Vreme caniculara si ploi aproape deloc - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In, in primele zile, vremea va fi calduroasa, local caniculara pe 20 si 21 august, cand media temperaturilor maxime se va situa in jurul a 35 de grade, apoi aceasta va scadea usor si treptat, pana pe 28 august, spre 29 de grade.Spre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, mediile maximelor diurne vor caracteriza o vreme calda si vor oscila usor, intre 29 si 31 de grade.Ploi, in general slabe, vor fi posibile in intervalul 24-28 august.In, vremea va fi calduroasa, local caniculara pe 20 si 21 august, cand media temperaturilor maxime se va situa in jurul a 34 de grade, dupa care aceasta va scadea usor si treptat, pana pe 28 august, spre 29 de grade.Catre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, mediile diurne vor caracteriza o vreme calda si vor oscila usor in jurul a 29 de grade.Si aici ploi, in general slabe, vor fi aparea in intervalul 24-28 august.In, in prima saptamana, vremea va fi calduroasa, cea mai ridicata medie a temperaturilor maxime fiind de 33 de grade, pe 21 august. Aceasta va scadea, apoi, spre 28 de grade, iar spre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza mediile diurne vor caracteriza o vreme calda. Valorile termice vor oscila intre 27 si 29 de grade.Ploile vor fi slabe si vor fi prezente in intervalul 25-29 august.In, in prima saptamana, vremea va fi calduroasa, cea mai ridicata medie a temperaturilor maxime fiind de 33 de grade, pe data de 21 august. Apoi, aceasta va scadea usor si treptat, pana pe 28 august, spre 28 de grade.La finele celei de-a doua saptamani de prognoza, mediile diurne vor caracteriza o vreme calda si vor oscila usor intre 27 si 29 de grade.Intervalul 25-29 august va mai fi caracterizat de ploi, in general slabe.In, vremea va fi calduroasa, mai ales in prima saptamana. Cea mai ridicata medie a temperaturilor maxime va fi de 33 de grade si se inregistra pe 21 august. Ulterior, pana pe 28 august, valorile termice vor ajunge pana la 28 de grade. Spre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, mediile diurne vor caracteriza o vreme calda si vor oscila usor intre 27 si 29 de grade.Ploile, in general slabe, vor fi prezente in intervalul 25-29 august.In, valorile termice diurne vor fi in crestere spre o medie in jurul a 32 de grade, in 22 si 23 august, iar pana in data de 29 august, aceasta medie va scadea spre 28 de grade. Ulterior, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, in jurul aceleiasi valori medii de 28 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi redusa.In, procesul de incalzire a vremii va continua pana pe 22 august, cand va fi canicula, iar media maximelor se va situa in jurul a 35 de grade. Dupa acea perioada, vremea se va raci usor si treptat, urmand ca in data de 29 august sa se inregistreze temperaturi maxime, in medie, de 30 de grade.Pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media regionala a temperaturilor maxime se va situa in jurul a 31 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi redusa, pe parcursul intervalului.In, procesul de incalzire a vremii va continua pana in 21 si 22 august, cand vremea va fi caniculara, media maximelor situandu-se in jurul a 34 de grade. Apoi, vremea se va raci usor si treptat, urmand ca, in data de 29 august, sa se inregistreze, in medie, temperaturi maxime de 30 de grade.Ulterior, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media regionala a temperaturilor maxime se va mentine in jurul a 30 de grade.Ploi, in general slabe, vor fi posibile in intervalul 25-27 august., valorile termice diurne vor fi in crestere spre o medie in jurul a 23 de grade, in 21 august, iar pana in data de 29 august, aceasta medie va scadea spre 18 de grade. Ulterior, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, in jurul aceleiasi valori medii de 18 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor, mai ales averse, posibil insotite de descarcari electrice, va fi mai ridicata in intervalul 24-29 august.