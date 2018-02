Vremea se inrautateste in sud-estul tarii. Cod galben de viscol in patru judete UPDATE

Vesti bune

Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis la ora 8.30 o atentionare de viscol pana la ora 14.00, pentru patru judete: Buzau, in zona joasa, Braila, Ialomita si Calarasi. Potrivit avertizarii, se vor semnala intensificari ale vantului ce vor atinge viteze la rafala de 55-60 km/h. Meteorologii atrag atentia asupra unor evenimente de ninsoare, local viscolita, indeosebi in judetele Calarasi si Ialomita.Inclusiv in Bucuresti ANM a mai emis la ora 8.00 oLocalitatile vizate de avertizare Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Ovidiu, Techirghiol, 23 August, Agigea, Albesti, Corbu, Costinesti, Cumpana, Istria, Limanu, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Pecineaga, Sacele, Topraisar, Tuzla, in judetul Constanta, iar in Tulcea: Sulina, C.A. Rosetti, Chilia Veche, Crisan, Jurilovca, Mahmudia, Maliuc, Murighiol si Sfantu Gheorghe.Meteorologii au anuntat ca se vor semnala intensificari ale vantului, cu rafale de 55 - 65 km/h si precipitatii sub forma de ploaie, cu tendinta de transformare in lapovita si ninsoare, pe alocuri mai consistenta.Pentru perioada urmatoare, totusi, vin vesti bune. "Nu este un episod de iarna veritabila. De altfel, valorile termice sunt destul de ridicate. Vorbim mai mult de ploaie, nu de ninsoare", a explicat la Realitatea TV, meteorologul Viorica Dima.Vremea, la noapte, va fi mai friguroasa, cu valori negative in toata tara, mai putin pe litoral, dar luni o zi buna. "Maine va fi o zi buna in Bucuresti, fara precipitatii", a explicat meteorologul Viorica Dima. "Marti si miercuri din nou precipitatii in toata tara, dar cu temperaturi peste media perioadei. Nu este exclus sa mai fie vreo rabufnire de iarna pana la venirea primaverii", a explicat meteorologul.