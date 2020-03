Ororile din timpul crizei coronavirusului: Povestea tinerei de 23 de ani care a fost santajata sa se prostitueze, desi are HIV

Cine este victima traficata

In spatele infractiunilor descrise tehnic de Codul Penal era insa o drama fara precedent. Cei trei erau cercetati pentru ca ar fi obligat o tanara de 23 de ani, purtatoare a virusului HIV, sa se prostitueze, in diferite locatii de pe raza judetului Salaj, dar si in mai multe orase din tara: Bistrita, Zalau, Drobeta Turnu Severin, Bacau si Buzau.In interceptarile telefonice, fata ii spunea mamei sale ca are febra si ca are dureri musculare, afirmand ca "poate am coronavirus".Bucurestenii Marius Romeo Pavel, Mirela Mihaela Pavel si Elena Bianca Pavel au fost arestati pentru 30 de zile de judecatorii Tribunalului Salaj (16 martie), iar Curtea de Apel Oradea (24 martie) le-a respins contestatia.Victima celor trei persoane intrase in contact cu multi barbati intr-un interval foarte scurt de timp. Asa ca procurorii DIICOT au solicitat sprijinul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Salaj, care impreuna cu medicii Spitalului Judetean de Urgenta Zalau au hotarat trimiterea acesteia, pentru o perioada de 14 zile, intr-un centru de carantina, perioada in care i se vor efectua si o serie de analize medicale specifice persoanelor infectate cu virusul HIV.Anchetatorii au facut apel la persoanele care stiu ca ar fi apelat la serviciile tinerei de 23 de ani sa contacteze DIICOT Salaj si sa efectueze de urgenta analize pentru a stabili daca au fost sau nu infectate cu virusul HIV.Si, totusi, cum a ajuns tanara de 23 de ani, "Ana"), sub controlul celor trei? Fisa psihologica a tinerei care a ajuns pe masa magistratilor dezvaluie ca aceasta are un intelect la limita si un nivel de intelegere mediu, fara tulburari cognitive.Potrivit datelor medicale, "Ana" este inregistrata ca fiind diagnosticata cu virusul HIV din 18 mai 2018 si, pana in prezent, nu a respectat indicatiile medicale de dispensarizare si tratament, in plus, a pus in pericol sanatatea a numeroase persoane prin intretinerea de relatii sexuale neprotejate cu acestea.Sotul acesteia are 26 de ani si este in prezent incarcerat. Si el are HIV, hepatita C si TBC. Ana are 4 copii: doi dintre acestia, in varsta de 5 si 2 ani, sunt in plasament si netestati HIV, al treilea copil, o fetita de 1 an si 2 luni, este infectata cu HIV, iar cel de-al patrulea copil a fost expus perinatal HIV.de catre inculpatele Pavel Elena Bianca si Pavel Mirela Mihaela () si exploatarea sa sexuala in folosul acestora," conchid procurorii DIICOT care au instrumentat ancheta.Tanara s-ar fi prostituat sub santaj, cele doua femei ar fi amenintat-o cu diferite agresiuni sexuale indreptate impotriva copiilor ei. "," arata anchetatorii.Din convorbirile existente la dosar rezulta ca aceste persoane ar detine controlul total asupra persoanei vatamate, controlandu-i si insusindu-si nu numai banii castigati de aceasta din prostitutie, dar si limitandu-i acesteia posibilitatea de miscare.Astfel, "Ana" putea parasi locuinta in care era cazata doar cu acceptul celor doua femei. "Din aceste convorbiri s-ar desprinde atitudinea inculpatelor Pavel Elena Bianca si Pavel Mirela Mihaela fata de Ana, lipsa oricarei urme de respect fata de aceasta persoana, indiferenta fata de starea precara de sanatate a acesteia si fata de copiii sai folositi in santajarea persoanei vatamate," spun procurorii.Ancheta in acest caz a inceput in decembrie 2019, dupa ce, pe un site, la sectiunea "Matrimoniale", au aparut mai multe anunturi prin care erau oferite servicii sexuale. La telefoane raspundeau pe rand Mirela Mihaela Pavel si Elena Bianca Pavel. Cele doua faceau de permanenta la telefon, lucrau non-stop, din Bucuresti, pentru a raspunde apelurilor.Femeile le comunicau clientilor serviciile sexuale si le spuneau adresa unde s-ar gasi, dandu-le de inteles ca ele sunt persoanele din anunt care urmeaza sa presteze serviciile sexuale.Cele doua o anuntau pe "Ana" cand vine fiecare client in parte cu care au negociat, ce servicii a solicitat acesta si la ce pret. Totodata, cele doua proxenete il ghidau inspre locatia in care se afla tanara, in hoteluri sau pensiuni, dupa care o avertizau ca urmeaza sa vina clientul.Din decembrie 2019 si pana in martie 2020, "Ana" a fost fortata sa se prostitueze pe raza oraselor Bistrita, Zalau, Drobeta Turnu Severin, Bacau, Buzau, unde a fost cazata scurte perioade de timp.Pretul solicitat, asa cum rezulta din convorbirile telefonice interceptate in cauza, este de 150 lei un raport sexual sau act sexual oral si 200 lei pentru o ora.De asemenea, din probatoriul administrat, rezulta ca tariful in situatia deplasarii la domiciliul clientului este de 300 de lei, plus transportul cu taxiul. Tarifele erau stabilite de cele doua femei, iar banii ajungeau in final la acestea.Procurorii spun si despre barbatul arestat in acest caz, Marius Romeo Pavel, ca este implicat in activitatea de racolare, adapostire si exploatare sexuala a "Anei."El este sotul Elenei Bianca Pavel si fratele Mirelei Mihaela Pavel.Era persoana de care "Ana" se temea cel mai mult, potrivit interceptarilor din dosar. Barbatul era cel care ii cerea socoteala fetei cu privire la sumele de bani pe care le-a castigat, iar la raspunsul acesteia ca a castigat "20, 750" () ii ordona sa coboare jos unde sa-i dea "lui tata 20", iar restul de 750 sa si-i opreasca pentru ea. Este o convorbire telefonica din data de 11 martie 2020.Practic, Marius Romeo Pavel era cel care dispunea asupra sumelor de bani realizate din prostitutie, spun anchetatorii.De altfel, pe 13 martie 2020, la ora 03:19:45, in timpul noptii, barbatul o contacteaza pe "Ana" si o agreseaza verbal, o umileste si ii reproseaza in mod voalat ca nu castiga destui bani, ca nu mai da randamentul la care se asteapta, amenintand-o totodata ca sunt si alte persoane care oricand pot sa ii ia locul.Acesta ii atrage atentia totodata ca "pe 10 trebuia sa-i dau aia lui nasu', nu? Pa masina", referindu-se la o suma de bani si reprosandu-i tinerei ca nu a reusit sa castige banii respectivi si ca "nu mai este atat de constiincioasa ca inainte, cand i-a rezolvat intr-o luna 30 de mii de euro".Pe 15 martie 2020, procurorii decid sa faca perchezitiile la adresa din Bucuresti, unde locuiau cei trei membri ai familiei Pavel si un flagrant delict la un hotel din Zalau.In acest sens a fost desemnat un investigator sub acoperire care a inchiriat camera la un hotel, unde urma sa se intalneasca cu "Ana" in vederea intretinerii de acte sexuale.Politistul a sunat la unul dintre numerele de telefon din anunturi, ocazie cu care i-a raspuns, din Bucuresti, o femeie, cu care a purtat o scurta discutie, stabilind tipul serviciilor sexuale oferite, pretul acestora, precum si conditiile in care se vor desfasura.Investigatorul a aflat de la femeia cu care a discutat ca in 15 minute se va deplasa la adresa solicitata de el si ca va intretine relatii sexuale normale protejate si orale neprotejate timp de o ora, in schimbul sumei de 400 de lei.La hotel a venit "Ana", care s-a recomandat ca fiind persoana cu care stabilise anterior oferirea de servicii sexuale contra-cost. Politistul a intrebat-o din nou daca sexul oral va fi efectuat in mod neprotejat, aceasta a raspuns afirmativ, investigatorul sub acoperire i-a spus sa-si ia cei 400 de lei de pe corpul de mobilier, iar tanara si i-a insusit.A fost momentul in care in camera au patruns organele de cercetare penala ale politiei judiciare, insotite de personalul medical, intrucat in zilele precedente,Asupra ei, politistii au gasit cei 400 de lei, bani marcati pentru flagrant.Simultan, la perchezitiile din Bucuresti au fost gasite telefoanele la care cele doua femei din familia Pavel raspundeau clientilor interesati de sex platit. De asemenea, la parterul imobilului, in sertarul unei comode, a fost gasit certificatul de nastere pe numele fiicei "Anei."Potrivit datelor din ancheta, "Ana" a trimis 56.230 de lei familiei Pavel in perioada decembrie 2019 - martie 2020 prin intermediul unei societati de transfer rapid al banilor.," acuza DIICOT.In actele trimise la instanta, procurorii arata ca cei trei inculpati din acest caz si-au si partajat oarecum atributiile, femeile jucand rolul de "centraliste" la anunturile telefonice postate pentru persoana vatamata, barbatul a exercitat rolul de constrangere permanenta a persoanei vatamate in scopul producerii de catre aceasta a cat mai multor bani si s-a ocupat de colectarea sumelor castigate de Ana din prostitutie prin sistemul de transfer rapid."Cei trei inculpati nu au manifestat niciun pic de compasiune fata de persoana vatamata, fata de boala grava pe care aceasta o are, fata de situatia sa familiala critica si nici fata de numeroasele persoane care, intrand in contact cu persoana vatamata, pot fi contaminate de catre aceasta, ci dimpotriva inculpatii folosesc toate aceste imprejurari in interesul lor, tratand-o pe persoana vatamata ca pe o sursa de venit, umilind-o si jignind-o in permanenta prin expresii dintre cele extrem de vulgare si triviale.," acuza DIICOT.