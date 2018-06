Vine caldura - iata cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Ziare.

In primele zile ale saptamanii, va fi cald (30...33 de grade) . Intre 14 si 17 iunie se va racori putin, temperaturile fiind normale pentru aceasta perioada (25...28 de grade).Pentru cea de-a doua saptamana sunt estimate temperaturi din nou in crestere, ce vor caracteriza o vreme calduroasa in mare parte din interval, cu medii ale maximelor de 29...31 de grade si cu probabilitatea ca in zilele de 21 si 22 iunie sa se atinga valori chiar mai ridicate.Va ploua in perioada 13-17 iunie, cand se vor inregistra cantitati de apa mai importante. Vor fi in general manifestari de instabilitate atmosferica, astfel ca ploile vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina. Pentru cea de-a doua saptamana a intervalului de referinta se mentine probabilitatea pentru averse in orele dupa-amiezelor.In primele zile, vremea va fi calduroasa, cu temperaturi maxime de 30...32 de grade si minime de 17...19 grade, in medie. In perioada 14-17 iunie vor fi temperaturi normale (25...28 de grade) . In a doua saptamana se incalzeste din nou - 29...31 de grade si cu probabilitatea ca in zilele de 21 si 22 iunie sa se atinga valori chiar mai ridicate.Va ploua in perioada 13-17 iunie. Ploile vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina.Si aici in primele zile va fi mai cald decat in mod normal (28...32 de grade), dar intervalul 14 - 17 iunie va fi caracterizat de un regim termic apropiat de cel normal pentru mijlocul lunii iunie (25...28 de grade).In cea de-a doua saptamana se incalzeste iar - 27...30 de grade si cu probabilitatea ca in zilele de 21 si 22 iunie sa se atinga valori chiar mai ridicate.Se anunta ploi cu descarcari electrice si grindina in perioada 13-17 iunie. Pentru cea de-a doua saptamana a intervalului de referinta se mentine probabilitatea pentru averse in orele dupa-amiezelor.In primele zile temperaturile vor avea usoare variatii de la o zi la alta, valorile termice se vor mentine peste cele normale (25...28 de grade) . Apoi se va incalzi, in perioada 20-22 iunie, vremea va deveni local calduroasa (29...30 de grade).Intre 11 si 15 iunie va ploua in fiecare zi. Ploile vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina. Pentru cea de-a doua saptamana a intervalului de referinta se mentine probabilitatea pentru averse in orele dupa-amiezelor.Meteorologii anunta vreme calduroasa, fiind estimate temperaturi maxime, in medie regionala, de 27...32 de grade, valori mai ridicate urmand a se inregistra in zilele de 13, 14 si 15 iunie si cu probabilitate mare si intre 20 si 22 iunie. Minimele termice vor fi in medie de 14...18 grade.Ploile vor fi in continuare asociate instabilitatii atmosferice, astfel ca se vor semnala doar cu caracter local, in orele dupa-amiezelor, si cu probabilitate mai mare in perioada 14-16 iunie. Aversele vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina.Va predomina o vreme calduroasa, cu medii ale maximelor de 30...33 de grade si ale minimelor de 15...18 grade, adica mai cald decat in mod normal.Vremea va fi calda si pe litoral unde, in medie, sunt estimate maxime diurne de 24...27 de grade, cu probabilitate relativ mare ca in perioada 20-23 iunie sa se atinga valori mai ridicate.Se anunta ploi doar intre 16 si 18 iunie.Se anunta o vreme calduroasa cu temperaturi maxime de 29...33 de grade, valori mai ridicate urmand a se inregistra in zilele de 13 si 14 iunie si cu probabilitate mare si intre 20 si 22 iunie. Minimele termice vor fi in medie de 14...19 grade.Vor fi ploi pe spatii restranse, in orele dupa-amiezelor, in special in zona deluroasa. Averse pe arii extinse vor fi in intervalul 14-17 iunie. Aversele vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina.In primele zile si dupa 20 iunie va fi destul de cald (30...33 de grade) . In intervalul 14-18 iunie valorile termice vor fi normale pentru aceasta perioada (25...28 de grade).Ploi se anunta in zonele de deal. Exceptie va face intervalul 14-17 iunie cand estimarile prognostice indica o mai mare extindere a ariei ploilor. Aversele vor fi insotite de descarari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina.Vremea mai calda decat normal va fi predominanta; astfel, maximele vor fi de 19...24 de grade, iar minimele de 9...13 grade.Va ploua aproape fiecare zi, dupa-amiaza, in majoritatea masivelor, iar local pot fi torentiale. Aversele vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina, iar probabilitatea ca fenomenele sa se semnaleze pe spatii mai extinse si sa fie mai intense va fi mai ridicata in perioada 13-15 iunie.