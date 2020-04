Drama fetelor fortate sa se prostitueze de catre interlopul Boxerul, implicat in luptele de strada din Piata Constitutiei

Foloseau metoda "loverboy"

Alte doua fete nu au precizat inca un cuantum al daunelor pe care-l solicita, dar vor face acest lucru in timpul procesului.Saptamana trecuta, 15 membri ai acestei grupari au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT, fiind acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism.Este vorba de interlopul implicat in luptele de strada din Piata Constitutiei, in fata Palatului Parlamentului si in apropierea unor institutii de forta: Parchetul General, Ministerul Justitiei, SRI si Politia Locala Bucuresti. Miza razboiului era exploatarea sexuala a unei fete.Pe 29 septembrie, oamenii condusi de "Ionut Boxerul" au fost depasiti numeric de interlopii condusi de Alex Barbaro, cel care controleaza o zona din cartierul Tei-Doamna Ghica (Sectorul 2), si au fost pusi pe fuga. Unul dintre soldatii clanului Mirea, Ion Ban zis Doctorul, a murit ca urmare a loviturilor primite.E vorba de o retea specializata in trafic de persoane si proxenetism din comuna Clejani (Giurgiu), care-si intinsese tentaculele in Bucuresti si in mai multe judete din Moldova.Oamenii lui "Ionut Boxerul" s-ar fi specializat in racolarea unor tinere, care proveneau din familii sarace sau care aveau o educatie precara, pe care le transportau in Germania unde le obligau sa se prostitueze.O parte din tinere erau racolate prin metoda "loverboy", cea in care tanara era amagita de proxenet cu o relatie de lunga durata. Ea accepta sa se prostitueze sub promisiunea ca se vor casatori, iar banii erau necesari pentru a construi un viitor impreuna, pentru a cumpara un apartament si pentru a strange economii cand se vor intoarce in Romania.Pentru intimidarea acestora, gruparea infractionala utiliza arme de foc, dar si arme albe, deseori aplicandu-le corectii fizice, atunci cand victimele nu respectau indicatiile primite," acuza DIICOT.Potrivit datelor din rechizitoriul procurorilor DIICOT, membrii gruparii lui "Ionut Boxerul" au avut mai multe discutii despre scandalul din Piata Constitutiei.Ei erau ingrijorati cu privire la aspectele cunoscute de autoritati si se informau permanent prin intermediul reportajelor prezentate la diferite televiziuni/articole de presa.Conform documentului citat, banii obtinuti din desfasurarea activitatilor infractionale erau cheltuiti pe teritoriul Germaniei pentru inchirierea spatiilor unde se practica prostitutia si pentru nevoile curente ale membrilor gruparii infractionale, insa o mare parte dintre acestia au fost transferati in Romania fie direct, la purtator, fie prin intermediul serviciilor bancare de transfer financiar."Mirea Ionut obisnuia totodata sa investeasca o parte din bani in achizitionarea de bijuterii din aur cu gramaje consistente si aducerea acestora in tara, pentru ca veniturile ilicite sa fie protejate de eventuale controale ale autoritatilor germane sau romanesti.," acuza procurorii.Pe 15 octombrie, cand DIICOT a facut primele perchezitii in acest caz, la locuinta lui Ion Mirea au fost gasite mai multe bijuterii si suma de 87.470 de lei.Principala afacere a gruparii era proxenetismul. Ionut Mirea ar fi inchiriat o vila cocheta in Hamburg, care avea doua etaje, destinata exclusiv practicarii prostitutiei.Interlopul ar fi negociat cu proprietarul imobilului sa locuiasca la parter pentru a putea, in caz de urgenta, respectiv de efectuare a unor controale inopinate ale Politiei, sa paraseasca fara a fi depistat casa, prin curtea din spate.Probabil cel mai socant caz din acest dosar este al unei tinere, gravide in luna a 5-a, pentru care medicii au refuzat sa faca operatia de avort. Potrivit marturiilor, membrii gruparii au decis sa faca o intrerupere de sarcina.Fata a fost internata la Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si a beneficiat de servicii medicale cu ajutorul unui angajat al unei firme de paza responsabile de securitatea unitatii medicale.Intrucat medicii le-au explicat ca sarcina este avansata si nu se mai poate proceda la intreruperea ei, doua dintre membrele gruparii au procurat medicamente pentru producerea unui avort.Sarcina a fost oprita din evolutie si s-a produs eliminarea fatului. Ulterior, tanara a fost transportata in Germania, unde a continuat sa se prostitueze.