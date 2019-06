Vine canicula, dar furtunile nu se dau duse - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

Dar in ciuda caldurii nu vom scapa de furtunile cu care aproape ca ne-am obisnuit in ultimele saptamani.Pana pe 27 iunie vremea va fi in incalzire, iar media temperaturilor maxime va creste de la 28 de grade in prima zi, pana la 34 de grade. Va urma o racorire, care va face ca pana in ultima zi a lunii iunie media maximelor termice sa revina la 28 de grade.Ulterior se va incalzi din nou, iar pana la finalul intervalului de prognoza temperaturile maxime vor avea in medie valori intre 30 si 32 de grade.Vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, pe arii mai extinse in primele si in ultimele zile de prognoza si doar pe suprafete mici in restul intervalului.Pana pe 27 iunie vremea va fi calduroasa, chiar caniculara la mijlocul primei saptamani, cand vor fi 34 de grade. Va urma o racorire, astfel ca in ultima zi a lunii iunie vor fi 27...28 de grade. In cea de a doua saptamana de prognoza vremea calduroasa va reveni si vor fi in jur de 30 de grade.Temporar vor mai fi manifestari ale instabilitatii atmosferice, mai frecvente si pe suprafete mai mari in primele si in ultimele zile de prognoza.Temperaturile cresc de la 28 de grade luni, pana la 32...33 de grade pe 27 iunie, apoi, in urmatoarele trei zile, vor scadea cu aproximativ 8 grade.In cea de a doua saptamana de prognoza vor fi intre 28 si 30 de grade.Vor mai fi manifestari sprecifice instabilitatii atmosferice, indeosebi in primele zile de prognoza si dupa data de 1 iulie.Vremea se va incalzi pana la mijlocul primei saptamani cand vor fi 32...33 de grade. Apoi, pana la finalul lunii iunie se va raci, iar temperaturile scad cu 6...7 grade. In a doua saptamana nu vor mai fi variatii termice semnificative, fiind in jur de 29 de grade.Vor fi intervale cu manifestari specifice instabilitatii atmosferice aproape in fiecare zi.Pana pe 27 iunie vor fi maxime de 31-33 de grade. Va urma o scadere termica pana la 24 de grade. Ulterior, temperatura aerului va creste din nou, iar pana la finalul intervalului, maximele vor atinge 28-30 de grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai mare la inceputul primei saptamani si din nou spre sfarsitul intervalului.Pana pe 27 iunie vor fi 30...31 de grade. Va urma o scadere termica, care va face ca pana in ultima zi a lunii iunie temperatura sa ajunga la 25...26 de grade. Ulterior se incalzeste si vor fi 29...30 de grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai mare la inceputul intervalului.Pana pe 27 iunie vremea se va incalzi usor si temperatura creste de la 30 la 33 de grade. Apoi, va urma o scadere a temperaturilor pana in data de 30 iunie spre o medie de 27...28 de grade.Ulterior, temperatura aerului va fi din nou in crestere, iar pana la finalul intervalului maximele vor avea in medie valori de 30...32 de grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi ridicata in primele zile ale intervalului, in jurul datei de 28 iunie si din nou spre sfarsitul intervalului.Pana pe 27 iunie vremea se va incalzi si se va ajunge la 33 de grade. Apoi, va urma o scadere termica, care va face ca pana in ultima zi a lunii iunie sa fie 28 de grade. Ulterior, temperatura aerului va creste din nou, iar pana la finalul intervalului de prognoza temperaturile maxime vor avea in medie valori intre 30 si 32 de grade.Vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, pe arii mai extinse in primele si in ultimele zile de prognoza si doar pe suprafete mici in rest.Valorile termice maxime vor avea valori medii in crestere spre 22 de grade pana in data de 27 iunie, vor scadea spre 16 grade in ultima zi a lunii iunie, apoi vor fi din nou in crestere.Vor fi intervale cu manifestari specifice instabilitatii atmosferice aproape in fiecare zi.A.G.