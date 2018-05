Bordel clandestin cu fete din Calarasi descoperit de politie la Rotterdam. Marturia unui proxenet: Am disperat-o cu bataia!

Povestea unui "lover boy"

"Prostituatele trebuie sa aiba firma!"

Investitie in site-uri de anunturi

"Am disperat-o cu bataia!"

Cum se imparteau banii

Ziare.

com

Atunci cand politia olandeza a ajuns intr-un imobil de pe strada Zuidhoehk din Rotterdam a dat peste 9 persoane din Calarasi. Era vorba de o casa inchiriata de un cuplu de romani, Simion Cornel, zis Mihai, si iubita acestuia, Mihaela Tarabasanu.Printre locatari erau mai multe fete tinere, care au fugit de saracie din judetul lor si au cazut in plasa proxenetilor.Proxenetii le facusera mai multe site-uri, in care fetele apareau in ipostaze ispititoare. Aveau fotografii cu fetele, serviciile pe care le ofereau si pretul solicitat pentru fiecare serviciu, precum si informatia daca prestau activitatile atat la domiciliul clientului, cat si la locatia lor. Dar nu stiau ca Internetul era supravegheat de politisti.Detaliile despre acest caz apar intr-o ancheta a procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) privind constituirea unui grup infractional organizat, traficul de persoane si proxenetism. Patru persoane au fost arestate de magistrati in acest caz.Descinderea politistilor olandezi este povestita la telefon mamei sale de unul dintre romanii care erau in casa la momentul respectiv.Cosmin Valentin Avram avea in grupare rolul de "lover boy" si se ocupa de recrutarea tinerelor. Fetele ajungeau sa se prostitueze din dragoste pentru el."Il iubeam pe Cosmin in acel moment. Discutasem ca, din banii pe care urma sa ii castig din practicarea prostitutiei, sa ne cumparam o casa si sa ne mutam impreuna", a povestit, la DIICOT, una din tinerele prostituate.In discutia telefonica, Cosmin Valentin Avram povestea mamei sale cum a decurs razia politistilor olandezi. "Au fost, au intrat aia peste noi, ne-au controlat de... de toate, de buletine, de d'alea, de intrebari, ne-a pus translator, ne-a pus d'alea!... Le-a intrebat p'alea:?, daca alea zicea:, direct, zang, la zdup, nu stiu cate zile, te judeca dupa 15 ani asa si te judeca si crapai!", povestea Avram.Tanarul povestea si care era situatia in Olanda: "Daca esti proxenet... de-aia e legal la ei! E legal, e legal, da' prostituatele trebuie sa aiba firma!".Razia politiei olandeze la bordelul clandestin i-a facut pe romani sa se gandeasca la o noua strategie. Fetele se duceau la hotel cu clientii. Era mai scump, dar mai sigur pentru afacere."Stam pa hotel aicea si cu asta basta, esti mai sigur, te da afara, vine garda, te da afara, te duci te-ai mutat pa alt hotel si pa. Cu ce dai mai mult aicea, dai trei sute cincizeci de euro pa saptamana", si-a facut calculele unul dintre proxeneti.A fost momentul in care intrega afacere din Rotterdam a fost regandita. Investitia ar fi trebuit facuta in promovare pe online."Ca toti baietii, toti baietii, are d-alde zece site-uri, si zece site-uri facute bomba si d-asta! Si io stau cu unu, deci aia e, aia intri pa prima pagina ei are un site, pa a doua pagina are un alt site! Deci pa fiecare pagina, pan la a zecea pagina, ei are cate o femeie pa site!""Trei mii! Si cu cinci, sase site-uri stii cum faci? Ce ai ma, esti nebun? Sa faci tu site-urile alea cum trebuie si gandite si socotite...Numai cu cururi, cu tate, si cu nebunii, ai inteles? Si tu-mi trimiti doar fotocecurile-lea, imi trimiti cu, de la trei brunete, patru brunete, cate poti sa faci, ca fac doua intr-o zi si doua intr-o zi, ai inteles? Ca nu pot sa le fac toate in aceeasi zi!".Potrivit anchetatorilor de la DIICOT, reteaua l-ar fi folosit pe Cosmin Valentin Avram sa recruteze tinere dornice sa se prostitueze. In momentul in care ajungeau in Olanda, unele din fete isi dadeau seama ca este vorba de o capcan si voiau sa se intoarca in tara.Atunci, proxenetii treceau la masuri dure impotriva lor, potrivit propriilor marturii, dar si declaratiile date de fete in fata procurorilor.In discutiile telefonice, Cosmin Valentin Avram arata ce le facea acestora: "am disperat-o cu bataia!", "s-a umflat organele in ea, cat am batut-o! Poate moare dracu!", "asa merita zdrentele! Asa merita zdrentele!".Banii obtinuti din practicarea prostitutiei erau impartiti intre toate persoanele implicate in activitate. Din banii castigati era platita chiria, mancarea si alte cheltuieli cu casa, restul banilor fiind impartiti intre fetele care practicau prostitutia si proxeneti.Doi dintre inculpatii din dosar, Mihaela Tarabasanu si Cornel Simion, zis Mihai, tineau in Olanda si un carnetel in care notau numerele de telefon ale clientilor considerati neseriosi.