Ca niste gaini in cusca: Romance prostituate in Germania

Intr-o noapte obisnuita, se culca cu zece sau doisprezece, uneori chiar si cu 14 barbati. Rezista pana la 3 dimineata, nu mai mult, povesteste femeia, pe care clientii o numeau Iulia.Alte femei isi luau puterea din alcool sau din droguri, deseori cocaina, marijuana, pentru a rezista intreaga noapte si a face fata exigentelor. Deutsche Welle nu poate verifica povestea Iuliei, dar ea coincide cu declaratiile asistentilor sociali si ale Politiei, care cunosc situatia prostitutiei din Germania.In plus, Iulia ne-a prezentat fotografii din perioada in care era prostituata. Nu vrea sa le faca publice si nici sa isi dezvaluie adevaratul nume.Romanca de 30 de ani si-a vandut corpul timp de un deceniu, ba pe centura, ba in locuinte private, ba in bordeluri si baruri din Elvetia, Franta, Grecia si in final in Germania. Pana pe data de 10 martie, pe care si-o aminteste exact: "Clientul mi-a oferit 100 euro pe ora, ceea ce era o suma obisnuita, dupa care m-am oprit".S-a retras din acest business, a incetat sa se prostitueze si sa-si faca griji interminabile ca nu va gasi destui clienti pentru a plati chiria la bordel. Trebuia sa plateasca 130 euro pe noapte pentru camera in care si locuia. Suma de 130 euro trebuia platita, indiferent de cum i-ar fi mers ziua, adica 4.000 euro pe luna.Odata cu incetarea acestei munci, a lasat in urma noptile lungi si zilele scurte, zambetul fals si buna-dispozitie jucata. In jurul varstei de 20 de ani, cand s-a hotarat sa mearga pe acest drum, se gandea ea ca nu ii va fi usor. In realitate, a fost mult mai greu decat isi imagina.Pe telefonul ei mobil are poze vechi si usor neclare cu o femeie intr-un gang cu lumina puternica, purtand pantofi cu tocuri foarte inalte si bikini. Pozeaza cu buzele tuguiate in fata camerei foto, are parul vopsit blond deschis. De ce pastreaza aceste poze nu mai stie nici Iulia exact."Aici eram inca tanara", povesteste, aproape scuzandu-se. S-a hotarat sa o ia pe drumul prostitutiei, pentru ca voia sa ofere copiilor ei "o viata mai buna". A nascut primul fiu la varsta de 14 ani, parasind scoala de timpuriu. Femeia din poze nu mai are mare legatura cu cea care se afla pe canapeaua unui centru de consiliere pentru prostituate de la Stuttgart, machiata decent si imbracata, intr-o zi torida de mai, intr-o camasa in carouri inchisa pana la gat.Povesteste, rational si linistit, despre perioada in care a lucrat ca prostituata si despre decizia de a pune capat acestui job: spune ca s-a gandit mult si a lucrat intens cu sine si cu optiunea sa. Decisiv a fost momentul cand si-a dat seama ca, desi si-a vandut corpul noapte de noapte, nu a reusit sa puna deoparte niciun ban, pentru ea sau pentru cei doi copii.Ne relateaza despre atacuri de panica ce ii domina existenta zi de zi. Uneori, este nevoita sa ia medicamente impotriva anxietatii, pentru a putea dormi.Atacuri de panica, depresie si probleme cu somnul: Sabine Constabel este familiarizata cu simptomele femeilor care vin la ea. Constabel este presedintele asociatiei "Sisters", care ofera ajutor fostelor prostituate. "Sisters" le finanteaza traiul de zi cu zi, pana cand reusesc sa devina independente financiar.Pentru ca femeile ca Iulia nu primesc ajutor social de la stat, avand in vedere ca nu au platit niciodata taxe si impozite. "In cel mai bun caz, primesc un bilet pentru a se intoarce acasa", spune Constabel.Pentru aceasta femeie plina de energie, orice forma de prostitutie este un viol. Cuvantul apare des in discutiile cu ea. Este de parere ca acest business transforma femeile intr-o marfa, intr-un "gunoi".Constabel si asociatia ei pledeaza pentru incriminarea prostitutiei. Pentru ca, spune ea, prostitutie de bunavoie nu exista.O parere controversata: alte organizatii, care ofera sprijin fostelor prostituate, vad o diferenta clara intre prostitutia silita si cea practicata de bunavoie. La fel spune si legea: prostitutia este recunoscuta ca meserie in Germania din anul 2002, ceea ce inseamna ca vanzatoarele de sex se pot inregistra la Finante si pot obtine asigurari sociale. Insa prea putine fac acest lucru.O lege intrata in vigoare in 2017 prevede controale mai aspre ale prostituatelor si bordelurilor.Clar este ca oferta de femei, dispuse sa isi vanda corpul, nu scade. De indata ce o prostituata paraseste bordelul cu ajutorul unor organizatii ca "Sisters", camera ei este ocupata de catre alta: "Este groaznic. Orice loc liber se ocupa imediat de o alta femeie".Constabel crede ca motivul principal pentru care se ajunge la aceasta situatie este starea economica precara din statele din care provin aceste femei.Cele mai multe, din Europa de Est.Nu se stie exact cate femei se prostitueaza in Germania. Zeci de mii, se spune ca poate chiar pana la 400.000. Nu exista cifre oficiale. Abia la mijlocul anului 2017, guvernul federal a hotarat sa realizeze statistici pe aceasta tema.Un singur lucru este cert: cele mai multe femei sunt originare din Europa de Est, mai ales din Bulgaria si Romania, cele mai sarace tari din UE. Castigul mediu net in Romania, conform datelor livrate de Comisia Europeana, era, in noiembrie 2016, de 480 euro, diferentele fiind uriase de la regiune la regiune.Dar exista si prostituate din Africa.Iulia, care inainte de a deveni prostituata lucra ca femeie de serviciu, povesteste ca a trimis mai multi bani acasa decat ar fi putut sa castige vreodata in Romania. Si da, a avut si momente fericite: atunci cand, dupa primele luni de activitate in prostitutie, adunase destui bani incat sa mearga cu cei doi fii si cu mama ei la mare, in Grecia; pentru prima data in viata ei.Dupa-amiaza tarziu, reclamele de pe fatadele caselor aflate pe strazile inguste din cartierul Leonhard, din Stuttgart, care noaptea sunt luminate si colorate puternic in portocaliu si roz, sunt inca stinse. Colturile strazilor, la care peste numai cateva ore se vor afla grupuri de barbati si cateva femei imbracate in pantaloni mulati roz, sunt inca goale. Un singur barbat, cu bratele tatuate, se sprijina pe o usa, urmarind cu atentie trecatorii.Este foarte posibil ca barbatul sa faca parte din ceea ce Wolfgang Fink, de la Oficiul de Criminalistica al landului Baden-Wurttemberg, cunoaste foarte bine: barbati, ale caror nume sunt tatuate cu litere mari si groase pe pieptul sau pe spatele prostituatelor, de parca ar fi bunurile lor.Deseori, cei care baga femeile in bordeluri sunt rockerii gruparilor anarhiste "Hells Angels" sau "United Tribuns". Bordeluri, care pentru Fink nu sunt altceva decat niste custi pentru gaini: femeile traiesc acolo mereu cu lumina artificiala. Si, de multe ori, nici nu stiu daca afara e soare sau ploua."Abia daca ies afara. Deseori habar nu au in ce anotimp suntem, lucru pe care l-am realizat in timpul audierilor". Uneori, povesteste comisarul, tocmai unchii sau fratii acestor femei le silesc la prostitutie.Din discutie se poate simti furia lui Fink pentru acesti barbati, care deseori le promit fetelor initial iubire, apoi incep sa le bata pentru a castiga supunere si uneori le brutalizeaza pana la moarte.Chiar si cand se ajunge la proces, detin un control atat de puternic asupra femeilor incat acestea nu au curajul sa ii denunte. Iar fara declaratiile lor procesul nu mai are niciun rost.In cei zece ani de cand Fink lucreaza in domeniul crimei organizate in landul Baden-Wurttemberg, s-a ajuns la condamnari in mai putin de 10% din cazuri. Uneori, e nevoie de un simplu gest al proxenetilor si femeile amutesc in fata judecatorilor.O alta problema este ca afacerea se muta tot mai mult pe Internet, lucru care ingreuneaza investigatiile. De fapt, nu este atributia lui Fink sa se gandeasca la solutii, dar totusi o face: spune ca aceste femei sunt atat de tinere, incat nu au discernamantul necesar alegerii acestei meserii.Prostitutia este permisa de la 18 ani in Germania, dar Fink pledeaza pentru ridicarea varstei. Nu crede ca prostitutia ar trebui interzisa prin lege, dar considera ca femeile ar trebui sa aiba parte de banii pe care ii castiga.Iulia sustine ca nu a avut niciodata un proxenet. Ar fi o mare exceptie in randul prostituatelor imigrante. Fink spune ca "sa vii aici de una singura si sa te prostituezi din convingere este practic imposibil".Chiar si la intrebari repetate, Iulia da acelasi raspuns: nu a avut niciodata un proxenet. In acest fel, a putut sa tina banii pentru ea si pentru copiii sai. Povesteste ca, in afara de cateva exceptii, nu s-a confruntat cu violenta.Daca ar putea sa dea timpul inapoi, ar face altfel. Ii place sa fie un om obisnuit. Repeta cuvantul "obisnuit" des, povestind cum si-a aruncat vechile haine in care lucra si si-a cumparat o bluza fara decolteu, o fusta lunga, pantofi fara toc, "lucruri obisnuite".Se simte bine asa. Spera ca, in curand, postul de femeie de serviciu cu jumatate de norma sa devina unul full time, ca sa-si poata plati locuinta si sa-si aduca copiii in Germania. Iulia are si planuri: vrea sa urmeze un curs de germana si o scoala profesionala.Si poate, cu putin noroc, va gasi si un barbat, care sa o iubeasca asa cum e, sopteste zambind modest.