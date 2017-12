Prognoza meteo: Vremea deosebit de calda mai tine cateva zile. De Revelion revine frigul

Ziare.

com

De asemenea, precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile din 2017 si in primele din 2018, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), valabila in intervalul 25 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018, publicata luni., pana pe 28 decembrie va fi o vreme deosebit de calda pentru ultima decada a lunii decembrie, cu valori termice medii de 11 - 13 grade Celsius, ziua si 0 - 5 grade, noaptea. Ulterior, procesul de racire a vremii va determina trecerea la un regim termic apropiat de cel normal pe 30 si 31 decembrie, cand media regionala a temperaturii maxime va fi de 3 - 4 grade, iar cea a temperaturii minime, circa -2 grade.Pe parcursul primelor 2 - 3 zile ale anului 2018 se estimeaza cresteri de 2 - 3 grade ale acestor medii, iar in perioada 4 -7 ianuarie sunt estimate medii ale maximele diurne de 4 - 6 grade Celsius, iar ale minimelor nocturne de -2 si -1 grad Celsius.Precipitatiile vor fi in general slabe si locale in intervalul 28 - 30 decembrie, initial ploi, apoi lapovite si ninsori, fiind posibila pe arii restranse formarea de polei. In unele zile ale intervalului 2-7 ianuarie 2018 va fi o probabilitate relativ ridicata pentru aparitia precipitatiilor slabe, predominant sub forma de lapovita si ninsoare., primele 4 zile ale intervalului de prognoza vor avea o vreme deosebit de calda pentru ultima decada a lunii decembrie, cu valori termice medii de 10 - 12 grade Celsius, ziua si 0 - 4 grade Celsius, noaptea. In ultimele 3 zile ale acestui an, vremea se va raci astfel incat pe 31 decembrie va fi un regim termic apropiat de cel normal, media regionala a temperaturii maxime fiind de 2 - 3 grade, iar cea a temperaturii minime, in jurul a -3 grade. Pe parcursul primelor 2 - 3 zile ale anului 2018 se estimeaza cresteri cu 2 - 3 grade Celsius ale acestor medii, iar in perioada 4-7 ianuarie, maximele diurne vor fi de 4 - 5 grade Celsius, iar minimele nocturne de -3 si -2 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalul 28-30 decembrie, cand local vor fi ploi ce se vor transforma in lapovita si ninsoare, putand favoriza izolat producerea de polei. In unele zile ale intervalului 2-7 ianuarie 2018 va fi o probabilitate relativ ridicata pentru aparitia precipitatiilor slabe, predominant sub forma de lapovita si ninsoare., vremea va fi mai calda in perioada 25 - 28 decembrie decat in mod obisnuit in ultima decada a lunii decembrie, cu valori termice medii de 8 - 10 grade, ziua s de -4 - 2 grade, noaptea. Spre sfarsitul acestui an, procesul de racire a vremii va determina pe 31 decembrie trecerea la un regim termic apropiat de cel normal, media regionala a temperaturii maxime fiind de 1 - 2 grade Celsius, iar a temperaturii minime, in jurul a -5 grade.Pe parcursul primelor 2 - 3 zile ale anului 2018 se estimeaza cresteri de 2 - 3 grade ale acestor medii, iar in perioada 4-7 ianuarie maximele diurne vor atinge, in medie, 3 - 4 grade, iar minimele nocturne, -4 si -3 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitatii slabe va fi mai ridicata in intervalul 28-30 decembrie, cand vor predomina lapovita si ninsoarea, iar izolat vor fi conditii de polei. In unele zile ale intervalului 2 - 7 ianuarie 2018 va fi o probabilitate relativ ridicata pentru aparitia precipitatiilor slabe, predominant sub forma de ninsoare., in primele patru zile ale primei saptamani, vremea se va incalzi astfel incat mediile maximelor vor creste de la 6 la 11 grade Celsius, iar cele ale minimelor vor oscila intre -1 si 3 grade. Intre 29 si 31 decembrie, pe fondul racirii vremii, mediile diurne vor cobori pana la 2 grade, iar cele nocturne, spre -5 grade Celsius. Va urma o crestere usoara a temperaturilor maxime pana in data de 2 ianuarie, apoi acestea se vor situa, in medie, intre 2 si 4 grade. Mediile minimelor vor creste de la -5 la -2 grade in zilele de 3 si 4 ianuarie si apoi vor fi in scadere pana la -4 grade, la sfarsitul intervalului. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare intre 28 si 30 decembrie. In ultima saptamana doar trecator, in unele zile, pot fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare., vremea va fi calda in primele patru zile ale intervalului, cu mediile maximelor diurne in jurul valorii de 9 grade, apoi se va raci in 30 si 31 decembrie pana la o medie de 3 - 4 grade Celsius. In a doua saptamana de prognoza, mediile diurne vor oscila intre 3 si 5 grade. Valorile medii nocturne, in prima parte a saptamanii se vor situa intre -1 si 0 grade, iar in data de 29 decembrie acestea vor creste pana la 4 grade, urmand o scadere pana la -3 grade, la 1 ianuarie 2018. In a doua saptamana, mediile nocturne vor varia intre -3 si 1 grad. Probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ scazuta pe tot parcursul perioadei de prognoza, exceptand intervalul 29-30 decembrie, cand vor fi posibile precipitatii predominat sub forma de ploaie., vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal in primele cinci zile ale acestei saptamani, cand temperaturile medii maxime vor fi de 11 - 13 grade Celsius, iar cele minime vor atinge, la sfarsitul acestui interval, 8 - 9 grade. In zilele de 30 si 31 decembrie, desi procesul de racire al vremii se va resimti si in aceasta regiune, temperaturile medii diurne si nocturne vor avea valori usor mai ridicate decat in mod normal, mentinandu-se pozitive.Primele sapte zile ale lunii ianuarie vor fi caracterizate in continuare de temperaturi medii ce depasesc normele climatologice si anume 4 - 7 grade, ziua si -1 si 1 grad Celsius, noaptea. Nu se vor semnala precipitatii in intervalul 25 - 27 decembrie, dar probabilitatea de aparitie a acestora va creste in intervalul 28 decembrie - 31 ianuarie, cu cele mai mari sanse de producere in zilele de 29 si 30 decembrie, cand vor fi mai ales ploi. In unele zile ale intervalului 2 - 7 ianuarie 2018, local vor fi posibile precipitatii slabe, mixte., vremea va fi deosebit de calda, in perioada 25 - 29 decembrie, pentru ultima decada a lunii decembrie mai ales in cursul zilelor, cand temperaturile maxime vor fi, in medie, de 10 - 13 grade Celsius. In intervalul 30 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, vremea se va raci, insa temperaturile medii diurne si nocturne vor continua sa fie usor mai ridicate decat in mod normal fiind pozitive, ziua si usor negative, noaptea.Din punctul de vedere al precipitatiilor se estimeaza o probabilitate redusa de aparitie in intervalul 25 - 27 decembrie, dar aceasta va creste treptat in perioada 28 - 31 decembrie, cu precadere in zilele de 29 si 30 decembrie cand vor fi predominant sub forma de ploaie. In prima saptamana a lunii ianuarie 2018, probabilitatea de aparitie a precipitatiilor slabe, mixte, va fi mai ridicata spre finalul acesteia., in intervalul 25 - 28 decembrie, vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit, mai ales in cursul zilelor, cu temperaturi medii diurne in jur de 10 grade. In intervalul 30 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, vremea se va raci, insa temperaturile medii diurne vor continua sa fie usor mai ridicate decat in mod normal fiind pozitive. Mediile termice din timpul noptii, vor fi in general apropiate de cele normale, dar usor negative si posibil mai coborate in perioada 31 decembrie - 2 ianuarie, pana spre -4 grade Celsius.In ceea ce priveste precipitatiile, posibilitatea de aparitie va fi foarte redusa in intervalul 25 - 27 decembrie, dar va creste treptat in perioada 28 - 31 decembrie, indeosebi in zilele de 29 si 30 decembrie cand vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie, in general slabe cantitativ. In saptamana 1-7 ianuarie, probabilitatea pentru precipitatii slabe cantitativ, mixte, va fi mai ridicata catre finalul perioadei., vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal in intervalul 25 - 28 decembrie, urmand a se raci treptat incepand cu 29 decembrie. In aceste conditii, intre 30 decembrie si 2 ianuarie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele climatologic normale, mai ales in cursul noptilor, cand la altitudinile mai mari pot fi conditii de ger (sub -10 grade).Pentru intervalul 2 - 7 ianuarie 2018 se preconizeaza temperaturi medii usor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade a anului, in jurul a 0 grade, ziua si -8 si -4 grade, noaptea. Cele mai ridicate sanse de aparitie a precipitatiilor, predominant sub forma de ninsoare vor fi in intervalul 28 - 31 decembrie. In timpul celei de-a doua saptamani (1-7 ianuarie) probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi in general redusa, dar la nivel local se pot semnala, trecator, ninsori slabe.