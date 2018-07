V-ati saturat de ploaie? Ghinion - prognoza meteo pentru doua saptamani

Ziare.

com

In prima saptamana de prognoza vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a regiunii, astfel ca temperaturile maxime vor depasi local 30 de grade. In a doua saptamana vor fi chiar 32 de grade, insa apoi vor marca o scadere pana la final, spre 30 de grade.Local si temporar va ploua in fiecare zi a intervalului de prognoza, dar mai intens si mai frecvent in intervalul 31 iulie - 4 august.Vremea se anunta calduroasa, in jur de 30...32 de grade. In intervalele 2...4 august si din nou in 9...12 august se vor inregistra in medie temperaturi maxime de 28...30 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe tot parcursul celor doua saptamani, dar aversele vor fi mai importante cantitativ si se vor semnala pe arii mai extinse pe 1, 2, 3 august si din nou in 10 si 11 august.Vremea va fi mai calda decat in mod normal in aceasta perioada in cea mai mare parte a regiunii, cu exceptia depresiunilor, unde valorile termice se vor situa in jurul celor normale. Se anunta 29...30 de grade, cu o tendinta de scadere in ultimele zile de prognoza, spre 27...28 de grade.Pe tot parcursul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza vor fi perioade in care se vor semnala ploi, mai ales averse, dar cu probabilitate mai ridicata in intervalul 30 iulie - 3 august.Aici se anunta vreme calduroasa, termometrele vor indica in jur de 30 de grade. Usor mai rece va fi in 3 si 4 august si din nou dupa 9 august cand vor fi 28 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in fiecare zi, insa acestea vor fi mai ales sub forma de aversa si se vor semnala in special in orele amiezilor.Vremea va fi normala pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a regiunii. Media temperaturilor maxime va atinge 27...29 de grade, usor mai ridicata fiind in data de 31 iulie, dar si in intervalul 6 - 8 august.Instabilitatea atmosferica se va manifesta pe tot parcursul intervalului de prognoza, insa ploi mai importante cantitativ si pe arii mai extinse se vor semnala cu precadere in intervalul 30 iulie - 2 august.Vremea va fi local calduroasa in cea mai mare parte a intervalului de prognoza. Se vor inregistra maxime usor peste 30 de grade in cea mai mare parte a zonei continentale, dar trecator astfel de valori se vor atinge si pe litoral. O usoara racire se va produce din data de 8 august, cand se anunta 29 de grade.Gradul de instabilitate atmosferica va fi ridicat pana in data de 2 august, astfel incat, mai ales dupa orele amiezilor se vor semnala averse, insa ulterior acesta va fi in scadere.Vremea va fi normala pentru aceasta perioada, cu medii ale valorilor maxime de 29...31 de grade. Minimele termice vor fi ridicate in primele zile, cu medii de 18...20 de grade, iar din 3 august vor marca o scadere, astfel ca media regionala va fi de 17...18 grade.Pana in data de 4 august, temporar va ploua si se vor cumula cantitati de apa mai insemnate. Probabilitatea de ploaie se va mentine si in restul intervalului, dar la cote mai reduse.Intre 30 iulie si 4 august se anunta 28...29 de grade, sub normele perioadei. Ulterior, pana in data de 7 august, vremea se va incalzi pana la 30...32 de grade, dupa care vor cobori din nou.In prima saptamana temporar va ploua, iar cantitatile de apa cumulate vor fi mai insemnate. Probabilitatea de ploaie se va mentine ridicata si in a doua parte a intervalului.Regimul termic diurn nu va avea variatii semnificative pe parcursul intervalului, astfel ca mediile temperaturilor maxime vor fi de 18...20 de grade.Temporar va ploua pe aproape tot parcursul intervalului si se vor cumula cantitati de apa mai insemnate, indeosebi in prima saptamana.A.G.