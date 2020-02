Galati: Un barbat si fiii lui, retinuti dupa ce au obligat mai multe tinere sa se prostitueze

Ziare.

Cei trei barbati din Galati, tatal si cei doi fii ai acestuia, au fost retinuti pentru 24 de ore pentru ca ar fi constituit un grup infractional care s-a ocupat cu racolarea, transportul si adapostirea a sase tinere, patru majore si doua minore, pe care le-au exploatat, obligandu-le sa se prostitueze in Romania si in Spania.De asemenea, cei trei si-ar fi trimis inclusiv concubinele sa se prostitueze.Cei trei au fost retinuti la finalul a sase perchezitii desfasurate, joi, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciului Teritorial Galati impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati."In urma perchezitiilor, au fost identificate si ridicate atat bunuri care servesc la intregirea probatoriului administrat in cauza (telefoane mobile, cartele telefonice, formulare de transfer monetar, etc), bunuri care au fost utilizate la comiterea infractiunilor cat si bunuri care au fost achizitionate cu sume provenite din activitatile infractionale (doua autovehicule de lux in valoare de aproximativ 170 de mii de euro, trei imobile, suma de 50.000 euro cash)", se arata intr-un comunicat al DIICOT.Concomitent, in cadrul cooperarii judiciare internationale, lucratorii din cadrul Corpului National de Politie au efectuat, pe teritoriul Spaniei, o perchezitie domiciliara, fiind vizat un membru al gruparii infractionale.In cursul zilei de vineri, cei trei inculpati vor fi prezentati Tribunalului Galati cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.