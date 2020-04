Vremea se strica pentru cateva zile, dar de Paste va fi cald - prognoza meteo pentru doua saptamani

Ziare.

Apoi meteorologii au vesti bune si anunta ca revin valorile crescute, chiar mai mari decat in mod normal, conform prognozei pentru perioada 13-26 aprilie. Asa ca de Paste ne vom bucura de caldura soarelui.Din 14 aprilie vremea se raceste si se vor inregistra maxime de 9-12 grade. Incepand din 16 aprilie, vremea va intra intr-un nou proces de incalzire, chiar semnificativa (21...23 de grade). Dupa 19 aprilie sunt estimate variatii mici in regimul termic, acesta urmand a fi caracterizat de valori in general apropiate de cele normale pentru a doua jumatate a lunii aprilie, cu maxime intre 16 si 19 grade.In data de 14 aprilie va ploua pe arii extinse, apoi probabilitatea de ploaie va creste dupa 20 aprilie.Vremea va deveni mult mai rece decat normal la mijlocul lunii aprilie in zilele de 14 si 15 aprilie, cand vor fi maxime de 7-12 grade. Din 16 aprilie, insa, temperaturile vor creste apreciabil (19...22 de grade). In a doua saptamana vor fi maxime de 14...19 grade.In intervalul 13-14 aprilie vor fi ploi moderate cantitativ. Probabilitatea de ploaie va creste din nou dupa data de 20 aprilie.Racirea accentuata a vremii din data de 14 aprilie va determina inregistrarea unor valori de temperatura cu mult sub cele normale la mijlocul lunii aprilie (8...10 grade). Incepand din 16 aprilie, vremea va intra intr-un proces de incalzire si vor fi maximed e 18-23 de grade. Dupa 19 aprilie, sunt estimate variatii mici in regimul termic, acesta urmand a fi caracterizat de valori in general apropiate de cele normale pentru a doua jumatate a lunii aprilie (13-17 grade).In data de 14 aprilie vor fi precipitatii in general moderate cantitativ (ploaie si trecator lapovita sau ninsoare). Ulterior, probabilitatea de ploaie va creste, in special dupa 20 aprilie.Racirea accentuata a vremii din 14 aprilie se va concretiza prin inregistrarea unor valori de temperatura cu mult sub cele normale la mijlocul lunii aprilie, cu o medie a maximelor de 8...10 grade. Ulterior, chiar incepand din 16 aprilie, vremea se va incalzi din nou si se vor inregistra 20...22 de grade. Dupa data de 19 aprilie nu sunt estimate variatii importante in regimul termic, inregistrandu-se intre 16 si 19 grade.In intervalul 13-14 aprilie, vor fi precipitatii in general moderate cantitativ (ploaie si trecator lapovita sau ninsoare). Ulterior, probabilitatea de ploaie va creste, in special dupa 20 aprilie.In perioada 14-15 aprilie valorile termice vor scadea accentuat, la inceput in nordul si in centrul regiunii, apoi si in sud, vremea devenind mult mai rece decat in mod obisnuit in aceasta perioada din an; in medie, maximele vor fi de 9...14 grade. Apoi vremea se va incalzi apreciabil, in data de 17 aprilie fiind 20...22 de grade. Ulterior, temperaturile vor scadea usor, dar in general se vor mentine apropiate de cele caracteristice in a doua jumatate a lunii aprilie, cu maxime de 14...17 grade.In data de 14 aprilie, pe arii extinse vor fi precipitatii sub forma de ploaie, iar in zona subcarpatica trecator si lapovita sau ninsoare. Ploi slabe, pe spatii mici, vor fi si in jurul datei de 18 aprilie, iar in cea de-a doua saptamana estimarile indica o probabilitate relativ ridicata de ploaie.Intervalul va debuta cu o vreme deosebit de calda, cu maxime termice de 18...20 de grade, dar va urma o perioada scurta, in jurul datei de 15 aprilie, cu temperaturi ce se vor situa sub cele normale pentru acea data, ziua urmand a se inregistra 11...14 grade. Ulterior, vremea va redeveni mult mai calda, cu temperaturi maxime de 17...20 de grade.In data de 14 aprilie se vor semnala ploi slabe si moderate cantitativ, mai ales averse si posibil descarcari electrice. Probabilitatea de ploaie va fi ridicata si in perioada 20-21 aprilie.Prima saptamana a intervalului de referinta va fi caracterizata de variatii termice importante; astfel, debutul perioadei va fi cu o vreme deosebit de calda, cu maxime in medie de 20...22 de grade. Va urma insa o racire de scurta durata, dar accentuata, cu valori in jurul datei de 15 aprilie, mult sub mediile multianuale ale datei. Ulterior, vremea va fi din nou in incalzire, spre un regim usor peste cel normal.Pentru a doua saptamana sunt estimate variatii termice mici de la o zi la alta, temperaturile urmand a fi in marea lor majoritate apropiate de cele obisnuite perioadei, cu 16...20 de grade ziua.In data de 14 aprilie vor fi precipitatii moderate cantitativ, ziua averse de ploaie si posibil descarcari electrice, iar seara si noaptea local si precipitatii mixte, in special in zona deluroasa. Apoi, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata dupa 20 aprilie.Prima saptamana va fi caracterizata de variatii termice importante; astfel, debutul perioadei va fi cu o vreme calda, cu maxime in medie de 17...22 de grade. Va urma insa o racire de scurta durata, dar semnificativa, cu valori in jurul datei de 15 aprilie mult sub mediile multianuale ale datei. Ulterior, vremea va fi din nou in incalzire, spre un regim usor peste cel normal. Pentru a doua saptamana se anunta maxime de 16...20 de grade ziua.In 14 aprilie vor fi precipitatii moderate cantitativ, ziua averse de ploaie, iar seara si noaptea local si precipitatii mixte, in special in zona deluroasa. Apoi, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata dupa 20 aprilie.Vremea va fi rece in perioada 14-15 aprilie, cu valori termice de 0...5 grade ziua. In celelalte zile ale primei saptamani vremea va fi relativ calda, cu maxime ale temperaturii aerului de 6...12 grade. Pentru a doua parte a intervalului de referinta estimarile indica un regim termic apropiat de cel normal in ultima decada a lunii aprilie, cu 4-8 grade ziua.In jurul datei de 14 aprilie precipitatiile, predominant ninsori, vor fi frecvente si moderate cantitativ. Probabilitatea pentru precipitatii va creste din nou dupa data de 20 aprilie.A.G.