Vine, vine primavara! Vreme deosebit de calda spre sfarsitul saptamanii - prognoza pana pe 8 martie

Ziare.

com

, va continua sa fie frig dimineata, cu temperaturi de minus 10 grade in partea de nord a tarii, insa valorile termice vor creste pe parcursul zilei, astfel incat putem vorbi de valori pozitive la inceputul saptamanii viitoare.Spre seara si noaptea va ninge la munte si in Oltenia, in timp ce in Banat, Crisana si partial in Muntenia si Transilvania va ploua. Precipitatii sub forma de ploaie sunt posibile si in Dobrogea si in Maramures. Pe arii restranse va fi polei.maxima urca la 2 grade. Spre dimineata sunt posibile ploi, care vor favoriza formarea poleiului., in vestul, centru si nordul tarii, vom avea temperaturi normale pentru aceasta data, cu maxime cuprinse intre 2,3 grade si 10 grade.In Oltenia, Muntenia si Moldova vremea ramane inca rece.Cerul va fi mai mult noros si se vor inregistra precipitatii mixte in cea mai mare parte a teritoriului. Izolat se va depune polei.Si lasunt asteptate ploi. In schimb, mercurul din termometre mai urca un pic fata de ziua precedenta.vom avea maxime de 15 grade, cele mai mari temperaturi inregistrandu-se in Dobrogea. In vest, centru si nord vor mai fi ploi neinsemnate cantitativ, in timp ce la munte vor cadea precipitatii mixte, conditii care vor duce, izolat, la formarea poleiului.Invor fi 13 grade la amiaza., 8 martie, temperaturile continua sa urce, iar vremea fi deosebit de calda in vestul si sudul tarii. In vest, centru si nord vor mai fi ploi, in timp ce in sud si est vom avea dimineti cu ceata.Va continua sa se incalzeasca si in