Vremea se incalzeste, dar 1 Mai aduce ploi - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In primele zile ale intervalului, temperaturile cresc si ajung la valori peste cele climatologic specifice: media maximelor va fi de 22...25 de grade si cea a minimelor de 7...11 grade.In schimb, in perioada 2 - 4 mai, vremea se va racori, temperaturile maxime ajungand la 17....20 de grade. In a doua saptamana de prognoza, temperaturile vor fi mult peste mediile multianuale.In perioada 29 aprilie - 3 mai, temporar va ploua.Se incalzeste de la o zi la alta, iar temperaturile maxime vor varia intre 21 - 25 de grade, iar temperaturile minime intre 8 - 11 grade Celsius. Si in aceasta regiune se raceste usor intre 2 si 4 mai, ca apoi temperaturile sa creasca din nou, la valori mult peste mediile multianuale.In perioada 29 aprilie - 3 mai se vor semnala ploi.In primele zile ale intervalului, vremea va fi in incalzire, astfel ca temperatura vaajunge la valori peste cele normale in aceasta perioada: maxime de 19...23 degrade si minime de 6...10 grade. In primele nopti se vor inregistra inca valori negative, iar perioada 2 - 4 mai va aduce o racire.In a doua saptamana este estimata o incalzire semnificativa a vremii.Si in aceasta regiune se vor inregistra ploi in perioada 29 aprilie - 3 mai.Temperaturile cresc in primele zile ale intervalului si ajung la valori peste cele climatologic specifice: maximele ajung la 20...22 de grade si minimele la 6...10 grade. In perioada 2 - 4 mai, vremea se va racori, iar temperaturile ajung la 15 - 17 grade Celsius. Apoi, se incalzeste.Se vor semnala ploi in perioada 29 aprilie - 3 mai.Intre 28 aprilie si 1 mai, vremea va fi mult mai calda decat in mod normal in aceastaperioada din an, cu temperaturi maxime ce vor ajunge la valori de 22...25 de grade, in timp ce minimele vor fi de 6...11 grade. Apoi, vine un interval mai racoros (2 - 5 mai), cu temperaturi insa apropiate de normal, ziua intre 16 si 19 grade, iar noaptea intre 5 si 9 grade. Ulterior, vremea se incalzeste semnificativ.Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in perioada 30 aprilie - 3 mai.Vremea se incalzeste pana pe 1 mai, iar temperaturile se vor situa peste cele normale ale perioadei, cu medii ale maximelor de 20...25 de grade, in timp ce minimele termice vor fi de 8...12 grade. Vremea se raceste in 2 si 3 mai, dar ulterior se va incalzi din nou.Probabilitatea de ploaie va fi relativ ridicata in perioada 1 - 4 mai.Temperaturile cresc de la o zi la alta, pana la temperaturi maxime de 23...25 de grade si minime de 8...11 grade. In perioada 2 - 4 mai, temperaturile vor fi in scadere, dar pentru a doua saptamana de prognoza, estimarile indica o incalzire semnificativa.In perioada 30 aprilie - 3 mai, temporar va ploua.Intre 28 aprilie si 1 mai, vremea va fi mai calda decat in mod normal in aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime de 22...25 de grade, in timp ce minimele vor fi de 8...11 grade. Va urma un interval mai racoros, 2 - 5 mai, dar in a doua saptamana de prognoza vremea se incalzeste semnificativ.Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata intre 29 aprilie si 3 mai.Vremea se incalzeste treptat pana pe 1 mai, astfel ca temperaturile vor ajunge sa se situeze peste cele specifice perioadei din an: maximele vor fi in medie de 9...15 grade, iar minimele vor fi negative la altitudini mari, in rest insa se incadreaza intre 2 si 5 grade. O scadere de temperatura se va resimti in intervalul 2 - 4 mai, dar apoi se incalzeste.Se anunta ploi in perioada 29 aprilie - 4 mai.