Vremea devine geroasa noaptea in unele regiuni din tara - prognoza meteo pe doua saptamani

Vremea se raceste treptat, dar accentuat in aceasta regiune, iar media temperaturilor maxime scade de la 12 grade in 26 noiembrie, pana la 1 grad in 30 noiembrie. Din 3 decembrie media revine la 7 grade si se mentine constanta. Temperaturile minime sca, de asemenea, ajungand la -8 grade in 30 noiembrie. Dupa aceasta data ajung la 1 grad Celsius.Se vor semnala precipitatii in perioada 26 - 29 noiembrie, dar si intre 3 si 9 decembrie.Vremea se raceste in Crisana: din prima zi a intervalului prognozat cand vor fi 12 grade Celsius, spre 1 grad in 30 noiembrie. La inceputul lunii decembrie se incalzeste usor.Noaptea, temperaturile vor fi scazute, de asemenea: de la o medie regionala de 8 grade in prima dimineata, la -9 grade in noaptea de 30 noiembrie / 1 decembrie.Se vor semnala ploi in perioada 26 - 29 noiembrie, cand vor fi insemnate cantitativ, dar si in intervalul 3- 9 decembrie cand vor fi moderate.Media regionala a temperaturilor maxime va marca o scadere treptata de la 10 grade, in prima zi, pana la -2 grade in data de 30 noiembrie, apoi va creste usor spre 2 - 4 grade.Noaptea, temperaturile vor scadea accentuat: de la minime de 4 grade la inceputul intervalului, pana la valori sub limita de ger, in medie de -15...-14 grade.Se vor semnala ploi moderate cantitativ in perioadele 26 - 29 noiembrie si intre 3 si 9 decembrie.Si in aceasta regiune temperaturile scad, de la 9 grade in prima zi a intervalului la 0 grade in prima zi din decembrie. Temperaturile minime vor fi in scadere accentuata, de la 6 grade la inceputul intervalului, spre -12 grade, in noaptea de 30 noiembrie / 01 decembrie, astfel incat vremea va deveni geroasa.Se vor semnala precipitatii, moderate cantitativ, in perioadele 26 - 29 noiembrie si intre 3 si 9 decembrie.Pana la finalul lunii noiembrie, temperatura aerului va fi in scadere accentuata.Temperaturile maxime vor scadea de la o medie de aproximativ 2 grade la inceput, pana spre -6 grade in ultima zi, iar la cele nocturne, de la o medie de 0 grade, pana la -15 grade in 30 noiembrie dimineata, astfel vremea devenind geroasa.Se vor semnala ploi in intervalele 26 - 29 noiembrie si 3 - 9 decembrie.In prima zi a intervalului prognozat media temperaturilor maxime ajunge la 12 grade, iar de aici va scadea pana la -2 grade in 30 noiembrie. Pe parcursul noptii, minimele coboara de la 5 grade pana la -8 grade Celsius. Ulterior, temperatura aerului va creste.Sansele de ploaie vor fi ridicate in perioadele 26 - 29 noiembrie, dar si 6 - 9 decembrie.Media regionala a maximelor va scadea de la 9 grade la inceput, pana la -4 grade in 30 noiembrie, iar cea a minimelor de la 2 - 3 grade in primele doua dimineti, spre -11 grade in 1 decembrie.Sanse mari de precipitatiiinsemnate cantitativ in intervalul 26 - 29 noiembrie, dar si dupa 6 decembrie, cand vor fi in general slabe.Media regionala a maximelor va fi in scadere de la 4...5 grade la inceputul intervalului, pana la -3 grade in data de 30 noiembrie, iar cea a minimelor va cobori spre -11 grade pana la 1 decembrie. Ulterior, temperatura maxima aerului va creste. In 5 decembrie, maxima variaza intre 6 - 7 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor este ridicat dupa 26 noiembrie si dupa 6 decembrie.Temperatura medie a aerului va fi in scadere spre -7 grade pana in 29 noiembrie, apoi in crestere spre 2 grade pana in ziua de 4 decembrie si din nou in scadere la sfarsitul intervalului. Media minimelor va fi in scadere, de la 1 grad in prima dimineata, pana la -13 grade in 30 noiembrie, astfel vremea devenind geroasa.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in perioadele 26 - 29 noiembrie si 03 - 09 decembrie.