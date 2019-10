Ne asteapta un episod de iarna, dar apoi revenim la maxime de 20 grade - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

De pe 29 octombrie, vremea se va raci accentuat, astfel ca temperaturile vor deveni treptat apropiate de normalul perioadei. Astfel, maximele vor scadea de la 14...17 grade in 29 octombrie la 10...12 grade in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie.Ulterior, se incalzeste pana la valori peste cele normale, in special in perioada 4-8 noiembrie, cand sunt prognozate maxime de 16...20 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si din nou in perioadele 2-3 noiembrie si 6-8 noiembrie.Din data de 29 octombrie, se racoreste pana la valori normale perioadei. Astfel, maximele vor scadea de la 13...15 grade in 29 octombrie la 10...12 grade in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, fiind temperaturi peste valorile normale, in special in perioada 4-8 noiembrie, cand sunt prognozate maxime de 15...19 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si din nou in perioadele 2-3 noiembrie si 6-8 noiembrie.Dupa data de 29 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in general apropiate de normalul acestei perioade din an. Astfel, maximele vor scadea de la 13...15 grade in 29 octombrie la 8...12 grade in intervalul 30 octombrie - 2 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, inregistrandu-se 12...16 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si din nou in perioadele 2-3 noiembrie si 6-8 noiembrie.Vremea se va raci accentuat incepand din 29 noiembrie, astfel ca temperaturile vor deveni treptat apropiate de normalul perioadei. Astfel, maximele vor scadea de la 12...14 grade la 9...12 grade in intervalul 30 octombrie - 2 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, in perioada 4-8 noiembrie fiind prognozate maxime de 14...17 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si din nou dupa data de 2 noiembrie.Incepand din 29 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in general apropiate de normalul perioadei. Astfel, maximele vor scadea de la 11...14 grade in 29 octombrie la 7...10 grade in intervalul 30 octombrie - 2 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, determinand temperaturi de 10...13 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si din nou in perioadele 3-4 noiembrie si 6-8 noiembrie.Incepand din data de 30 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi sub cele normale ale perioadei. Astfel, maximele vor scadea de la 16...17 grade in 29 octombrie la 9...12 grade in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, determinand in perioada 4-8 noiembrie, maxime de 14...18 grade, mediat regional.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 30 octombrie si din nou in perioada 3-4 noiembrie.Din 30 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in general sub limitele climatologic specifice perioadei. Astfel, maximele vor scadea de la 17...19 grade in 29 octombrie la 8...12 grade in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, iar in perioada 4-8 noiembrie, sunt prognozate maxime de 14...16 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 30 octombrie si din nou in perioadele 3-4 noiembrie si 6-8 noiembrie.Din data de 30 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina temperaturi sub limitele climatologic specifice perioadei. Astfel, maximele diurne vor scadea de la 18...20 de grade in 29 octombrie la 9...12 grade in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, ce va ducein perioada 4-8 noiembrie la maxime de 15...17 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in jurul datei de 30 octombrie si din nou in perioadele 3-4 noiembrie si 6-7 noiembrie.Din 29 octombrie, vremea se va raci accentuat, determinand inregistrarea unor temperaturi in general sub cele normale ale perioadei. Astfel, maximele vor scadea de la 8...12 grade in 29 octombrie la 1...6 grade in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, fiind prognozate maxime in medie de 5...10 grade, valori peste normalul perioadei.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in perioada 29...30 octombrie, atunci cand -mai ales la altitudini de peste 1.400 m- vor predomina ninsorile si din nou in perioadele 2-4 noiembrie si 6-8 noiembrie.A.G.