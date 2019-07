Vremea se incalzeste semnificativ, dar va mai ploua - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In, vremea se va incalzi treptat in prima saptamana de prognoza, astfel incat maximele vor porni de la medii de 24 de grade si vor ajunge, in weekend, la 33 de grade.In intervalul urmator nu vor fi variatii semnificative, vremea se va mentine calduroasa, cu maxime ce se vor situa, in medie, intre 30 si 32 de grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi mai ridicata dupa data de 24 iulie.In, vremea va fi racoroasa in primele zile din interval, cu medii ale temperaturilor maxime intre 24 si 28 de grade. In weekend acestea vor marca o crestere, astfel ca vor atinge 30-32 de grade, caracterizand o vreme calduroasa si se vor mentine in jurul acestor valori pana la sfarsitul intervalului.Temporar, vor fi manifestari ale instabilitatii atmosferice, mai frecvente si pe arii mai extinse in intervalul 23-28 iulie.In, valorile termice vor creste de la o zi la alta pana in data de 22 iulie, cu medii ale maximelor ce vor porni de la 20-21 de grade si vor urca spre 29-30 de grade, iar in a doua saptamana se vor pastra, in general, in jurul acelorasi valori.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala aproape in fiecare dupa-amiaza, dar cu precadere in intervalul 23-28 iulie.In, vremea se va incalzi treptat in prima saptamana de prognoza, astfel ca mediile temperaturilor maxime vor porni de la 22 de grade si vor ajunge la 31 de grade.In intervalul 22-28 iulie nu vor mai fi schimbari majore sub aspect termic, ci doar o scadere usoara la final.Vor fi intervale cu manifestari specifice instabilitatii atmosferice, cu o probabilitate mai mare in 15, 16 iulie si, din nou, in intervalul 22-28 iulie.In, vremea, racoroasa in primele zile, cu media maximelor intre 21 si 28 de grade si a minimelor intre 11 si 14 grade, se va incalzi treptat, astfel incat in weekend se vor atinge in medie 28-31 de grade. A doua saptamana de prognoza nu va aduce schimbari semnificative sub acest aspect, iar maximele vor fi in medie de 29-30 de grade, in timp ce minimele ajung la 16-17 grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi ridicata in 15 si 16 iulie, dar si in intervalul 23-28 iulie.In, vremea se va incalzi treptat, dar semnificativ in intervalul 15-24 iulie. Valorile termice vor debuta cu maxime, in medie, de 24-25 de grade si vor ajunge la 30-31 de grade.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi relativ scazuta, cele mai expuse zile fiind in intervalele 14-17 iulie si 24-28 iulie.In, valorile termice vor marca o crestere semnificativa in prima saptamana de prognoza, astfel incat mediile maximelor vor urca de la 24 de grade pana in jurul a 33 de grade. A doua saptamana de prognoza va fi caracterizata de o vreme in general calduroasa.Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi relativ ridicata in 15, 16 iulie si, din nou, in intervalul 24-28 iulie.In, vremea va intra intr-un proces de incalzire in prima parte a intervalului de prognoza, iar din 20 iulie va deveni calduroasa. In aceste conditii, mediile regionale ale maximelor se vor situa intre 26 si 34 de grade, cu cele mai coborate valori in 15 si 16 iulie, iar cele ale minimelor vor fi in crestere de la 14 spre 18 grade.Vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, pe arii mai extinse in 15 iulie si pe arii restranse in restul timpului, cu o probabilitate mai mare de aparitie in intervalul 24 - 28 iulie.La, in prima saptamana de prognoza, vremea se va incalzi treptat. Temperaturile maxime vor avea valori medii de 12-14 grade in primele zile si vor ajunge la 19-20 de grade in weekend, in timp ce minimele vor urca de la 6 la 12 grade.In a doua saptamana se va raci usor, dar valorile termice se vor mentine in jurul celor caracteristice perioadei. Vor fi intervale cu manifestari specifice instabilitatii atmosferice aproape in fiecare dupa-amiaza, dar pe arii mai extinse in zilele de 15 si 16 iulie.