Urmeaza zile de canicula in toata tara, cu temperaturi de pana la 38 de grade

Potrivit meteorologilor, valul de caldura va persista si se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni (12 august) si marti (13 august) in toate zonele de campie si de podis, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Temperaturile maxime, cu mult mai mari decat mediile climatologice specifice perioadei, se vor situa frecvent intre 33 si 36 de grade, mai ridicate pana spre 37-38 de grade, duminica (11 august) in sud-vestul tarii, iar luni (12 august) si marti (13 august) in vest, nord-vest si local in sud. Pe arii restranse, noptile vor fi tropicale (temperaturi minime ce nu vor cobori sub 20 de grade).ANM precizeaza ca si sambata (10 august) in sud si vest disconfortul termic va fi ridicat si pe spatii restranse va fi canicula.In Capitala valul de caldura va persista si se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni (12 august) si marti (13 august), cand disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Sambata (10 august) si duminica (11 august), temperatura maxima va fi de 34-35 de grade, iar luni (12 august) si marti (13 august), va fi de 35-36 de grade.Temperatura minima va fi cuprinsa intre 18 si 22 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineata si noaptea, iar vantul va sufla slab si moderat.