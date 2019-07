Drama zecilor de tinere din Caracal care au cazut in capcana interlopilor si au fost fortate sa se prostitueze

Recrutate pentru Europa de Vest

Cazul din 2014: 13 tinere inchise intr-un apartament

Condamnari grele: liderul a luat 20 de ani

Eleve pentru cluburile din Benidorm

Clanul Gosol din Corabia

Elevele santajate

Gruparile interlope din Craiova (Dolj) si Slatina (Olt) au recrutat din Caracal, capitala regiunii Romanati (Olt), mai multe tinere pe care le-au trimis sa se prostitueze in strainatate. De asemenea, cateva clanuri locale au fortat fetele sa se prostitueze in oras.Uciderea celor doua adolescente in Caracal, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a readus in atentia mass-media aceste cazuri.Surse din randul organelor de ordine au explicat pentruca in Caracal opereaza atat grupari interlope locale, dar si factiuni care tin de clanuri din Craiova.De altfel, la sfarsitul lunii martie 2019, tocmai cand se simteau de-ai casei, 9 membri ai clanului craiovean Cimino s-au batut cu agentii de paza ai unui club din Caracal. In urma scandalului, procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor.Cel mai recent caz mediatizat este din aprilie 2019, atunci cand procurorii DIICOT au facut 34 de perchezitii in Caracal si comunele Traian, Redea, Draghiceni, Farcasele si Tia Mare, din judetul Olt, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, santaj si camatarie.Sapte persoane ar fi constituit, la Caracal, un grup infractional organizat care avea drept scop principal acordarea de bani cu camata, cu dobanzi intre 20% si 100%, precum si impunerea unor taxe de protectie.Membrii gruparii sunt suspectati si ca "ar fi recrutat mai multe persoane pe care le-ar fi transportat in Germania, Anglia si Italia, unde le-ar fi exploatat sexual prin obligarea la practicarea prostitutiei".Un politist era implicat in acest caz."Este un dosar in lucru", a declarat marti seful DIICOT, Felix Banila.Cel mai socant dosar a fost insa deschis in septembrie 2014 si viza o grupare formata din 7 persoane, specializata in recrutarea de persoane de sex feminin in scopul exploatarii lor sexuale, prin folosirea de violente, amenintari, induceri in eroare, lipsire de libertate.", anunta DIICOT.Fetele erau permanent batute si amenintate cu moartea daca refuzau sa se prostitueze.Potrivit interceptarilor din dosar, tinerele erau denumite de interlopi "strigoaice", "piese" sau "combinatii".Decizia definitiva in acest dosar a venit dupa 3 ani de procese. Liderul clanului, Gerald Mirel Toila, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare.O pedeapsa mare a luat si femeia care si-a traficat fiicele gemene, aceasta avand de executat 15 ani. In acelasi dosar au primit pedepse si cativa dintre clientii fetelor exploatate sexual.," au explicat victimele. Doua dintre fete au reusit sa plece, la un moment dat, si au dat declaratii impotriva liderului gruparii.," explica judecatorii.Potrivit magistratilor care au judecat acest caz, Toila a lipsit de libertate in mod ilegal o tanara si, prin folosirea de violente si amenintari, a obligat-o sa practice prostitutia timp de circa 4 saptamani, cu 5-6 barbati zilnic",".Judecatorii arata ca faptele de care au fost gasiti vinovati cei implicati in acest caz "".Dupa analizarea interceparilor din acest caz, judecatorii au concluzionat ca "".Tot in 2014, DIICOT a deschis o ancheta care viza o grupare din Caracal care era formata din sase persoane banuite de comiterea infractiunilor de trafic de persoane si constituire de grup infractional organizat.Principala activitate: recrutarea de tinere si minore din Caracal si localitatile apropiate in scopul exploatarii lor sexuale in localitatea spaniola Benidorm.Conform probelor, membrii gruparii promiteau tinerelor obtinerea unor locuri de munca bine remunerate, le transportau in Spania, unde le deposedau de actele de identitate si de telefoanele mobile, apoi - prin folosirea de violente si amenintari - le exploatau sexual, prin plasarea ca "prostituate la strada", incasand sumele de bani obtinute din aceste activitati.Din probele administrate in dosar rezulta ca numai de pe urma a doua tinere - eleve ale unui colegiu din Caracal - pe care membrii gruparii le-au recrutat in aprilie 2011 si le-au obligat sa intretina raporturi sexuale cu peste 20 de barbati, zilnic, timp de patru luni - gruparea a castigat suma de 170.000 de euro.," se lauda unul dintre proxeneti.In final, membrii gruparii au primit condamnari intre 4 si 6 ani de inchisoare.Potrivit documentelor studiate de Ziare.com, mai multe fete din Caracal apar ca victime in dosarul clanului Gosol din Corabia, condus de Florin Gosol.De altfel, astfel de cazuri, ale unor tinere originare din satele din regiunea Romanati, care au fost racolate prin diferite metode de proxeneti din Olt, sunt frecvent intalnite ca victime in dosarele DIICOT.Clanul a racolat de pe raza judetelor Olt, Dolj si Teleorman peste 30 de persoane, femei si minore, pe care le-ar fi transportat in Spania, Franta, Italia si Germania.Ajunse acolo, victimele traficantilor erau obligate sa practice prostitutia in diferite cluburi de noapte, sumele de bani obtinute (peste 500.000 de euro) fiind trimise altor membri ai gruparii, prin servicii de transfer bancar international.Florin Gosol a fost condamnat in acest caz la 8 ani de inchisoare.Unul dintre cele mai cunoscute dosare de trafic de persoane din Caracal a explodat in 2012. Zeci de eleve de liceu din Caracal, o parte dintre ele minore, au fost fortate sa se prostitueze de o grupare de proxeneti, intre care se numara si un ofiter de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (Olt).Ancheta inceputa de politisti in acest caz a scos la iveala faptul ca intre clientii fetelor se numarau oameni de afaceri romani, militari americani incartiruiti la baza de la Deveselu, unde sunt amplasate elemente ale scutului antiracheta, si cetateni austrieci, care se aflau in judetul Olt pentru lucrari hidrotehnice.Cazul a fost finalizat in 2017, prin condamnari.Acest dosar a fost readus in atentia opiniei publice de publicatia locala Gazeta Noua, in momentul deschiderii anchetei privindu-l pe Gheorghe Dinca, si a fost preluat imediat de propaganda rusa oficiala, prin versiunea in limba romana a site-ului Sputnik, finantat de Kremlin, care a titrat: "Presupusul criminal, suspect de trafic de persoane pentru soldatii NATO de la Deveselu". Informatia falsa a fost preluata si de alte publicatii si televiziuni.Chestionat daca exista vreo legatura cu dosarul deschis la Caracal in 2012 de DIICOT cu privire la trafic de persoane, procurorul-sef Felix Banila a spus marti ca "", adaugand ca acel dosar este trimis in instanta.