40 de milioane de sclavi in lume. Germania e "bordelul Europei", iar majoritatea victimelor vin din Romania si Bulgaria

Prostitutia fortata, un fenomen deosebit de prezent si in Germania

Avertisment din partea Consiliului European

"Germania este bordelul Europei"

"Cati sclavi tineti?"

"Trebuie sa faci modele de afaceri neatractive"

Ziua internationala de comemorare a comertului cu sclavi si a abolirii acestuia

Ziare.

com

Conform Indicelui Global al Sclaviei intocmit de organizatia australiana "Walk Free Foundation", in intreaga lume traiesc in prezent mai mult de, 167.000 dintre ei in Germania, adica aproximativ 0,2% din populatia tarii.In timp ce sclavia istorica s-a bazat pe un raport de proprietate, recunoscut legal, al unor oameni fata de alti oameni, sclavia din zilele noastre este diferita.Dietmar Roller, director general al biroului german al organizatiei pentru drepturile omului "International Justice Mission" (IJM), explica: "Sclavia nu mai este legala, dar se manifesta cameleonic, continuand sa existe in secret".Potrivit IJM, o asemanare fundamentala intre sclavia de odinioara si forma ei moderna este ca, "din cauza amenintarilor, violentelor, constrangerilor de tot felul, a inselaciunii sau abuzului de putere, oamenii nu pot sa impiedice sau sa iasa dintr-o situatie in care sunt exploatati".Prin urmare, sclavia moderna este folosita ca termen generic pentru diferite forme de subjugare si exploatare, care cuprind traficul de fiinte umane, casatoriile fortate, robia si altele.Limitele a ceea ce poate si nu poate fi numit sclavie sunt adesea generoase.Acest lucru este valabil nu numai in tari precum Libia, Qatar sau Republica Democrata Congo, care ies in mod regulat in evidenta prin cazuri infioratoare de sclavie.In Europa, traficul de fiinte umane si munca silnica, dar mai ales traficul de fiinte umane este in crestere, a avertizat Consiliul Europei, nu mai departe de luna aprilie.Potrivit Oficiului Federal al Politiei Criminalistice (BKA), anul trecut in Germania sclavia moderna i-a afectat cu precadere pe migrantii din industria constructiilor si din sectorul alimentar.Aceste fenomene s-au manifestat si in gospodariile casnice, in zona de prelucrare a carnii, in agricultura sau transporturi. Dupa finalizarea a 11 anchete, autoritatile au stabilit la 180 numarul victimelor, majoritatea din Europa de Est.Mult mai raspandita in Republica Federala este exploatarea sexuala. "Germania este bordelul Europei", spune Dietmar Roller de la IJM, care vorbeste despre un numar mare de femei obligate sa se prostitueze.La acest capitol, potrivit BKA, in 2017 au existat 327 de cazuri si 500 de victime documentate.In timp ce munca fortata este mai probabil sa afecteze barbatii, majoritatea covarsitoare a victimelor exploatarii sexuale este formata din femei.In statisticile BKA, principalele tari de origine ale femeilor constranse la prostitutie sunt Bulgaria, Romania si apoi Germania. Politia a mentionat, de asemenea, o crestere semnificativa a victimelor nigeriene.Multe femei sunt inselate in mod perfid cu promisiunea desarta a unui loc de munca in Germania.Odata ajunse aici, ele sunt fortate sa practice prostitutia, fara a avea posibilitatea sa scape.Metoda "Loverboy" joaca un rol mare in atragerea fetelor. In acest proces, "pestii" insala femeile tinere, convingandu-le ca traiesc o autentica relatie de iubire si, pe fondul acestei dependente emotionale, le constrang sa se prostitueze.Adesea, "pestele" sustine ca ar fi inglodat in datorii si-o roaga pe fata sa-l ajute sa scape de ele.Potrivit lui Roller, in ultimii ani, a luat avant si un alt tip de exploatare sexuala, manifestata in spatiul virtual. "Clientii germani pot inchiria un copil in Filipine timp de aproximativ o ora, care apoi trebuie sa faca in fata camerei web ceea ce i se cere".Acest exemplu, precum si originea straina a multor victime din Germania, arata ca sclavia moderna nu se opreste la granitele nationale, ci este un fenomen global cu actori conectati la nivel mondial.Acum doi ani, economistul Evi Hartmann a starnit controverse cu cartea sa "Cati sclavi tineti?". Prin comportamentul sau de consum, fiecare german de conditie medie detine, indirect, aproximativ 60 de sclavi - afirma teza lui Hartmann.Roller explica: "Prin achizitionarea de imbracaminte sau produse care contin resurse din zonele de conflict, eu promovez conditii de munca asemanatoare sclaviei in alte parti ale lumii".La fel se intampla si cand cumparam unele alimente, de pilda peste care provine din Thailanda, tara unde munca fortata pe vasele de pescuit este larg rapandita.Cand vorbim despre sclavia moderna, nu trebuie uitat ca in special minorii risca sa cada prada unor astfel de structuri, chiar si in Germania.Recent, a iesit la iveala scandalul din Staufen, care a socat Germania. Un cuplu si-a violat mai bine de doi ani fiul, astazi in varsta de zece ani, oferindu-l si altor pedofili in schimbul unor sume de bani.De asemenea, in ultimii ani, autoritatiile consemneaza tot mai multe casatorii fortate. In fiecare an, politia din Germania inregistreaza intre 50 si 60 de cazuri.In toate zonele sclaviei moderne, poate fi presupusa existenta unor cifre subterane. "Cu atat mai mult, trebuie sa combatem energic astfel de structuri", spune Roller, apreciind ca si in Germania mai este un drum lung de parcurs in acest sens.Cu toate acestea, IJM este deosebit de activ in alte zone ale lumii, cum ar fi Asia sau Africa, unde sclavia moderna este mai raspandita si oamenii nu au acces la sisteme juridice. "In mare parte, este vorba de bani", spune Roller, "deci trebuie sa faci modelele de afaceri neatractive pentru cei care le practica".De exemplu, IJM instruieste politia filipineza in combaterea prostitutiei infantile, ii aduce pe infractori in fata justitiei, dand probabil o lovitura si unui german, care isi domoleste astfel inclinatia pedofila fata de copiii filipinezi, abuzati pe Internet.Se petrece anual pe 23 sugust, incepand din 1998, cu scopul de a constientiza intreaga lume de tragedia comertului cu sclavi."Ignoranta sau ascunderea unor evenimente istorice majore constituie un obstacol in calea intelegerii reciproce, a reconcilierii si a cooperarii intre popoare", arata UNESCO pe pagina dedicata evenimentului.