O romanca a fost rapita, drogata si vanduta in Italia de un barbat cunoscut pe Facebook

Ziare.

com

Cosmarul tinerei a inceput in octombrie, cand s-a intalnit cu un barbat cunoscut pe Facebook si care i-a pus ceva in bautura, a rapit-o si a dus-o in Italia, unde a obligat-o sa se prostitueze, arata RaiNews Dupa 10 zile, barbatul a vandut-o pentru 3.200 de euro unui alt roman de 37 de ani, care a exploatat-o in continuare.Aceasta era tinuta intr-un apartament din Roma si era supravegheata de complicele barbatului, o alta prostituata.Tanara de 24 de ani a reusit sa fuga, cand cei doi nu erau acasa si a cerut ajutorul politiei.Atat barbatul de 37 de ani, cat si cea care o tinea pe fata captiva in apartament au fost arestati pe aeroportul Fiumicino din Roma.A.G.