade in jurul datei de 9 aprilie. Ulterior, nu vor mai fi modificari esentiale.Vor fi ceva ploi, local, la inceputul si la sfarsitul intervalului si doar izolat, posibil, in restul intervalului.In prima zi, vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data (17...18 grade). In urmatoarele doua zile va fi deosebit de rece - 6 grade. Din 2 si pana in 8 aprilie se va incalzi, apoi temperaturile nu se vor mai modifica semnificativ si se vor situa, in medie, intre 13 si 15 grade.Trecator vor fi posibile precipitatii aproape in fiecare zi.Vremea va fi mai calda decat in mod normal in prima zi, apoi se va raci accentuat, cu aproximativ 12 grade, astfel incat in zilele de 31 martie si 1 aprilie vor fi 5...6 grade. In intervalul urmator tendinta generala va fi de incalzire, iar intre 8 si 12 aprilie maximele termice vor fi cuprinse, in medie, intre 16 si 19 grade.Trecator si local vor fi precipitatii aproape in fiecare zi.Prima saptamana va debuta cu o vreme mai calda decat in mod normal (17...18 grade), apoi se va raci, iar de 1 aprilie nu vor fi mai mult de 3...4 grade. Dupa aceasta data tendinta generala a vremii va fi de incalzire, iar media temperaturilor maxime va ajunge sa se situeze intre 16 si 19 grade, in perioada 7-12 aprilie.Probabilitatea mai mare de precipitatii va fi in jurul zilelor de 31 martie, 5 aprilie si dupa data de 9 aprilie.In primele 3 zile vremea se va raci, iar in 31 martie si 1 aprilie vor fi -4...-3 grade, apoi se va incalzi usor si treptat se va ajunge la temperaturi intre 5 si 8 grade.Vor fi posibile precipitatii aproape in fiecare zi, dar probabilitatea va fi mai mare in primele si in ultimele zile ale intervalului de prognoza.A.G.