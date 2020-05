Vreme schimbatoare: Va fi ba foarte cald, ba racoare - iata prognoza pe doua saptamani

Ziare.

com

Meteorologii anunta, pentru perioada 11-24 mai, ba temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei, ba zile cu racoare.In cele doua saptamani, regimul termic va fi caracterizat de variatii, temporar chiar semnificative, astfel ca zilele cu vreme apropiata de normal sau chiar racoroasa (in 12, 14-15 mai si cu probabilitate mare si in perioada 21-23 mai), cand vor fi 20...24 de grade, vor alterna cu zile calde (in special in 13 mai, in jurul datei de 16 mai si posibil spre sfarsitul intervalului), cand dupa-amiaza vor fi 25...28 de grade.Va ploua local in jurul datei de 12 mai, iar probabilitatea de ploi - in general asociate unui grad mai ridicat de instabilitate atmosferica - va creste in cea de-a doua saptamana.Se anunta doua saptamani cu vreme schimbatoare. Astfel, vor fi zile racoroase (in 12, 14 si 17 mai si cu probabilitate mare si in perioada 21-23 mai) cand temperaturile maxime vor fi de 17...20 de grade si zile mai calde (in special in 13 mai, in jurul datelor de 16 si 19 mai), cand dupa-amiaza valorile se vor incadra intre 22 si 25 de grade.Va ploua local in intervalul 12-14 mai, iar probabilitatea de ploi - in general asociate unui grad mai ridicat de instabilitate atmosferica - va fi din nou in crestere dupa data de 17 mai.Si aici se anunta variatii de la o zi la alta. Astfel, vor fi in jur de 20-24 de grade in timpul zilei, posibil mai mult pe 14 si 16 mai.Probabilitatea de ploi locale - in general asociate unui grad mai accentuat de instabilitate atmosferica - va fi relativ ridicata in majoritatea zilelor din intervalul de referinta, dar in special in 12, 14 si 17 mai.In cele doua saptamani se anunta variatii termice importante. Astfel, in zilele cele mai racoroase, in general in intervalul 12-15 mai, temperaturile maxime se vor incadra intre 15 si 18 grade, iar cele mai mari valori vor fi de 22...24 de grade.Probabilitatea de ploaie va fi relativ ridicata in majoritatea zilelor din interval, fiind posibile local si temporar si manifestari de instabilitate atmosferica mai accentuata.Si aici vor fi variatii de temperatura, astfel ca vor fi zile cu vreme racoroasa, local chiar rece pentru aceasta perioada din an, in special in nordul regiunii (cu probabilitate mai mare in 13 si 15 mai), cand media maximelor va fi de 16...19 grade. Acestea vor alterna cu zile calde, cand dupa-amiaza vor fi 22...25 de grade, mai mult chiar in sudul regiunii.Probabilitatea mai mare pentru ploi va fi asociata manifestarilor de instabilitate atmosferica, astfel ca distributia acestora va fi neuniforma, pe spatii mici fiind posibile averse cu caracter torential, dar la nivel regional se estimeaza un regim pluviometric in general deficitar.In special pe parcursul primei saptamani, se anunta vreme schimbatoare. Astfel ca zilele cu vreme apropiata de normal si local chiar racoroasa (in 13 si 15 mai) cand vor fi 17...20 de grade vor alterna cu zile calde, in special in 12 si 14 mai, cand dupa-amiaza vor fi 23...25 de grade, cu valori mai mari in vestul regiunii. Pentru a doua saptamana se anunta valori sub cele specifice perioadei la inceput, cu tendinta de incalzire in ultimele zile ale intervalului.Probabilitatea mai mare pentru ploi va fi asociata manifestarilor de instabilitate atmosferica, astfel ca distributia acestora va fi neuniforma, pe spatii mici fiind posibile averse cu caracter torential, dar la nivel regional se estimeaza un regim pluviometric in general deficitar. Ploi mai frecvente vor fi posibile doar in perioada 17-18 mai.Si aici vor fi variatii in privinta temperaturilor, chiar semnificative. Astfel, vor fi zile cu temperaturi in jurul celor normale in aceasta perioada din an (in 13 si 15 mai si cu probabilitate mare si in perioada 18-21 mai) cand maximele vor fi, in medie, de 22...24 de grade si zile calduroase (in special 12, 14 si 16 mai) cand dupa-amiaza valorile se vor incadra intre 26 si 29 de grade.Probabilitatea mai mare pentru ploi va fi asociata manifestarilor de instabilitate atmosferica, astfel ca distributia acestora va fi neuniforma, pe spatii mici fiind posibile averse cu caracter torential, dar la nivel regional va predomina un regim pluviometric deficitar. Ploi mai frecvente se estimeaza a fi doar in perioada 17-19 mai.Pe parcursul celor doua saptamani, regimul termic va fi caracterizat de alternante intre zile cu vreme apropiata de normal (in 13, in 15 mai si cu probabilitate mare si in perioada 19-21 mai) cand media maximelor va fi de 23...25 de grade si zile calduroase (in special 12, 14 si 16 mai), cand dupa-amiaza vor fi 26...29 de grade, mediat regional.Probabilitatea mai mare pentru ploi va fi asociata manifestarilor de instabilitate atmosferica, astfel ca acestea se vor semnala pe spatii mici si chiar daca izolat aversele pot avea caracter torential, la nivel regional, regimul pluviometric va fi deficitar. Ploi mai frecvente se estimeaza doar pentru perioada 17-19 mai.Zilele cu vreme calda cand temperaturile diurne vor fi in medie de 14...18 grade vor alterna cu zile mai racoroase, caracterizate de valori intre 10 si 13 grade.Probabilitatea pentru ploi - in general asociate unui grad mai accentuat de instabilitate atmosferica - va fi relativ ridicata in majoritatea zilelor din intervalul de referinta, dar in special in 12 si 14 mai, cand vor fi local si cantitati de apa mai insemnate si din nou dupa data de 17 mai.A.G.