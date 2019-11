O retea de proxeneti romani a fost anihilata in Marea Britanie: Cum erau pacalite tinerele romance si ce rol aveau soferii

Soferii, membri de incredere ai gruparii

Ziare.

com

Cercetarile sunt efectuate fata de mai multi suspecti, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si proxenetism, conform unui comunicat de presa al DIICOT remisAstfel, au avut loc 5 perchezitii in Romania, in judetele Giurgiu, Ilfov si Constanta, dar si 6 perchezitii in Marea Britanie, in localitatile Londra, Newcastle, Stoke-on-Trent si Norwich."In fapt s-a retinut ca, in perioada iunie-august 2017, pe teritoriul Marii Britanii, pe raza localitatii Ilford, la initiativa a trei suspecti, a fost constituita o grupare infractionala organizata, care a actionat coordonat in scopul comiterii infractiunilor de proxenetism si trafic de persoane.Pe parcursul timpului, gruparea infractionala a suferit diferite modificari, prin aderarea unor noi membri sau plecarea unora dintre acestia. Totodata, in perioada 2018-2019, activitatea infractionala, care continua si in prezent, s-a desfasurat in diferite regiuni, pe teritoriul Marii Britanii", transmit procurorii.Potrivit sursei citate, este vorba de mai multe tinere, de nationalitate romana, care provin in special din mediul rural, din familii fara posibilitati materiale. Ele au fost racolate de membrii gruparii, in special prin intermediul metodei"Dupa racolare, tinerelor li s-a asigurat transportul, in special cu avionul, din locatia unde se afla in acel moment, in Romania sau in alt stat, pana in Marea Britanie, pe numele acestora fiind achizitionate de catre lideri sau alti membri ai gruparii bilete de calatorie.La destinatia din Marea Britanie, de regula la aeroport, tinerele erau asteptate de catre membrii gruparii cu un autoturism si transportate spre locurile de cazare inchiriate in prealabil de liderul gruparii.In imobilele inchiriate pe teritoriul Marii Britanii, de regula, tinerele au locuit impreuna cu liderii si ceilalti membri ai gruparii infractionale", mai precizeaza documentul.Dupa cercetari, procurorii DIICOT au stabilit ca liderii gruparii au coordonat intreaga activitate infractionala. Ei s-au ocupat de:- inchirierea caselor unde au locuit atat membrii gruparii cat si tinerele,- achizitionarea biletelor de avion necesare calatoriei victimelor spre Marea Britanie,- asteptarea acestora la aeroport,- transportarea spre locurile de cazare,- colectarea si distribuirea sumelor de bani obtinute din practicarea de servicii sexuale,- postarea anunturilor pe diferite site-uri pentru adulti,- indrumarea soferilor,- supravegherea persoanelor vatamate.Sursa citata mai arata ca, pentru ca activitatea infractionala sa fie greu de depistat, tinerele prestau servicii sexuale la domiciliul clientului sau la un hotel, si nu in locul de cazare."S-a remarcat faptul ca serviciile sexuale erau oferite cu preponderenta clientilor care se aflau in alta localitate decat cea in care locuiau membrii gruparii infractionale impreuna cu tinerele", conform comunicatului.Procurorii mai arata ca soferii erau membri de incredere ai gruparii infractionale, de regula dintre cei care aveau si o relatie cu persoana vatamata ce practica activitati de prostitutie in favoarea gruparii:"Pentru transportul efectuat, suspectii incasau un procent anume stabilit din banii obtinuti in urma serviciilor sexuale prestate de tinerele pentru care au asigurat transportul.In ceea ce priveste tinerele care ajungeau in Marea Britanie, singure sau insotite de persoana care le-a racolat, soferii se deplasau pana in locatia stabilita, de regula la un aeroport, daca transportul era asigurat pe calea aerului, pentru preluarea acestora si transportarea in localitatea unde liderii gruparii au inchiriat in acel moment o locuinta.Totodata, dupa indicatiile liderilor, soferii aveau rolul de a prelua tinerele din locurile de cazare, a le transporta in locatiile solicitate de clienti, in scopul intretinerii de relatii sexuale contra cost si de a le astepta cat timp este necesar.In cazul in care plata serviciilor sexuale prestate se realiza in numerar, soferii aveau rolul de a lua de la tinere sumele obtinute in urma activitatilor de prostitutie prestate iar la destinatie banii erau predati de catre soferi liderilor gruparii infractionale".A.D.La sediul DIICOT au fost adusi pentru audieri 5 suspecti, iar alte 8 persoane au fost retinute de autoritatile din Marea Britanie.