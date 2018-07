Urmeaza putin soare si apoi, din nou, racoare - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In primele zile vremea se va incalzi treptat, astfel ca in data de 11 iulie vor fi 29 de grade si apoi nu vor mai fi variantii. Cea de a doua saptamana va incepe cu o usoara racorire (de 1...2 grade in medie), dar din 18 iulie valorile termice diurne vor creste din nou, iar media lor va ajunge, in ultimele doua zile de prognoza, la 31 de grade.Vor fi ploi aproape in fiecare zi, dar mai intense si pe arii mai extinse in zilele de 9 si 10 iulie, precum si dupa data de 15 iulie.Si aici se incalzeste in prima saptamana, temperaturile crescand de la 24...25 de grade in prima zi, pana in jurul valorii de 29 de grade in ultima. O usoara racorire a vremii (de 1...2 grade) se va resimti la inceputul celei de a doua saptamani, apoi se va incalzi din nou, astfel ca la sfarsitul intervalului de prognoza media temperaturilor maxime va ajunge la 30 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in zilele de 9 si 10 iulie, precum si dupa data de 15 iulie.Vremea se va incalzi usor si treptat pana spre sfarsitul primei saptamani (27 de grade) . Intre 14 si 19 iulie nu vor fi variatii termice semnificative, apoi valorile termice diurne vor incepe sa creasca din nou, astfel ca la sfarsitul intervalului media lor se va situa in jurul valorii de 29 de grade.Va ploua aproape in fiecare zi, dar pe arii mai extinse si mai intens in primele douazile.Se va incalzi pana in data de 11 iulie (28 de grade) si apoi se va racori usor (27-29 de grade).Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in fiecare zi.Se incalzeste pana pe 12 iulie (30 de grade) . In urmatoarele doua zile temperatura va scadea cu aproximativ 3 grade, apoi, pana in 18 iulie, regimul termic nu se va mai modifica semnificativ. O usoara incalzire se va resimti din nou, dupa data de 20 iulie.Vor fi conditii de ploaie in fiecare zi, dar mai ales in primele doua zile si dupa data de 15 iulie.Se incalzeste pana pe 13 iulie, cand media maximelor va fi de 30 de grade, iar a minimelor de 21 de grade. In urmatoarele 4 zile temperaturile vor scadea usor si treptat, astfel ca in data de 17 iulie se va inregistra o medie a temperaturilor maxime de 28 de grade si a minimelor de 19 grade. Pana la sfarsitul intervalului de prognoza nu vor mai fi variatii importante.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in primele zile si dupa data de 16 iulie.Vremea se incalzeste pana pe 13 iulie, cand media maximelor termice va atinge 31 de grade. In urmatoarele 5 zile valorile termice diurne vor scadea treptat, cu aproximativ 3...4 grade, apoi se va incalzi din nou, iar la finalul intervalului de prognoza media maximelor termice va reveni la 31 de grade.In primele doua zille vor fi intervale cu ploi in intreaga regiune, apoi pe arii mai restranse.Temperaturile vor fi in crestere, de la o medie de 22 de grade in prima zi, pana la 31 de grade in data de 12 iulie. Ulterior, nu vor mai fi variatii termice importante, iar media valorilor maxime de temperatura va fi intre 28 si 31 de grade.In primele doua zile va ploua pe arii extinse si se vor acumula cantitati mai importante de apa. Conditiile de ploaie vor reveni dupa data de 15 iulie.Vremea se va incalzi usor si treptat pana in jurul datei de 12 iulie, cand media maximelor termice va fi de 19 grade, iar a minimelor de 11 grade. Ulterior, nu se vor mai inregistra modificari semnificative ale regimului termic.Vor fi ploi in fiecare zi, iar cantitatile cele mai mari de apa vor cadea in primele zile.A.G.